Nemám v povaze se někam cpát, říká „Anička z Bambitky“ Kamila Janovičová

Otevřela vám role Aničky v Tajemství staré bambitky dveře do hereckého světa? O Vánocích 2011 to byla nejoblíbenější pohádka...

Pro mě to byla stěžejní role. Bylo mi osmnáct a neměla jsem vůbec žádné zkušenosti před kamerou. Před Bambitkou jsem točila pouze ostravský seriál o středoškolácích 4teens a měla tam roli asi se třemi větami. Jenže právě fotky z natáčení zůstaly v databázi České televize, a když režisér Ivo Macharáček dělal konkurz na role v pohádce Tajemství staré bambitky, pozval na jejich základě i mě. A ve třetím kole si mě vybrali. Při natáčení jsem se seznámila se spoustou zajímavých lidí, mezi nimiž byl například produkční pracující pro seriál Ulice. A když sháněli novou epizodní roli, vzpomněl si na mě... Takto se to postupně nabalovalo. Bylo důležité naskočit na vlnu a plout. Teď už to jede svým tempem.

Osm let mě ostravský přízvuk odnaučovali. Ale když jsem v Ostravě, naskakuje mi to vcelku rychle.