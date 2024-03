Sen všech workoholiků. Po chvíli na motorce zůstává jen nicota, líčí Střihavka

Na svém nejen umělecky bohatém životě by Kamil Střihavka prý nezměnil ani jednu vteřinu. „Je důležité vnímat všechno jako celek, z minulosti člověk čerpá, protože zkušenosti jdou ruku v ruce se zážitky,“ vysvětluje zpěvák svůj postoj s tím, že v současnosti svou energii a invenci dává už jen do toho, co jej činí šťastným. „Peníze nediktují moje další kroky,“ ujišťuje.

Vaší vášní jsou motorky, kdo vás vzal poprvé do sedla?

Bylo mi asi pět let, když si mě táta posadil na bandu, kde byla taková hrazdička. Držel jsem se jí a v tom dětském mozečku si myslel, že ji řídím. Když už to tátu nebavilo, vyjel se mnou schválně z polní cesty na pole a řekl: „Neumíš řídit, jedeme domů.“