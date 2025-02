V autě muselo být ticho a doma mi sebral televizi, říká Střihavková o otci

Než se Kamilu Střihavkovi narodily dvě dcery, toužil po synovi. „Chtěl jsem kluka, ale dneska už bych je nevyměnil. Já jsem byl tou představou, že budu mít kluka, tak posedlý, že jsem odmítal do předporodního formuláře vyplnit dívčí jméno. Byl jsem strašně nekompromisní. Ale trvalo mi to jenom do chvíle, než jsem si Evču pochoval. Od té chvíle jsem si na kluka nevzpomněl,“ říká zpěvák, který má nakonec dcery dvě a dnes je i hrdým dědečkem.

„Díky Evičce mám teď pětiletého vnoučka a ten můj sen se mi splnil. Jsme strašný parťáci a máme se moc rádi,“ libuje si Střihavka.

Druhým dědečkem jeho vnuka je další slavný český muzikant David Koller. Eva Střihavková totiž otce neposlechla, když jí zakazoval chodit s muzikanty a především bubeníky a provdala se bubeníka Adama Kollera.

„To nebyly cílené zákazy, to je neprůchozí. To bylo doporučení,“ říká Střihavka. Ve výchově byl ale podle dcery striktní. „Byl přísný, ale s láskou,“ říká Eva Střihavková.

Dcerám třeba zakazoval poslouchat v autě hudbu. „Když jsem byla malá, poslouchali jsme v autě hudbu, ale pak přišla doba, kdy začal říkat, že ho to rozčiluje, takže jsme jeli třeba čtyři hodiny a bylo ticho,“ vzpomíná Střihavková.

Doma místo cédéček raději sedala ke knihám. „Já jsem k těm knihám netíhla, ale protože jsem furt musela být zavřená v pokoji… Pak jsem dostala televizi, ale protože jsem byla drzá, tak mi ji sebral, dal ji do sklepa a tím pádem jsem zase měla jenom ty knihy,“ říká Eva Střihavková, která nešla v otcových šlépějích a raději vystudovala dějiny umění, mezinárodní vztahy a tvůrčí psaní a pracovala potom jako redaktorka a editorka v různých médiích.