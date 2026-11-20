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VIDEO: Rychtář se kvůli Bartošové porval s Macurou. Zasahovala policie
Zdeněk Macura bydlí ve svém domku obklopen nápisy velebícími Boha. Víru prý našel po zdravotních komplikacích. Dvě mrtvice poznamenaly jeho řeč i pohyb. „Musím začít chodit na logopedii, aby se to zlepšilo. Také si musím nechat udělat zuby. Chci na ně jet do Turecka,“ řekl v rozhovoru pro Aplausin.cz.
Většinu času tráví Macura doma a vytváří dekorace z betonu a kamene. Společnou domácnost i víru s ním sdílí jeho syn, který studuje vysokou školu. „Jsem na něj moc pyšný. Je velmi chytrý a šikovný. Také věří v Boha,“ říká Macura.
V minulosti se snažil postavit z palet azylový dům pro týrané ženy, nyní občas nabídne přístřeší potřebným ve svém vlastní domě. „Měl jsem tu jednu paní bojující s alkoholem, ale ona sama nechtěla se léčit a to neuděláte nic,“ popsal.
Víra mu pomohla smířit se i s událostmi kolem Ivety Bartošové. Ničeho z té doby prý nelituje. „Vzpomínám na ni, ale vím, že Bůh to tak chtěl,“ řekl samozvaný ochránce české zpěvačky, který ji v roce 2013 unesl do Itálie. Její tehdejší partner Josef Rychtář, kterého si o několik měsíců později vzala za manžela, ji tam našel v domě podnikatele a hudebníka Domenica Martucciho.
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Macura opakovaně veřejně prohlašoval, že si chce Bartošovou vzít, a několikrát ji navštívil doma. Koupil zásnubní prsten a tvrdil, že mu Rychtář nabídl zpěvačku za určitý finanční obnos. Ten prý Macura poslal na jeho účet a byl nemile překvapen, že se Rychtář své slavné přítelkyně nevzdal.
Bartošová se později k Macurovi nechtěla znát a odmítala jeho vyjádření, že s ním měla v minulosti sexuální vztah. Macura jí napsal otevřený dopis, v němž ji nazval nelichotivými slovy a požadoval stanovení ceny za sex, který s ní podle jeho slov v minulosti měl a který jí chtěl zaplatit.
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29. dubna 2014