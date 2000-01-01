Proměny Světla je název 18. ročníku kalendáře Nadace Archa Chantal, který po experimentech s AI přichází s novou koncepcí. Autorky se vrátily k černobílé fotografii a letošním tématem jsou proměny světla a stínů. „Symbolicky přinášíme světlo do stínů dětských nemocnic, kde se snažíme pracovat na dětské psychice a vytvářet kouzelný svět, kde se i v těžkých chvílích dá znovu snít, hrát si a smát se,“ říká zakladatelka nadace Chantal Poullain.
Autor: Koláž iDNES.cz
Každá fotografie má také název odrážející humor či životní filozofii fotografek Moniky Navrátilové a Lenky Hatašové. Na lednovém listu je herec Vladimír Polívka se svou dcerou Rozálií Charlotte a snímek má název Forever.
Autor: Nadace Archa Chantal
Herec Karel Dobrý a únor v kalendáři Proměny Světla 2027. Snímek má název Mezi bytím.
Autor: Nadace Archa Chantal
Fotografií pro březen je snímek s názvem Já jsem ty. Jsou na něm herec a moderátor Jan Kraus a herečka Ivana Chýlková.
Autor: Nadace Archa Chantal
Soubor současného tance 420PEOPLE zdobí dubnový list kalendáře a fotka se jmenuje Archa.
Autor: Nadace Archa Chantal
Květnovou hvězdou kalendáře je zpěvačka Marta Kubišová. Její snímek má název Marta.
Autor: Nadace Archa Chantal
Červen patří zpěvákovi Davidu Kollerovi. Autorky snímek pojmenovaly Jak uvnitř tak vně.
Autor: Nadace Archa Chantal
Červenec patří slovenské moderátorce Adele Vinczeové. Název zní: Za říší dobra a zla je zahrada. V ní se setkáme.
Autor: Nadace Archa Chantal
Na srpnovém listu s názvem Archetyp stínu je hudebník Ondřej Brzobohatý.
Autor: Nadace Archa Chantal
Září patří zakladatelce Nadace Archa Chantal Chantal Poullainové. Snímek má název Un lien invisible (Neviditelné pouto).
Autor: Nadace Archa Chantal
Říjen a fotbalista Petr Švancara na snímku s názvem Mapa osudu
Autor: Nadace Archa Chantal
Herečka Aňa Geislerová je na listopadovém listu kalendáře. Její snímek má název Vidím dál.
Autor: Nadace Archa Chantal
Prosinec v kalendáři Proměny Světla 2027 patří zpěvačce Monice Absolonové. Název zní: Kříd - la - la - la.
Autor: Nadace Archa Chantal
Kalendář je možné zakoupit na e-shopu nadace, výtěžek z jeho prodeje ale i výtěžek z dražby velkoformátových originálních zvětšenin všech portrétů s podpisy protagonistů poputuje na humanizaci dětských zdravotnických zařízení v nemocnicích, což je činnost, které se Nadace Archa Chantal věnuje už od roku 1993. Na snímku jsou fotografka Monika Navrátilová, vizážista Zdenek Fencl, ředitelka nadace Archa Chantal Karolína Libjaková, zpěvačka Monika Absolonová a fotografka Lenka Hatašová.
Autor: Nadace Archa Chantal
Poslední tři roky byl kalendář vytvořený za pomocí studiových fotografií a v postprodukci doplněn AI. Nesl název Proměny Fantazie 2026.
Autor: Koláž iDNES.cz
Kalendář Proměny Fantazie 2026 - Leden: Jiří Šlégr - Když nemůžeš, tak přidej (plyn)
Autor: Lenka Hatašová / Monika Navrátilová
Kalendář Proměny Fantazie 2026 - Únor: Iva Janžurová & Sabina Remundová - Bydlíme spolu, ale ponorku nemáme
Autor: Lenka Hatašová / Monika Navrátilová
Kalendář Proměny Fantazie 2026 - Březen: Oskar Hes - Bratrstvo kočičí lásky
Autor: Lenka Hatašová / Monika Navrátilová
Kalendář Proměny Fantazie 2026 - Duben: Lucie Bílá - Já hlavu plnou zpěvu mám
Autor: Lenka Hatašová / Monika Navrátilová
Kalendář Proměny Fantazie 2026 - Květen: Hynek Čermák - Make love not war
Autor: Lenka Hatašová / Monika Navrátilová
Kalendář Proměny Fantazie 2026 - Červen: Zuzana Čaputová - Ochránce pampelišek (které jsou svobodné, divoké a nedají se koupit)
Autor: Lenka Hatašová / Monika Navrátilová
Kalendář Proměny Fantazie 2026 - Červenec: Václav Neužil - Být či nebýt?
Autor: Lenka Hatašová / Monika Navrátilová
Kalendář Proměny Fantazie 2026 - Srpen: Jitka Zelenková - Muchacha
Autor: Lenka Hatašová / Monika Navrátilová
Kalendář Proměny Fantazie 2026 - Září: Carmen Mayerová a Petr Kostka - KOSTKOVI s.r.o.
Autor: Lenka Hatašová / Monika Navrátilová
Kalendář Proměny Fantazie 2026 - Říjen: Chantal Poullain - Ani v bouři neztrácejme naději
Autor: Lenka Hatašová / Monika Navrátilová
Kalendář Proměny Fantazie 2026 - Listopad: Petra Kvitová - Síla barev
Autor: Lenka Hatašová / Monika Navrátilová
Kalendář Proměny Fantazie 2026 - Prosinec: Adéla Gondíková a Jiří Langmajer - Láska hory přenáší
Autor: Lenka Hatašová / Monika Navrátilová
Autorky využily pomoc AI také při tvorbě kalendáře pro rok 2025.
Autor: Koláž iDNES.cz
Leden: Jenovéfa Boková - Dolce Vita
Autor: Lenka Hatašová & Monika Navrátilová / Archa Chantal
Únor: Tomáš Klus - V nouzi poznáš medvěda
Autor: Lenka Hatašová & Monika Navrátilová / Archa Chantal
Březen: Jiřina Bohdalová a Simona Stašová – Nás nedostanou!
Autor: Lenka Hatašová & Monika Navrátilová / Archa Chantal
Duben: Jiří Korn - Jeden za všechny
Autor: Lenka Hatašová & Monika Navrátilová / Archa Chantal
Květen: Bára Basiková - Všechny moje tváře
Autor: Lenka Hatašová & Monika Navrátilová / Archa Chantal
Červen: Filip Březina - Ve dvou se to lépe táhne
Autor: Lenka Hatašová & Monika Navrátilová / Archa Chantal
Červenec: Dagmar Havlová - Nejste vy podVodník
Autor: Lenka Hatašová & Monika Navrátilová / Archa Chantal
Srpen: Bolek Polívka a Vladimír Polívka - Páni kluci
Autor: Lenka Hatašová & Monika Navrátilová / Archa Chantal
Září: Anna Julie Slováčková - Buďha-ha
Autor: Lenka Hatašová & Monika Navrátilová / Archa Chantal
Říjen: Josef Dvořák - Ježkovy voči!
Autor: Lenka Hatašová & Monika Navrátilová / Archa Chantal
Listopad: Chantal Poullain - Na cestě. K sobě.
Autor: Lenka Hatašová & Monika Navrátilová / Archa Chantal
Prosinec: Klára Melíšková - To nejlepší na konec
Autor: Lenka Hatašová & Monika Navrátilová / Archa Chantal
Kalendář Proměny Fantazie 24 byl prvním, u kterého fotografa Petra Kurečku vystřídaly fotografky Monika Navrátilová a Lenka Hatašová. Poprvé také přizvaly na pomoc AI.
Autor: Koláž iDNES.cz
Kalendář Proměny Fantazie 24 (leden) a Lucie Výborná jako tučňák - Všichni jsme jeden
Autor: Kalendář Proměny / Lenka Hatašová
Kalendář Proměny Fantazie 24 (únor) Karel Kovář alias Kovy - Mám návod na oživení Jednorožce
Autor: Kalendář Proměny / Lenka Hatašová
Kalendář Proměny Fantazie 24 (březen) Dana Drábová - Sny nás drží naživu
Autor: Kalendář Proměny / Lenka Hatašová
Kalendář Proměny Fantazie 24 (duben) Zdeněk Pohlreich - Nejdůležitější věci se odehrávají pod hladinou
Autor: Kalendář Proměny / Lenka Hatašová
Kalendář Proměny Fantazie 24 (květen) Tereza Kostková – V tobě vidím sebe
Autor: Kalendář Proměny / Lenka Hatašová
Kalendář Proměny Fantazie 24 (červen) Pavel Zedníček - Závodník Romantik
Autor: Kalendář Proměny / Lenka Hatašová
Kalendář Proměny Fantazie 24 (červenec) Chantal Poullain – Chráním vaše dětství
Autor: Kalendář Proměny / Lenka Hatašová
Kalendář Proměny Fantazie 24 (srpen) Marie Rottrová – S tím bláznem si nic nezačínej
Autor: Kalendář Proměny / Lenka Hatašová
Kalendář Proměny Fantazie 24 (září) Václav Noid Bárta - humaNoid
Autor: Kalendář Proměny / Lenka Hatašová
Kalendář Proměny Fantazie 24 (říjen) Elizaveta Maximová - Sklízím co zasévám
Autor: Kalendář Proměny / Lenka Hatašová
Kalendář Proměny Fantazie 24 (listopad) Taťjana Medvecká - Divotvorné ráno divadelní Divy. Do puntíku.
Autor: Kalendář Proměny / Lenka Hatašová
Kalendář Proměny Fantazie 24 (prosinec) Marek Lambora - Řidič slečny Dej si (banán)
Autor: Kalendář Proměny / Lenka Hatašová