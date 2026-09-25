Polívka ukázal při focení dceru. V kalendáři září i Kubišová a Absolonová

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Jan Nedvěd slaví 80. Pavlínku poznal, když jí bylo sedmnáct let, stále se milují
Písničkář Jan Nedvěd slaví ve čtvrtek 24. září své 80. narozeniny. Výraznou kapitolou jeho života je vztah s Pavlínou Jiráskovou, která je o 37 let mladší. Dvojice se dala dohromady na začátku...
Chlopčíkovi jsou spolu 36 let. Na dovolené působí jako čerstvě zamilovaní
Zatímco se pomalu blíží nová řada StarDance, Zdeněk Chlopčík (69) si užívá chvíle klidu po boku své manželky Brigity (52). Manželé vyrazili na dovolenou a společné okamžiky zachytili na fotografiích,...
Jak vypadal Josef Maršálek před 20 lety? Fanoušci v něm vidí hollywoodské hvězdy
Josef Maršálek zalovil ve svém osobním archivu a vytáhl fotografii, která jeho sledující pořádně překvapila. Známý cukrář a pekař na ní pózuje před dvaceti lety, tedy v době, kdy mu bylo 24 let. Na...
Je tu nový pár. Marta Dancingerová přiznala, že chodí s Ladislavem Hamplem
Už více než měsíc je známo, že Marta Dancingerová je zadaná. Ale až nyní vyšlo najevo, kdo je její nový partner. Herečka, jež na sebe upoutala pozornost v seriálu Zlatá labuť, chodí s Ladislavem...
Ve 27 letech zemřel syn modelky Cindy Crawfordové, rodina žádá o soukromí
Syn americké supermodelky Cindy Crawfordové a podnikatele Randeho Gerbera Presley Gerber zemřel ve věku 27 let. Úmrtí potvrdila rodina prostřednictvím své zástupkyně. Podle záznamů losangeleského...
Syn Lucie Borhyové se ukázal v televizi, aby přiblížil svůj zvláštní koníček
Moderátorka televize Nova Lucie Borhyová (48) střeží soukromí svého syna. Nezveřejňuje jeho fotky na sociálních sítích, nevodí ho na společenské akce. Nakonec Lucas Papadakis (17) přišel před kamery...
Zpěvák skupiny Måneskin se oženil. Nevěsta Dove Cameron se vdávala v kalhotách
Zpěvák italské skupiny Måneskin Damian David (27) se oženil s americkou herečkou a zpěvačkou Dove Cameron (30). Svatba proběhla v Toskánsku a snoubenci byli podobně oblečení. Oba měli světlé...
Kašpárek vzal do společnosti svou vnadnou přítelkyní. Zaujala odvážným modelem
Šéfkuchař Radek Kašpárek (45) přišel na módní show návrháře Osmanyho Laffity se svou novou přítelkyní Ivanou Věžníkovou (38) a hned byli středem pozornosti. Věžníková totiž zvolila extravagantní...
Přísná jsem, ale nikdy ne zlou formou, říká nová porotkyně StarDance
Choreografka Jana Burkiewiczová (43) usedne jako nová porotkyně do 14. řady StarDance. Z reakcí diváků zatím strach nemá, naopak ji příjemně překvapily. V rozhovoru pro iDNES.cz prozradila, jak...
Chci si dát pauzu a věnovat se rodině, oznamuje herečka Karolína Krézlová
Herečka Karolína Krézlová (35) má za sebou náročné období. Vedle natáčení historického filmu Ležáky dokončila Lajnu, pracuje na projektu Vertical Film a čeká ji také natáčení srbského seriálu. Po...
Byl jsem hodný šprt. Hrát sígra v Ulici jsem si proto moc užíval, říká Ondřej Havel
Vzhledem k jeho časové vytíženosti jsme se sešli ještě před natáčením dalších dílů Ulice v neděli ráno v ateliérech v pražské Hostivaři. Ondřej Havel přišel zjevně unavený, ale v dobré náladě a s...
Při plavání mi prasklo prso, prozradila Dorota Nvotová
Slovenská zpěvačka a herečka Dorota Nvotová (43), která letos podstoupila kvůli rakovině prsu mastektomii, otevřeně popsala další komplikaci spojenou s životem po operaci. Při plavání jí praskla...
Polívka ukázal při focení dceru. V kalendáři září i Kubišová a Absolonová
Proměny Světla je název 18. ročníku kalendáře Nadace Archa Chantal, který po experimentech s AI přichází s novou koncepcí. Autorky se vrátily k černobílé fotografii a letošním tématem jsou proměny...
Nemyslím si, že se úplně vrátí do své formy, říká Václav Vydra o manželce
Herec Václav Vydra (70) promluvil v pořadu Vyložené karty Helen Stanku o své manželce Janě Bouškové (72), která kvůli zdravotním problémům musela nejen přestat hrát, ale i namlouvat s manželem...
Nová láska? Ana de Armasová líbala po rozchodu s Cruisem na dovolené muzikanta
Herečka Ana de Armasová si užívala dovolenou na španělském ostrově Formentera spolu s venezuelským hudebníkem Albertem „Betem“ Montenegrem, s nímž ji fotografové zachytili při polibku....
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...
Jsem od každého trochu, je to unikátní zkušenost, říká trans žena Daniela Špinar
„Společensky jsem si pohoršila, ale jsem sama sebou, a to mě dělá šťastnou,“ říká herečka a režisérka Daniela Špinar. „Užívám si úplně obyčejné věci jako móda, líčení. Baví mě, protože jsou mi...
Milana mám za odměnu, říká rozvedená Aneta Vrzalová o Barošovi
Teď je maminkou na čekačce. A pokud vše dobře dopadne, už za tři měsíce by herečka Aneta Vrzalová měla chovat ve svém náručí dceru. Bude to její druhé dítě, zatímco pro partnera, fotbalistu Milana...