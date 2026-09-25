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Polívka ukázal při focení dceru. V kalendáři září i Kubišová a Absolonová

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Kalendář Proměny Světla 2027 Kalendář Proměny Světla 2027 - leden - Vladimír Polívka a jeho dcera Rozálie... Kalendář Proměny Světla 2027 - únor - Karel Dobrý - Mezi bytím Kalendář Proměny Světla 2027 - březen - Jan Kraus a Ivana Chýlková - Já jsem ty Kalendář Proměny Světla 2027 - duben - Soubor současného tance 420PEOPLE - Archa Kalendář Proměny Světla 2027 - květen - Marta Kubišová - Marta Kalendář Proměny Světla 2027 - červen - David Koller - Jak uvnitř tak vně Kalendář Proměny Světla 2027 - červenec - Adela Vinczeová - Za říší dobra a zla... Kalendář Proměny Světla 2027 - srpen - Ondřej Brzobohatý - Archetyp stínu Kalendář Proměny Světla 2027 - září - Chantal Poullain - Un lien invisible... Kalendář Proměny Světla 2027 - říjen - Petr Švancara - Mapa osudu Kalendář Proměny Světla 2027 - listopad - Aňa Geislerová - Vidím dál
Proměny Světla je název 18. ročníku kalendáře Nadace Archa Chantal, který po experimentech s AI přichází s novou koncepcí. Autorky se vrátily k černobílé fotografii a letošním tématem jsou proměny světla a stínů. „Symbolicky přinášíme světlo do stínů dětských nemocnic, kde se snažíme pracovat na dětské psychice a vytvářet kouzelný svět, kde se i v těžkých chvílích dá znovu snít, hrát si a smát se,“ říká zakladatelka nadace Chantal Poullain.

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