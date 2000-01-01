Portrétní fotografky Lenka Hatašová a Monika Navrátilová i letos vytvořily pro Nadaci Archa Chantal nový kalendář. Osobnosti tentokrát zahalily do barev, které mají často skryté významy a diváka vybízejí k hlubšímu zamyšlení. Stejně jako názvy jednotlivých obrazů, kterým autorky věnují speciální pozornost.
Autor: Koláž iDNES.cz
LEDEN: Jiří Šlégr - Když nemůžeš tak přidej (plyn)
Autor: Lenka Hatašová / Monika Navrátilová
„Díky nejmodernějším technologiím v oblasti postprodukce fotografií se nám podařilo ztvárnit výjevy, jež byly v minulosti spíše jen doménou šikovných malířů. Těší nás, že zúčastněné osobnosti přistoupily k našim nápadům s nadšením a humorem a případně je s námi spoludotvořili k absolutní dokonalosti,“ říkají fotografky. „V názvech jsme zobrazily náš vlastní smysl pro humor či životní filozofii, která je nám blízká.“
Autor: Nadace Archa Chantal
ÚNOR: Iva Janžurová & Sabina Remundová - Bydlíme spolu, ale ponorku nemáme
Autor: Lenka Hatašová / Monika Navrátilová
Herečka Sabina Remundová s fotografkami a vizážistou Zdeňkem Fenclem
Autor: Nadace Archa Chantal
BŘEZEN: Oskar Hes - Bratrstvo kočičí lásky
Autor: Lenka Hatašová / Monika Navrátilová
Herec Oskar Hes v zákulisí focení kalendáře
Autor: Nadace Archa Chantal
DUBEN: Lucie Bílá - Já hlavu plnou zpěvu mám
Autor: Lenka Hatašová / Monika Navrátilová
Několikanásobná Zlatá slavice Lucie Bílá s fotografkami
Autor: Nadace Archa Chantal
KVĚTEN: Hynek Čermák - Make love not war
Autor: Lenka Hatašová / Monika Navrátilová
Herec Hynek Čermák je sám fotografem.
Autor: Nadace Archa Chantal
ČERVEN: Zuzana Čaputová - Ochránce pampelišek (které jsou svobodné, divoké a nedají se koupit)
Autor: Lenka Hatašová / Monika Navrátilová
Slovenskou exprezidentku Zuzanu Čaputovou na focení pro Nadaci Archa Chantal doprovázela také dcera Lea (druhá zleva). Dorazila také režisérka Bela Schenková (vpravo).
Autor: Nadace Archa Chantal
ČERVENEC: Václav Neužil - Být, či nebýt?
Autor: Lenka Hatašová / Monika Navrátilová
Herec Václav Neužil s fotografkami Monikou Navrátilovou a Lenkou Hatašovou
Autor: Nadace Archa Chantal
SRPEN: Jitka Zelenková - Muchacha
Autor: Lenka Hatašová / Monika Navrátilová
Zpěvačka Jitka Zelenková se znala se synem Alfonse Muchy Jiřím, který na Hradčanech pořádal legendární večírky.
Autor: Nadace Archa Chantal
ZÁŘÍ: Carmen Mayerová a Petr Kostka - KOSTKOVI s.r.o.
Autor: Lenka Hatašová / Monika Navrátilová
Téma fotografického obrazu inspirováno Rubikovou kostkou bylo v případě Carmen Mayerové a Petra Kostky jasné.
Autor: Nadace Archa Chantal
ŘÍJEN: Chantal Poullain - Ani v bouři neztrácejme naději
Autor: Lenka Hatašová / Monika Navrátilová
„I když mám z vývoje umělé inteligence obavy, musím přiznat, že při tvorbě kalendáře nám ušetřila spoustu finančních prostředků, které jsme mohli investovat do našich projektů,“ řekla zakladatelka nadace Chantal Poullain.
Autor: Nadace Archa Chantal
LISTOPAD: Petra Kvitová - Síla barev
Autor: Lenka Hatašová / Monika Navrátilová
Tenistka Petra Kvitová a fotografka Lenka Hatašová
Autor: Nadace Archa Chantal
PROSINEC: Adéla Gondíková a Jiří Langmajer - Láska hory přenáší
Autor: Lenka Hatašová / Monika Navrátilová
Manželé Adéla Gondíková a Jiří Langmajer jsou také hvězdami kalendáře Proměny Fantazie 2026.
Autor: Nadace Archa Chantal
„Zisk z prodeje kalendářů a z dražby originálních velkoformátových fotografií na jeho každoročním křtu investujeme do humanizací dětských nemocnic, do barevnějších světů - našich projektů,“ říká ředitelka Nadace Archa Chantal Lenka Šebelová.
Autor: Nadace Archa Chantal
„Za celou dobu historie jsme jich pomohli vytvořit přes padesát, za víc než 60 milionů korun a máme zprávy, že námi vytvořená prostředí v nemocnicích má na dětské pacienty blahodárný vliv,“ prozradila Šebelová.
Autor: Nadace Archa Chantal
Realizované projekty Nadace Archa Chantal
Autor: Nadace Archa Chantal
Kalendář je ve třech formátech k objednání na e-shopu www.kalendarpromeny.cz
Autor: Nadace Archa Chantal