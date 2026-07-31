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První velké slzy Justýny Drábkové. Dceru Jany Bernáškové nevzali na DAMU

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  15:00
Jana Bernášková a její dcera Justýna Drábková (1. srpna 2024)

Jana Bernášková a její dcera Justýna Drábková (1. srpna 2024) | foto: FTV Prima

Justýna Drábková s partnerem
Justýna Drábková se svým přítelem
Justýna Drábková
Justýna Drábková a Jan Plšek v Roztančeném divadle (12. října 2025)
24 fotografií
Na své maturitní vysvědčení může být pyšná, na vysokou školu se však nedostala. Justýna Drábková to obrečela. Ale dnes vnímá svůj neúspěch jako dobrou životní zkušenost. A kdo ví, třeba se bude na DAMU příští rok hlásit znovu. Mezitím se chce věnovat studiu francouzštiny.
Jana Bernášková a její dcera Justýna Drábková (1. srpna 2024)
Justýna Drábková s partnerem
Justýna Drábková se svým přítelem
Justýna Drábková
24 fotografií

Jenom o pár bodů jí uniklo finále – poslední kolo přijímaček na DAMU, kde toužila studovat herectví, byť střední škola, kterou absolvovala, ji připravovala na práci v diplomacii.

„V září nastupuji na roční postgraduální studium francouzštiny, kterou jsem měla už na střední škole. Ale je to docela těžký jazyk, takže se pořád cítím jako začátečník,“ prozrazuje. „Zatím mě budou živit rodiče, ale sama se taky snažím něco si přivydělat. Naštěstí mám rozjeté nějaké castingy a společně s mamkou jsem byla oslovena na jeden projekt na sociálních sítích,“ říká dcera herečky Jany Bernáškové a dramatika a režiséra Davida Drábka.

Justýna Drábková a její maminka Jana Bernášková

„Myslím si, že to asi chce ještě trošku jiný styl přípravy a větší osobní vyzrálost. Zkusila jsem si to, dostala nějakou zpětnou vazbu a teď vím, co musím příště udělat líp. Takže to pro mě byla určitě užitečná zkušenost,“ hodnotí přijímačky, které nakonec nedopadly podle jejích představ. „Samozřejmě mi z toho bylo smutno, i slzičky ukáply, protože tu školu jsem si vysnila,“ říká otevřeně.

Přiznává, že přemýšlela i nad studiem žurnalistiky. „Ale tam jsou teď hrozně těžké SCIO testy. A hlavně jsem se dozvěděla až v únoru, že nepostupuji dál, a to už bylo pozdě podávat si přihlášku na další školu,“ dodává.

Připravené musela mít ke zkouškám tři monology, tři písničky a dvě básně. Mimo jiné předvedla monolog ze hry Ofélie OnlyFans od Tomáše Ráliše, kterou mají na svém repertoáru Městská divadla pražská. A i když má na svém kontě řadu zinscenovaných her i její otec, záměrně si nevybrala žádnou z nich. „Přišlo by mi zbytečné prezentovat něco, co není potřeba,“ říká.

Jana Bernášková a Justýna Drábková

Drábek, který je i divadelním režisérem, ji ale vedl po stránce herecké. „Převážně jsem se připravovala sama, ale pak jsme měli pár zkoušek, abychom to společně dopilovali. A rovnou jsem mu řekla, aby mě nešetřil, takže jsem dostala spoustu skvělých připomínek. Nepracovali jsme jako dcera a táta, ale jako herečka a režisér, což bylo skvělé,“ říká.

V „porotě“ na DAMU seděli herci a v druhém kole i studenti. „Musím říct, že všichni byli moc fajn. Dali mi prostor, abych mohla předvést, co umím. Žádné házení klacků pod nohy se nekonalo. Bylo to čistě profesionální,“ chválí chování přijímací komise.

Vzhledem k tomu, že táta by ji mohl do leckteré hry sám obsadit, nemusela by se o svoji budoucnost bát. „Ale to já právě nechci, chci si to oddřít hlavně jinde,“ nebrání se spolupráci s otcem, ale nechce na ní stavět.

Justýna Drábková se svým přítelem

Na rozdíl od jiných studentů, zejména konzervatoristů, ale směřuje právě na divadelní prkna. „Od spousty mladých lidí jsem slyšela, že chtějí hrát jenom ve filmech nebo seriálech, což nechápu. Já divadlo miluji stejně jako film,“ říká Justýna.

Teď si užívá léta a ze zvědavosti se přišla podívat na slavností promítání finálního dílu reality show Are You The One? Česko televize Prima, které se odehrávalo pod širým nebem na Vítkově. Doprovodil ji její přítel, hokejista Martin Klička, se kterým je už skoro rok. „Je moc šikovný, všichni jsme na něj pyšní. Teď nastupuje do nového týmu ve Znojmě, ale předtím byl jako junior dva roky v Americe a další dva ve Švédsku,“ prozrazuje.

Justýna Drábková hraje lesbu. V hororu jako kdysi její matka Jana Bernášková

Počítá i s tím, že by v zahraničí mohla jeho kariéra dál pokračovat. „Vzhledem k tomu, jak je schopný, tak si myslím, že se to fakt může stát. Oba víme, že kvůli práci musím být tady, ale třeba by to šlo nějak skloubit, abych byla částečně i s ním venku. Určitě bychom to nějak vymysleli,“ říká Justýna.

Seznámili se prostřednictvím kamarádů, zatím spolu nebydlí, teď se navíc Martin stěhuje do Znojma. „Ale časem bychom rádi sdíleli společný byt. Martin je strašně vtipný a hodný. V mnoha věcech jsme si dost podobní. A navíc je empatický. Takže mám všechno, co od partnera potřebuji,“ usmívá se.

Justýna Drábková a Jan Plšek v Roztančeném divadle (12. října 2025)

Po maturitě spolu podnikli výlet do Paříže. „Bylo to krásných pět dní. Navštívili jsem Louvre, Eiffelovu věž, Muzeum jednorožců i Disneyland,“ vyjmenovává.

Za sebou má i rodinnou dovolenou v Itálii, kterou absolvovala s maminkou, babičkou a nevlastním bratrem Theodorem, jehož otcem je scenárista a režisér Rudolf Merkner. Teď ji čeká pobyt s kamarádkami na Mallorce a taky oslava dvacátých narozenin.

Vzhledem k tomu, že randí s hokejistou, začala se v tomto sportu lépe orientovat, její skutečnou vášní je ale tanec. „Chtěla bych být od září součástí nějaké taneční skupiny, ale ne závodní, protože chci mít čas na studium,“ plánuje.

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