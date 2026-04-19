Exmanžel Jennifer Anistonové Justin Theroux má v 54 letech první dítě

  13:45
Bývalý snoubenec herečky Jennifer Anistonové Justin Theroux se v 54 letech stal otcem. Syna mu porodila herečka Nicole Brydon Bloomová (32), kterou si vzal loni za manželku.
Nicole Brydon Bloomová a Justin Theroux na Vanity Fair Oscar Party v Los...

Nicole Brydon Bloomová a Justin Theroux na Vanity Fair Oscar Party v Los Angeles (2. března 2025)

Justin Theroux a Nicole Brydon Bloomová na londýnské premiéře filmu Beetlejuice...
Justin Theroux a Nicole Brydon Bloomová na filmovém festivalu v Benátkách (28....
Justin Theroux na zahájení 81. ročníku mezinárodního filmového festivalu v...
Nicole Brydon Bloomová a Justin Theroux na Vanity Fair Oscar party (Los...
46 fotografií

Americký herec, režisér a scenárista Justin Theroux zprávu o narození syna zveřejnil na sociální síti. „Je tady. Jsme do něj úplně zamilovaní,“ napsala k fotce Therouxe s dítětem pyšná maminka. Jméno syna rodiče zatím nesdělili.

He’s here ️ we are so in love.

18. dubna 2026 v 20:09, příspěvek archivován: 19. dubna 2026 v 11:51
Zprávu o těhotenství herečky přinesla média v prosinci, kdy se s rostoucím bříškem poprvé ukázala na červeném koberci. V pořadu Today prozradila, že těhotenství je překvapilo. „Zrovna jsme to neměli úplně v plánu, ale těšili jsme se, že založíme rodinu,“ řekla herečka.

Reakce Justina Therouxe, když mu oznámila, že je těhotná, ji rozesmála. „Zeptal se: Jak? A já na to: No, můžu ti to popsat. Byla to týmová práce,“ vyprávěla Bloomová.

S Therouxem se dala dohromady v roce 2023. O rok později se zasnoubili a loni v březnu se vzali. Pro herce to bylo už druhé manželství. V roce 2018 se po třech letech manželství rozvedl s hvězdou seriálu Přátelé Jennifer Anistonovou.

Nicole Brydon Bloomová a Justin Theroux na Vanity Fair Oscar Party v Los Angeles (2. března 2025)
Justin Theroux a Nicole Brydon Bloomová na londýnské premiéře filmu Beetlejuice Beetlejuice (29. srpna 2024)
Justin Theroux a Nicole Brydon Bloomová na filmovém festivalu v Benátkách (28. srpna 2024)
Justin Theroux na zahájení 81. ročníku mezinárodního filmového festivalu v Benátkách. (28. srpna 2024)
46 fotografií

Justin Theroux si zahrál například v komediích Charlieho andílci: Na plný pecky, Zoolander nebo Baxter. Hrál také v televizních seriálech jako Pozůstalí, Sex ve městě, Alias, Odpočívej v pokoji nebo Instalatéři z Bílého domu.

Nicole Brydon Bloomová hrála v seriálech Zákon a pořádek: Útvar pro zvláštní oběti, Pozlacený věk a Ráj nebo ve filmech 1BR, Here On Out a Better Off Single.

Exmanžel Jennifer Anistonové Justin Theroux má v 54 letech první dítě

Nicole Brydon Bloomová a Justin Theroux na Vanity Fair Oscar Party v Los Angeles

Bývalý snoubenec herečky Jennifer Anistonové Justin Theroux se v 54 letech stal otcem. Syna mu porodila herečka Nicole Brydon Bloomová (32), kterou si vzal loni za manželku.

19. dubna 2026  13:45

