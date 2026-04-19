Americký herec, režisér a scenárista Justin Theroux zprávu o narození syna zveřejnil na sociální síti. „Je tady. Jsme do něj úplně zamilovaní,“ napsala k fotce Therouxe s dítětem pyšná maminka. Jméno syna rodiče zatím nesdělili.
Zprávu o těhotenství herečky přinesla média v prosinci, kdy se s rostoucím bříškem poprvé ukázala na červeném koberci. V pořadu Today prozradila, že těhotenství je překvapilo. „Zrovna jsme to neměli úplně v plánu, ale těšili jsme se, že založíme rodinu,“ řekla herečka.
Reakce Justina Therouxe, když mu oznámila, že je těhotná, ji rozesmála. „Zeptal se: Jak? A já na to: No, můžu ti to popsat. Byla to týmová práce,“ vyprávěla Bloomová.
S Therouxem se dala dohromady v roce 2023. O rok později se zasnoubili a loni v březnu se vzali. Pro herce to bylo už druhé manželství. V roce 2018 se po třech letech manželství rozvedl s hvězdou seriálu Přátelé Jennifer Anistonovou.
Justin Theroux si zahrál například v komediích Charlieho andílci: Na plný pecky, Zoolander nebo Baxter. Hrál také v televizních seriálech jako Pozůstalí, Sex ve městě, Alias, Odpočívej v pokoji nebo Instalatéři z Bílého domu.
Nicole Brydon Bloomová hrála v seriálech Zákon a pořádek: Útvar pro zvláštní oběti, Pozlacený věk a Ráj nebo ve filmech 1BR, Here On Out a Better Off Single.