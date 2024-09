Kvůli pornu mají muži naprosto zkreslené představy o sexu, míní Justin Baldoni

Herečtí kolegové Justin Baldoni a Blake Lively spolu sice natočili film, ale mimo kamery spolu nijak zvlášť nevycházejí a ani na propagačních akcích se nevyskytují společně. Zatímco Blake čelí nařčení, že nový film s názvem Námi to končí – drama natočené podle knižní předlohy Colleen Hooverové, pojednávající o problematice domácího násilí – zpropagovala příliš necitlivě, Justin je chválen za svůj dlouhodobý aktivismus ohledně tohoto tématu.

Blake Lively a Justin Baldoni ve filmu Námi to končí (2024)

Během podcastu A Life of Greatness promluvil herec a režisér mimo jiné o tom, že kdykoliv si během puberty připadal smutně či osaměle, hledal únik ve sledování pornografie. „S pornem jsem se seznámil už v deseti letech. Dlouho předtím, než jsem měl vůbec ponětí, o co jde,“ svěřil se.

„Samozřejmě mi to ale všechno připadalo ohromně fascinující a zajímavé. A jak se stává mnoha mladým klukům, porno bylo i pro mě dlouhodobým zdrojem úniku od vlastních problémů. Sledoval jsem ho, kdykoliv jsem si připadal osaměle, opuštěně nebo jakkoliv ublíženě. Šlo o ten náhlý obrovský nával dopaminu – to jsem ale tehdy netušil. Ve výsledku jsem se tedy v raném mládí naučil řešit bolesti a problémy přívalem dopaminu,“ popisuje.

Ve své nové knize Man Enough: Undefining My Masculinity kritizuje vliv tvrdého porna na chlapeckou mysl a následné pokřivené představy mužů o sexu.

„Neříkám, že celý pornoprůmysl je špatný. Jak píšu v knize, nemůžu vinit průmysl jako takový, viním svůj vztah k pornu. Problém je ale hlavně v tom, že se mladí kluci dívají na porno, a přitom si s nimi nikdo nesedne a nevysvětlí jim, jak to má být doopravdy. Mělo by se to řešit běžně ve škole v hodinách sexuální výchovy,“ říká.

„Kvůli pornu si celá generace kluků může myslet, že když holka říká ne, vlastně je to v pohodě a myslí tím ano. Pravda je taková, že muži mají kvůli pornu naprosto zkreslené představy o sexu,“ dodává Baldoni.