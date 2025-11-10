I v 95 letech zvládám kaskadérské kousky, vtipkuje herečka June Squibbová

„Dřív neexistovalo, že by někdo napsal roli pro devadesátiletou ženu. Já jsem právě natočila dva filmy s takovou hrdinkou. Teď můžu konečně hrát sebe sama,“ směje se June Squibbová.
Herečku, která v 50. letech zářila na Broadwayi, čekal její herecký průlom až v roce 2013. Tehdy jí bylo 84 let a ve filmu Nebraska, který byl později nominován na Oscara, si zahrála manželku hlavního hrdiny.
Od té doby se herecké role jen hrnuly. Mezi její nejnovější patří ty ve filmech Thelma (2004) a Eleanor the Great (2025).
„V Thelmě jsem ve svých čtyřiadevadesáti skákala přes lavici a jezdila divoce na skútru… Maximálně jsem si to užila. I teď v 95 letech zvládám kaskadérské kousky,“ směje se energická herečka, která o sobě tvrdí, že nikdy neztratila chuť do života.
Letos se objevila na červeném koberci v Academy Museum v Los Angeles, kde zářila mezi mladšími kolegyněmi. Dokázala, že věk je opravdu jen číslo.
„Chci, aby si mě lidé pamatovali jako dobrou herečku. Na ničem jiném mi nezáleží,“ řekla Squibbová v rozhovoru pro magazín People.
Ani ve svých 95 letech se prý nechystá do důchodu. V prosinci se vrací na Broadway v uznávané hře Marjorie Prime, kde ztvární ženu, která mluví s hologramem svého zesnulého manžela.