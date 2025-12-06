Hollywoodská hvězda Julia Robertsová se v ulicích Prahy procházela bez make-upu

Autor:
  11:30
Pokud jste se ve čtvrtek pohybovali v okolí Staroměstského náměstí v Praze, mohli jste potkat slavnou hollywoodskou hvězdu Julii Robertsovou (58). V ženě v péřovce s čepicí na hlavě a brýlemi však herečku poznal jen málokdo z kolemjdoucích. A tak si mohla vánoční centrum města užívat v klidu a pohodě jen v doprovodu svého bodyguarda.
Julia Roberts měla dobrou náladu. (Praha, 4. prosince 2025)

Julia Roberts měla dobrou náladu. (Praha, 4. prosince 2025) | foto: Tilen Vajt, Pavel Dvořák

Julia Roberts se svým osobním strážcem
Zašla do několika obchodů.
Julia Roberts v Praze.
Julia Robertsová v Los Angeles (4. října 2025)
75 fotografií

Hollywoodská legenda Julia Robertsová se prošla centrem Prahy téměř bez povšimnutí. Podle serveru Expres.cz, jehož fotografům se povedlo herečku zachytit, se pohybovala převážně v okolí Staroměstského náměstí. Procházela se historickými uličkami, zastavila se u vánoční výzdoby a stánků a zamířila i do několika obchůdků.

Julia Roberts se svým osobním strážcem v Praze

Herečku známou například z filmů Pretty Woman, Notting Hill či Jíst, meditovat, milovat, zaujala mimo jiné prodejna s absintem, odkud si odnesla pár drobností a dárků. Navštívila také obchod se sladkostmi, kde si udělala radost cukrovinkami. Než se vydala na další nákupy, poseděla krátce v restauraci. Poté pokračovala v procházce klikatými uličkami historického centra.

Julia Roberts měla dobrou náladu. (Praha, 4. prosince 2025)
Julia Roberts se svým osobním strážcem
Zašla do několika obchodů.
Julia Roberts v Praze.
75 fotografií

Robertsová vsadila na maximálně nenápadný styl: zimní bunda, jednoduchá čepice a pohodlné boty. Právě díky tomu se jí podařilo splynout s davem natolik, že si většina kolemjdoucích vůbec neuvědomila, koho v uličkách hlavního města míjí. Ještě před pár dny přitom hollywoodská hvězda zářila na červeném koberci newyorských Gotham Film Awards, kde byla středem pozornosti všech fotografů.

Julie Robertsová do Prahy přiletěla kvůli natáčení reklamy pro značku Lancôme, které probíhalo v barrandovských ateliérech. Předvánoční atmosféru ve městě si hvězda užívala, fotografové Expresu ji zachytili ve velmi dobré náladě a usměvavou.

Vzácné záběry syna Julie Robertsové. Fanoušci video kritizují kvůli tomu, co na něm chybí

Po boku americké herečky tentokrát chyběl její manžel Danny Moder, s nímž tvoří dlouholetý pár a nedávno o něm v rozhovoru pro magazín People prohlásila, že je pro ni stále velkým zdrojem radosti. V Praze však uznávaného hollywoodského kameramana zastoupil Juliin osobní bodyguard. Ten ji doprovází po celém světě a o její bezpečnost se staral i během jejího krátkého pobytu v Praze.

Herečka zde strávila pár dní, ubytovala se v hotelu Four Seasons, z Prahy odletěla v pátek večer. Pro Julii Robertsovou není Česko neznámou destinací. V roce 2023 měl premiéru film White Bird, který produkovala. Příběh z druhé světové války se z velké části natáčel v Praze, v Liberci a na dalších místech České republiky.

ANKETA: Poznali byste v ulicích Prahy slavnou herečku na první pohled?

Vstoupit do diskuse (29 příspěvků)

Dej si mě, láká Daniela Zálešáková. Modelka vydala kuchařku plnou sexy fotek

Nejčtenější

Hezucká promluvila o stavu manžela. Upravili jsme medikaci tak, že už ho nic nebolí

Svatba Patrika Hezuckého a jeho ženy Nikoly

Nikola Hezucká (35) tráví se svým manželem Patrikem Hezuckým (55) v benešovské nemocnici celé dny a často i noci. Leží u jeho postele na lehátku nebo sedí na křesle a drží ho za ruku. Chce, aby...

Leoš Mareš nevysílal Ranní show. Zůstal v nemocnici s Patrikem Hezuckým

Leoš Mareš jel i v pátek za parťákem Hezuckým do benešovské nemocnice.

Posluchači Ranní show na Evropě 2 zažili ve středu nezvyklé ráno. Moderátorka Katka Říhová oznámila, že Leoš Mareš výjimečně neusedl za mikrofon a rozhodl se strávit noc v nemocnici po boku svého...

Karen z Krok za krokem je poprvé matkou. Jak dnes vypadají hvězdy seriálu?

Od natočení rodinného seriálu Krok za krokem uběhlo už 20 let. Děti Franka...

Angela Watsonová (50) se proslavila v 90. letech jako Karen Fosterová v sitcomu Krok za krokem. Letos v listopadu oslavila americká modelka a herečka padesáté narozeniny, loni se stala poprvé...

Hvězda seriálu Emily in Paris se opět ukázala nahá, odvážných scén se nebojí

Francouzská herečka a modelka Camille Razatová na Instagramu

Francouzská herečka a modelka Camille Razatová (31) se proslavila díky populárnímu seriálu Emily in Paris. V páté řadě, která bude mít již brzy premiéru, se už sice na vlastní žádost neobjeví,...

Lucku jsem měl upřímně rád. Nezapomenu, oznámil Polívka rozchod s Vondráčkovou

Lucie Vondráčková a Zdeněk Polívka (červenec 2023)

Herečka Lucie Vondráčková (45) a zápasník MMA Zdeněk „Gameover“ Polívka (27) se rozešli. Rozchod oznámil Polívka na sociální síti s tím, že se chce vyhnout „trapným klišé a přáním“.

Hollywoodská hvězda Julia Robertsová se v ulicích Prahy procházela bez make-upu

Julia Roberts měla dobrou náladu. (Praha, 4. prosince 2025)

Pokud jste se ve čtvrtek pohybovali v okolí Staroměstského náměstí v Praze, mohli jste potkat slavnou hollywoodskou hvězdu Julii Robertsovou (58). V ženě v péřovce s čepicí na hlavě a brýlemi však...

6. prosince 2025  11:30

Sláva mě obtěžuje, říká představitel zloděje Marva ze Sám doma. Z herce je farmář

Macaulay Culkin a Daniel Stern ve filmu Sám doma (1990)

Daniel Stern (68) se proslavil rolí zloděje Marva v oblíbené vánoční komedii Sám doma. Americký herec již před několika lety opustil hollywoodský život a přestěhoval se na venkov, kde chová dobytek....

6. prosince 2025

Patrik Hezucký začínal jako herec ve slavném seriálu. Poznali byste ho?

Patrik Hezucký v roce 1989

Patrik Hezucký se proslavil jako moderátor a „nahrávač“ Leoše Mareše. Málokdo však ví, že svou kariéru v šoubyznysu zahájil jako dětská hvězda. Objevil se v seriálu, který zná většina televizních...

6. prosince 2025  8:30

Rozvod je křehké téma, nedostala jsem šanci se vyjádřit, říká modelka Schicková

Kristýna Schicková

Influencerka a modelka Kristýna Schicková (31) říká, že v Česku se úspěch moc nepřeje. V rozhovoru pro iDNES.cz promluvila o kritice na sociálních sítích a své nové vášni, kterou je DJing. Vyjádřila...

6. prosince 2025

Člověk je mírnější a už nemá tak bojovný názory, přiznává Lou Fanánek Hagen

Lou Fanánek Hagen se těší na turné po Česku. Kapele Tři sestry je právě...

Tři sestry pokřtily nové album Pub Art a knihu 40 let pod vobraz. Frontman kapely Lou Fanánek Hagen (59) v rozhovoru pro iDNES.cz zhodnotil pro něj osobně nejnáročnější momenty uplynulého roku a...

6. prosince 2025

OBRAZEM: Od Mrázka po nemocniční postel. Hezucký zůstal věrný Evropě 2

Moderátor Patrik Hezucký při rozhovoru pro OnaDnes.cz

Patrik Hezucký se proslavil coby Mrázek a parťák Leoše Mareše v Ranní show rádia Evropa 2. Moderoval i v televizi, zahrál si v seriálu, daboval, měl podcast s Milošem Pokorným a Zdeňkem Pohlreichem....

5. prosince 2025  18:14

Otce nepoznal, matka ho odložila. Hezucký tajemství své rodiny odhalil jen jednou

Patrik Hezucký

Patrik Hezucký svého francouzského otce nikdy nepoznal a vlastní matka ho v jeho pěti letech nechala své sestře, aby mohla žít s novým mužem. O zvláštním dětství promluvil moderátor jen jednou, v...

5. prosince 2025  18:13

Otec Meghan Markle podstoupil amputaci nohy. Šlo mu o život, popsal jeho syn

Thomas Markle v pořadu Good Morning Britain (Londýn, 18. června 2018)

Otec Meghan Markle (81) podstoupil život zachraňující operaci, při níž mu lékaři amputovali levou nohu pod kolenem. K zákroku museli přistoupit poté, co končetina kvůli ucpaným cévám zčernala a...

5. prosince 2025

Cardi B šokovala fanoušky po porodu šperkem ve tvaru srdce vyrobeným z pupečníku

Aktuální trend mezi maminkami není pro každého. O šperky z pupečníku je však...

Raperka Cardi B přivítala nedávno na svět svého čtvrtého potomka. Rozhodla se, že si při této příležitosti nechá vyrobit unikátní památku jako vzpomínku na významný den. Několik dní po porodu si...

5. prosince 2025  13:32

Samantha ze Sexu ve městě se v 69 letech počtvrté vdala, ženich je o 14 let mladší

Russell Thomas a Kim Cattrallová (Londýn, 1. prosince 2025)

Herečka Kim Cattrallová, kterou celý svět zná jako nezapomenutelnou náruživou Samanthu Jonesovou ze seriálu Sex ve městě, se ve svých 69 letech počtvrté vdala. Vzala si svého dlouholetého partnera, o...

5. prosince 2025  10:15

Kdo je manželka Patrika Hezuckého a jak se potkali

Svatba Patrika Hezuckého a jeho ženy Nikoly

Jejich vztah začal nenápadně, dnes jsou spolu už 14 let a vychovávají syna Olivera. Manželka Nikola nyní stojí při Patriku Hezuckém ve chvílích, které patří k nejtěžším v jejich životě.

5. prosince 2025  9:51

Halina Pawlowská výrazně zhubla. Omládla jste, vypadáte jak Hybnerová, píší jí

Spisovatelka Halina Pawlowská výrazně zhubla a vypadá skvěle. (prosinec 2025)

Halina Pawlowská (70) překvapila letos fanoušky i širokou veřejnost svou výraznou proměnou. Z fotografií a videí, která dává spisovatelka a moderátorka na sociální sítě je patrné, že znatelně zhubla....

5. prosince 2025  9:16

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.