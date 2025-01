Při focení pro Playboy jsem cítila stud, říká účastnice reality show Hojdyszová

Julie, setkáváme se na Playboy eventu. Pociťovala jste stud, když jste do magazínu fotila?

Velmi jsem se styděla, protože jsem do té doby nikde žádné akty nefotila, takže to byla premiéra. Samozřejmě jsem měla strach, aby to zůstalo v rámci nějakých mých mezí a abych nepřekročila nějaké hranice, ale musím říct, že jsem maximálně spokojena s výsledkem.

Jak moc vám to kariérně pomohlo a nahnalo čísla na sociálních sítích?

Co se týče čísel, tak to se přiznám, že nevím, protože to zrovna vycházelo v období, kdy jsem současně byla i ve slovenské Růži pre nevestu, takže bych řekla, že to asi bylo jedno s druhým.

Já jsem tam tenkrát měla takovou kauzu, když jsem ze Srí Lanky odlétala, abych si právě pokřtila své číslo a zase jsem se vracela zpátky. Myslím, že mi ta čísla narostla o nějakých sto dvacet tisíc.

Může vůbec mezi tím babincem, co je v Růži pre nevestu, vzniknout přátelství?

Je to možná trošičku obtížnější, ale může. Já jsem si tam tenkrát sedla s Lucy, takovou jednou blondýnkou. Byly jsme tam takto spolu v podstatě od prvního dne a dodneška jsme v kontaktu, dodneška se bavíme.

Samozřejmě tam byly i velké hroty, velká dramata a v podstatě jsem mezi holkama patřila k těm nenáviděným nevěstám, ale postupem času si to nějak sedlo a jsem v kontaktu skoro se všemi.

Nevěstou jste se nestala, ale měla jste potom vztah s Lu Jamborem z Love Islandu. Teď jste čerstvě po rozchodu. Užíváte si nyní single života?

Já bych neřekla, že si užívám single života, já jsem spíš člověk, který je vztahový. Zároveň mi nedělá problém být sama, protože mám pozitivní vztah sama se sebou. Takže určitě nejsem ten typ člověka, který jakmile ukončí nějaký vztah, hned hledá náplast a někoho dalšího.

Vůbec mi nedělá problém být sama se sebou, ale spíš si teď dávám čas na to, abych se věnovala práci, soustředila se na sebe a věřím, že vždycky vztah přijde, když má přijít.

Julie a Lu

Svět reality shows je velmi lákavý, televize pořád funguje, nese to s sebou potom všechno žádoucí pro účinkující. Je něco, co byste ráda okusila v televizi?

Mně by se právě líbilo něco takového, jak dělá Zorka Hejdová. Že je moderátorka reality shows. Takže takový nějaký pomyslný top žebříček by bylo moderovat nějakou moderovat.

Neříkám, že chci přebírat Zorce práci, to jenom upozorňuju, aby to někdo špatně nepochopil. Ale líbilo by se mi jít tady tím směrem.

Všichni ti, co vás sledují proto, že jste sexy, samozřejmě žádají, abyste je krmila tímto obsahem. Ale jaký obsah ráda postujete vy?

Řekla bych, že se snažím právě postovat co nejvíce autentický obsah, takže ať už je to to, co ráno dělám, co jím, co mám na sobě, ukazuju se na Instagramu i nenamalovaná, přirozená, snažím si ani moc neupravovat fotky.

Samozřejmě když je to profesionální focení pro nějakou značku, tak člověk je krásný, vyphotoshopovaný, ale nechci, aby měli lidi nějakou uměle vytvořenou image a potom mě potkali v realitě a přišli na to, že třeba vypadám úplně jinak.

Takže ty cíle do budoucna jsou momentálně kariérní kroky nahoru a nový přítel?

Nový přítel není úplně na „to do listu“, protože úplně nerandím nebo neumím randit. Vždycky si říkám, že láska si mě najde, když se to má stát.

Vlastně i ty předchozí vztahy tak nějak přirozeně vznikly, že jsem toho člověka začala poznávat přes nějaké společné známé, kamarády a vznikla z toho láska, takže já to mám ráda přirozeně.