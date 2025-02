9:15

Julianne Moore je podle svých slov v šoku poté, co se dozvěděla, že její kniha Freckleface Strawberry (Pihovatá Jahoda) byla zakázána Trumpovou administrativou, a to téměř dvacet let poté, co byla vydána. Čtyřiašedesátiletá herečka nedokáže pochopit, proč už nebude k dispozici ve školách řízených ministerstvem obrany a dalších místech.