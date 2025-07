V roce 2003 se „Tatušky“ v rámci propagace svého koncertu pochlubily německým médiím, že sex potřebují nejméně třikrát denně. „Milujeme se ráno, v poledne a večer. Náš sex je úžasný. Je to tisíckrát lepší než s muži,“ řekly dívky, které tehdy vystoupily v tehdy nejsledovanějším pořadu německé televize ZDF s názvem Wetten, dass...?

Ruské duo Tatu tvoří zpěvačky Julia Volkovová a Lena Katinová (foto z koncertu v Brně, 2002)

„Nejlepší je milování hned ráno, když vstáváme. Milujeme se krásně a pomalu. Večer je naopak náš sex většinou o dost rychlejší a vášnivější. Nemůžeme se už dočkat a strháváme ze sebe šaty. Rády to máme i v době oběda,“ svěřily se Volkovová a Katinová s tím, že si umí užít sex i s muži, ale není to ono. „Na rozdíl od žen si muži bohužel nepotrpí na předehry a chtějí rovnou dovnitř.“

Jen o rok později po těchto vyjádřeních skupina Tatu oznámila, že Julia Volkovová čeká dítě se svým o šest let starším partnerem Pašou Sidorovem, se kterým se seznámila v nočním klubu. „I když jsem byla v minulosti kvůli hudební kariéře donucena jít na potrat, tentokrát si dítě nechám,“ řekla tehdy zpěvačka.

Volkovová a její o rok mladší kolegyně Katinová ve stejné době také oznámily, že ukončily spolupráci se svým „stvořitelem“, producentem Ivanem Šapovalovem a to se zdůvodněním, že už si pod jeho vedením vytrpěly dost, a nechtějí s ním mít do budoucna nic společného.

„Ivan chtěl, abychom se staly loutkami v školních uniformách, předstíraly, že jsme lesbičky, a uskutečňovaly všechny skandální nápady, které se mu denně líhly v hlavě,“ řekla Katinová. „Hrát si na lesbičky není lehké, když teď máme obě partnery,“ dodala Volkovová.

Po rozpadu skupiny se Julia Volkovová vydala na sólovou dráhu, zkusila to neúspěšně i u filmu a dvakrát bojovala s rakovinou štítné žlázy. V roce 2010 konvertovala k Islámu, aby se v roce 2017 opět vrátila k pravoslavné církvi a dokonce se pokusila prorazit v politice, když v roce 2021 neúspěšně kandidovala za konzervativní stranu Jednotné Rusko do ruského parlamentu.

Ze zpěvačky je dnes hlavně influencerka, živí se díky spolupracím na sociálních sítích. Kromě toho se angažuje v charitě a věnuje se svým dvěma dětem, dceři Viktorii (21) a synovi Samirovi (18).

Před pár dny oslavila své 40. narozeniny a svět obletěly její fotky, na kterých si po mnoha zákrocích plastických chirurgů je jen stěží podobná. Julia přiznala řadu kosmetických zákroků, například botox, zvětšení prsou, úpravu rtů a nosu. Podle informací deníku The Sun utratila za estetická vylepšení v přepočtu zatím téměř milion korun.

Naproti tomu zrzka Jelena Katinová vedla o poznání méně šokující život. Od dob rozpadu kapely v roce 2014 se věnovala sólové hudební kariéře. Vdala se, v roce 2015 porodila syna Aleksandra, v roce 2023 pak přišel na svět druhý syn.

Julia a Lena nastartovaly kariéru už ve svých čtrnácti letech v roce 1999. Po celém světě se pak proslavily díky videoklipu k singlu All the Things She Said, ve kterém se spolu líbají v krátkých školních uniformách.

Mezi jejich další hity patří například Ja sošla s uma, Nas ně dogoňjat či All About Us. V letech 2012 až 2013 se duo opět pokusilo dát dohromady a navázat na společný úspěch, ale v roce 2014 se skupina definitivně rozpadla. V současnosti chystají ženy velký společný comeback.