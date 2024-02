Prý vypadám jako chlap. Kritika na sítích mě ranila, přiznává Julia Robertsová

Herečka svůj osobní život tají až s překvapivou důkladností, přesto se i ona přesvědčila o tom, jaká úskalí s sebou sdílení soukromých fotek na sociálních sítích nese – její ‚fanoušci‘ začali ve velkém řešit její vzhled a stárnoucí tvář.

Bavička Ali Wentworthová minulý týden na svém Instagramu sdílela reel, ve kterém figuroval Juliin hlas a několik jejích fotek z posledních let. Na jedné z nich byla vidět se svou neteří Emmou Robertsovou, jak spolu u jídelního stolu hrají karty. Snímek je z roku 2018, kdy bylo Julii Robertsové rovných 50 let. Je na něm nenalíčená a s brýlemi.

„Jednoho rána Emma přespávala u nás a když jsme se probudily, daly jsme si čaj a u toho hrály karty,“ vyprávěla Julia během pořadu Oprah Winfreyové. „Bylo to krásné ráno, ze kterého o pár dní později dala fotku na internet. A nechápu, kolik lidí mělo potřebu řešit, jak hrozně na té fotce vypadám – že mi stárnutí nesluší, že vypadám jako chlap, proč vůbec dávám na internet něco, kde vypadám tak strašně.“

Oprah si ji do svého pořadu pozvala právě kvůli tomu, jakou masivní reakci tato fotka vyvolala. „Samotnou mě překvapily pocity, které to ve mně vyvolalo. Je mi padesát, vím, kdo jsem, a stejně mě to ranilo. Bylo mi líto, že lidé nechápou pointu, jak milá a radostná chvíle to byla,“ svěřila se jí herečka.

Na druhou stranu však říká, že se alespoň na vlastní kůži přesvědčila o tom, jak to na sociálních médiích chodí. „Člověk si musí věcmi sám projít, aby jim porozuměl. Já tento způsob fungování do té doby nechápala. A toto byla jen taková maličkost, škrábanec vypovídající o tom, jaké to na sociálních sítích může být.“