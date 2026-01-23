Dnes bych si v Pretty Woman nezahrála, je přesvědčená Julia Robertsová

Hollywoodská hvězda Julia Robertsová (58) se proslavila mimo jiné hlavní rolí ve snímku Pretty Woman, který dnes patří ke klasickým počinům počátku devadesátých let. Herečka nicméně nedávno prohlásila, že by si svou roli zpětně nezopakovala.

Ona v roli prostitutky Vivian Wardové, Richard Gere (76) jako bohatý obchodník Edward Lewis – film, který měl původně být drsným uměleckým dramatem, nakonec spatřil světlo světa jako odlehčená romantická komedie.

Julia Robertsová v Los Angeles (4. října 2025)
Richard Gere a Julia Robertsová ve filmu Pretty Woman (1990)
Julia Robertsová a Richard Gere ve filmu Pretty Woman (1990)
Richard Gere a Julia Robertsová ve filmu Pretty Woman (1990)
Po premiéře vydělal snímek přes 460 milionů dolarů a Julia Robertsová díky němu získala celosvětovou slávu. Představa, že by podobnou roli přijala dnes, jí však zpětně připadá zcela nereálná.

„Už mám za sebou příliš, abych byla schopná jen tak protančit podobným filmem. Nemyslím to nutně v negativním smyslu, ale člověk leccos zažije a nese si s sebou své zkušenosti. A určitě by dnes nebylo možné hrát postavu, která byla svým způsobem tak nevinná,“ říká v rozhovoru pro web Deadline.

„A jistě, je zvláštní říct o postavě prostitutky, že je nevinná,“ dodává Robertsová. „Ale něco takového tam skutečně figurovalo… Možná to bylo prostě jen tím mládím.“

Lze koneckonců předpokládat, že i přijetí ze strany diváků by dnes mohlo být výrazně odlišné. Mnozí by pravděpodobně romantický příběh o tom, jak si dívka z ulice získá srdce bohatého magnáta, nepřijali příliš vlídně.

„Postupem času se kultura výrazně proměňuje,“ podotýká herečka. „Stačí se podívat na filmy z první poloviny století. Když je sledujete dnes, rázem se přistihnete, že si kladete otázku, zda se lidé opravdu takto chovali a říkali věci, jaké slyšíte na plátně. Lidé se zkrátka mění – a umění s nimi.“

Dnes bych si v Pretty Woman nezahrála, je přesvědčená Julia Robertsová

