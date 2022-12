Dcera je výjimečná, říká Julia Robertsová. Hazel oslavila 18. narozeniny

„Osmnáct let. Miluji vás,“ napsala Julia Robertsová na Instagram k fotografii z dětství dvojčat, na které je společně se synem a dcerou. Podobné narozeninové foto sdílela i loni.

„Dcera Hazel je dítětem, u kterého si řeknete, že je vážně výjimečné. S ohledem na to, jaké jsem sama měla dětství, vychováváme naše tři děti tak, aby se nikdy nemusely trápit starostmi, jaké jsem mívala já. Zároveň ale musí vědět, jak si ustlat postel, vyprat a uvařit. To jsou naprosté základy,“ svěřila se herečka během rozhovoru pro pořad Good Morning America.

Soukromí dcery a synů Robertsová úzkostlivě chrání. Na filmové premiéry a slavností akce je s manželem Dannym Moderem brali jen málokdy a snažili se, aby měli co nejběžnější dětství. Také proto se potomci slavného páru téměř nikdy neobjevovali na stránkách bulváru.

Kromě Julie se v rodině Robertsových věnuje herectví také její bratr Eric a neteř Emma. Zda bude v Hollywoodu chtít prorazit i osmnáctiletá Hazel, to zatím není jisté. Blondýnka se před několika měsíci výjimečně ukázala na červeném koberci v Cannes po boku svého otce. Jak si mnohá média všimla, dcera Robertsové rozhodně upřednostňuje přirozenost. Na slavnostní událost zvolila nenápadné šaty bez výstřihu, jemné přirozené líčení, kdy si pouze lehce zvýraznila řasy a účes vyřešila obyčejným culíkem.

„Než jsme měli vyrazit, volala jsme si s Hazel přes FaceTime. Ještě krátce před odchodem ležela v hotelové posteli. Řekla mi, že je kdykoliv připravená jít. Vtipkovala, že si už jen vezme kravatu a je to. Překvapilo mě to, tak jsem se jí zeptala, jestli si nechce udělat alespoň oční linky. Odbyla mě ale s tím, že to není potřeba, a navíc si líčení ani nevzala s sebou, nepovažovala to za důležité,“ řekla pobaveně Robertsová.

Julia Robertsová a Danny Moder se vzali v roce 2002, dvojčata Hazel a Finn se jim narodila o dva roky později. V roce 2006 pak přišel na svět syn Henry.

Za klíč ke šťastnému manželství považuje herečka vzájemné časté fyzické projevy náklonnosti. „Vždy říkám to samé a držím se toho. U nás funguje k posilování vztahu dovádění. Hodně dovádění a líbání,“ svěřila se v rozhovoru pro magazín People.

„Musím říct, že mě také na rozdíl od mnoha jiných žen nikdy nepohltilo to, že jsem herečka. Je to sice můj splněný sen, ale není jediný. Tím největším splněným snem je život, který jsem vybudovala s manželem a našimi dětmi. To je ta nejlepší věc na světě. Vrátit se na konci dne domů k nim všem. Když nepracuji, je rodina moje práce na plný úvazek. Samozřejmě, že to není každý den procházka růžovou zahradou. Ale přináší mi to opravdu spoustu radosti,“ dodala hvězda filmu Pretty Woman.