Jeden den cena Emmy, druhý rakovina. Louis-Dreyfusová popsala boj s nemocí

Vše začalo den poté, co obdržela svou v pořadí již šestou cenu Emmy, a to právě za hlavní roli v seriálu Viceprezident(ka). Tehdy jí zavolal lékař a sdělil, že má rakovinu prsu.

„Přišlo mi, jako by to bylo napsané. Měla jsem pocit, že je to nějaká příšerně černá komedie, a než jsem se nadála, začala jsem hystericky brečet,“ vzpomíná Louis-Dreyfusová.

Přirozeně se ihned začala bát o svůj život a změnil se její náhled na lidskou smrtelnost. „Člověk s tímhle prostě nepočítá, pokud jde o něj samého – je to tak trochu lidská arogance. Ale je jasné, že každého to jednou čeká,“ řekla v rozhovoru pro magazín WSJ. „Zjistila jsem, že jsem začala žít vědoměji. Ne že bych na to myslela v jednom kuse, ale prostě se víc soustředím.“

Herečka byla nakonec definitivně prohlášena za vyléčenou v říjnu 2018, kdy měla za sebou dvojitou mastektomii a šest chemoterapií. Pozitivnější náhled na život už jí od té doby zůstal.

„Jsem prostě jen šťastná, že jsem stále tady,“ prohlásila v rozhovoru pro magazín People. „Myslím, že si všechno víc užívám. A nejspíš se teď o to víc snažím, abych si pokud možno nenechala vstoupit do těla žádný stres. A to je oříšek, protože stres zažíváme samozřejmě všichni. Jen jde o to, jaký má vliv,“ vysvětluje.

Nakonec se svěřila, že uvolněnější náhled na život si po své zkušenosti s rakovinou stanovila jako svůj osobní cíl. „Neříkám, že jsem tu rakovinu měla nutně ze stresu, ale ten každopádně člověku nesvědčí a šťastnějším ho taky nedělá,“ uvedla. „Takže se prostě jenom soustředím na to, abych si svůj život užívala co nejvíc.“

Julia Louis-Dreyfusová na předávání cen Emmy v roce 2017: