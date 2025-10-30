Přátelství z „placu“ jsou zvláštní. Hvězdy Mladé krve o škádlení i výcviku s pistolí

Premium

Fotogalerie 15

Julia Issa a Simona Lewandowska v seriálu Mladá krev (2025) | foto: FTV Prima

Alida Horváthová
  17:00
Kriminální seriál Mladá krev svedl dohromady herečky Julii Issu a Simonu Lewandowskou. A z kolegyň se staly kamarádky. Kromě současné práce na seriálu mají společnou i řadu dalších věcí, mezi které patří humor, láska k divadlu i k muzice. Obě navíc mají polské kořeny. Dvojrozhovor s nimi je tedy také o přátelství.

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit

Vstoupily do kavárny Studia DVA se smíchem. Během povídání, ve kterém vzpomínaly na své začátky, se špičkovaly, trochu provokovaly, aby si pak vzápětí upřímně lichotily.

Kdy jste se viděly poprvé?
Simona: Potkaly jsme se až na konkurzu, kde nás vybraly, a já z toho měla vážně dobrej pocit, jak si to hezky sedlo. Nejen já s Julií, ale i všichni okolo.
Julia: Navíc jsme obě napůl Polky, taková náhoda!

Nebylo to žádné oťukávání a hodiny povídání, než zjistíte, že tenhle člověk by byl dobrej kámoš. Ale na druhé straně to bylo tak rychlé, že například ani nevím, jaká je Simonina oblíbená barva.

Julia Issa

Dočtěte tento exkluzivní článek s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Sydney Sweeney ve třpytivých šatech bez podprsenky zastínila velké hvězdy

Hvězda seriálu Euforie Sydney Sweeney (28) přišla na akci časopisu Variety s podtitulem „Síla žen“ a předvedla, v čem je její největší síla. Zastínila velké hvězdy filmového plátna jako Sharon Stone...

Kosmetička Kamila překonala své nejistoty a nahá vystoupila před kamerou

V dalším díle česko-slovenské verze Naked Attraction si vybírá rozvedená kosmetička Kamila (42) z Brna. Svléknout se před kamerou pro ni nebylo snadné, ale sebrala odvahu, aby našla svého „kravaťáka.“

Dcera Charlieho Sheena ukázala, jak vypadala před plastikami. Jsem posedlá, říká

Dcera herce Charlieho Sheena a herečky Denise Richardsové, Sami Sheenová (21), se na sociální síti svěřila, jaké plastiky a úpravy podstoupila. Modelka přiznala, že k neustálému zdokonalování ji...

Klíčník z Pevnosti Boyard se oženil, ukázal fotky ze svatby. S partnerkou má syna

Ikonická tvář pořadu Pevnost Boyard začíná novou kapitolu svého života. Anthony Laborde alias Klíčník (43) se oženil. Vzal si svou o devět let mladší partnerku Gaëlle Dassyovou (34), se kterou tvoří...

Vilmu Cibulkovou odvezla z domova záchranka, herečka končí v seriálu Polabí

Do domu Vilmy Cibulkové (62) v pražských Horních Počernicích zavolali ve středu odpoledne její přátelé záchranku i policii. Podle informací Blesku se herečka psychicky zhroutila a blízcí měli o ni...

Přátelství z „placu“ jsou zvláštní. Hvězdy Mladé krve o škádlení i výcviku s pistolí

Premium

Kriminální seriál Mladá krev svedl dohromady herečky Julii Issu a Simonu Lewandowskou. A z kolegyň se staly kamarádky. Kromě současné práce na seriálu mají společnou i řadu dalších věcí, mezi které...

30. října 2025

Hackeři změnili jméno Macronové v daňových záznamech na mužské Jean-Michel

První dáma Francie Brigitte Macronová (72) se stala obětí hackerského útoku, při němž bylo její jméno v osobním daňovém účtu změněno na mužské Jean-Michel. Informoval o tom její šéf kanceláře Tristan...

30. října 2025  11:30

Z princezny luxusu politickou ikonou: Ivanka Trump slaví 44. narozeniny

Dcera amerického prezidenta Ivanka Trumpová slaví 44. narozeniny. Za svůj život prošla fascinující proměnou – od nevýrazné dívky ze světa luxusu přes sebevědomou tvář rodinného impéria až po vlivnou...

30. října 2025  11:29

Sydney Sweeney ve třpytivých šatech bez podprsenky zastínila velké hvězdy

Hvězda seriálu Euforie Sydney Sweeney (28) přišla na akci časopisu Variety s podtitulem „Síla žen“ a předvedla, v čem je její největší síla. Zastínila velké hvězdy filmového plátna jako Sharon Stone...

30. října 2025  10:55

Miss Universe boří hranice. Letos poprvé v ní soutěží dvě ženy starší 40 let

Mezinárodní soutěže Miss Universe se letos poprvé v její historii zúčastní i dvě dámy starší čtyřiceti let. Oběma je 42 a jedna zastupuje Rwandu, druhá ostrov Bonaire, který patří Nizozemsku. Horní...

30. října 2025  9:51

Ochranná ruka nad Dádou se nedá držet donekonečna, říká Felix Slováček

Felix Slováček (82) v rozhovoru pro iDNES.cz promluvil o manželce Dagmar Patrasové (69) i o hudbě. Skladatel a dirigent, známý především jako vynikající klarinetista a saxofonista, podpořil svou...

30. října 2025  8:25

Vyšetřovatelka ze Zrádců 2 se učila „číst“ lidi v FBI

Soutěž Zrádci 2 je postavena na klamu a schopnosti ho odhalit. Vyhraje ten, kdo dokáže ostatní nejlépe přečíst a sám pro ně zůstane velkou neznámou. Soutěžící už sice vědí, že mezi sebou mají...

30. října 2025

Dokonce už začínám zapomínat berli, hlásí z Teplic herečka Alena Procházková

Advertorial

„Před čtrnácti lety mi Lázně Teplice doporučil lékař, který mi operoval kyčel,“ vypráví herečka Alena Procházková. Vrací se tam pravidelně, letos po reoperaci. Díky odborné péči se její kloub rychle...

30. října 2025

Tady se jde přes mrtvoly, srovnává natáčení doma a v zahraničí Gabriela Marcinková

Točila s Judem Lawem i s Madsem Mikkelsenem, s velkými zahraničními produkcemi. Od domácích natáčení se nelišily tolik v technickém zázemí jako v přístupu k hercům. „Ti lidé jsou úspěšní. To znamená,...

30. října 2025

Manželství lidi chrání, říká Michaela Maurerová. Klidně by se vdala znovu

Nejdůležitější je pro ni partnerství. Ale ani na manželství Michaela Maurerová nepohlíží svrchu. Kdyby ji partner, s nímž má sedmiletou dceru, požádal o ruku, neřekla by ne. „Je to instituce, která...

30. října 2025

Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba
Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba

Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba

Na slávu jsem nebyla připravená. Netušila jsem, co znamená, říká Stárková o Mostu!

Premium

Živel. Ale také křehká citlivá duše, která ráda tráví čas sama se sebou. Proč herečka Erika Stárková, již proslavila role v seriálu Most!, ráda posouvá hranice a na co je v České republice nejvíc...

29. října 2025

Na světovém finále mě přepadla úzkost a nervozita, říká miss Markéta Mörwicková

Češka Markéta Mörwicková na světovém finále Miss Grand International v Thajsku skončila na šestém místě. Na kameru iDNES.cz prozradila, že poslední měsíc spala jen dvě až čtyři hodiny denně. Na...

29. října 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.