Vstoupily do kavárny Studia DVA se smíchem. Během povídání, ve kterém vzpomínaly na své začátky, se špičkovaly, trochu provokovaly, aby si pak vzápětí upřímně lichotily.
Kdy jste se viděly poprvé?
Simona: Potkaly jsme se až na konkurzu, kde nás vybraly, a já z toho měla vážně dobrej pocit, jak si to hezky sedlo. Nejen já s Julií, ale i všichni okolo.
Julia: Navíc jsme obě napůl Polky, taková náhoda!
Nebylo to žádné oťukávání a hodiny povídání, než zjistíte, že tenhle člověk by byl dobrej kámoš. Ale na druhé straně to bylo tak rychlé, že například ani nevím, jaká je Simonina oblíbená barva.