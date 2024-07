Bývalí asi měli pravdu, že jsem lesba, říká Julia Foxová

Foxová reagovala na video na TikToku, kde se mluví o lesbičkách, které randí s muži a je na nich znát, jak je nenávidí. „To jsem byla já. Já byla ta lesba. Je mi líto chlapci. To už se nikdy nestane,“ reagovala Foxová.

Už v minulosti modelka řekla, že by ráda začala randit se ženami. „Lásku můžete najít na jakémkoli místě a s jakoukoli rasou. Všichni jsou příšerní stejně, tedy všichni muži. To je mužská záležitost,“ řekla modelka italského původu.

„Možná se mí bývalí partneři nepletli, když mě nazývali lesbou a stěžovali si, že jsem s nimi nikdy nechtěla mít sex,“ dodala Foxová, mezi jejíž bývalé partnery patří i rapper Kanye West.

V současné době ale nemá sex ani s muži ani se ženami. Už dva a půl roku žije v celibátu. Údajně je to kvůli rozhodnutí amerického Nejvyššího soudu, který v roce 2022 zrušil rozsudek Roe v. Wade, čímž ohrozil práva na potrat v mnoha státech USA.

„Myslím, že po odebrání našich práv je to způsob, jak si mohu vzít částečně zpět kontrolu nad situací. Je na nic, že to musí být zrovna tímto způsobem. Ale zkrátka se necítím v pohodě, dokud se to nezmění,“ vysvětlovala Julia Foxová v květnu v rozhovoru pro pořad Andyho Cohena.

Podle jejích starších vyjádření jí to ale velké potíže nedělá, protože už v roce 2022 prozradila, že nemá ráda sex, protože od 18 let pracovala jako domina a byla placena za plnění mužských fantazií, což bylo „ponižující“ a naučila se nic necítit, aby přežila. „Sex pro mě byl vždy jednostranný,“ uvedla Foxová.

S Kanyem Westem randila šest týdnů v roce 2022. Předtím byla jednou vdaná za soukromého pilota Petra Artemieva. Vzali se v roce 2018, rozvedli se v roce 2020, ale po rozvodu v roce 2021 se narodil syn Valentino.