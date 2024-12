Jinak to nešlo, musela jsem si to odžít, říká Judit Pecháček o adopci

Ovšem jde na to legální, i když ne tak dobře známou cestou přímé adopce. Tvůrci hledali do role Kláry herečku, která působí křehce i silně zároveň a našli ji právě v Judit. Ta ovšem při čtení scénářů Kateřiny Krobové a Lucie Macháčkové měla smíšené pocity.

„Zpočátku to pro mě bylo velmi náročné. Tím, že jsem neznala nikoho, kdo by něco takového prožil, bylo mi to téma velmi vzdálené. Dokonce jsem si chvílemi říkala, proč bych vůbec měla Kláře držet palce, když se chystá udělat takovou věc? Ale pak jsem ji pochopila,“ říká. „Klára se rozhodne dát dítě k adopci z existenčních důvodů. Je matkou samoživitelkou a stará se už o dvě děti, když nečekaně zjistí, že je těhotná. Tak se to snaží nějakým způsobem vyřešit,“ popisuje příběh, který je místy humorný ale hlavně napínavý.

„Do poslední chvíle nevíme, kdo Klářino dítě adoptuje a jestli vůbec někdo,“ říká režisérka Rozálie Kohoutová, jež je sestrou zpěvačky a herečky Bereniky Kohoutové. V natáčení desetidílného seriálu se střídala s Radimem Špačkem. Jedněmi ze zájemců o náhradní rodičovství je stejnopohlavní pár v podání Daniela Krejčíka a Andreje Poláka.

„Nevěděla jsem o tom, že existuje přímá adopce. (K přímé adopci, kdy dítě jde hned z porodnice k osvojitelům, mohou u nás přistoupit pouze rodiny, které se znají nebo se samy seznámí, pozn. red). Vlastně ani náš právní řád ji nezná, bere se jako normální adopce. To téma se mi zdálo zajímavé. A pak jsem si vzpomněla, že jsme to měli přímo v rodině. Moji prarodiče věnovali třetí dítě, o které se báli, že ho neuživí, jiným lidem. Takže dříve to bylo asi běžnější,“ říká kreativní producentka Alena Müllerová.

„Musíte si to k sobě pustit a odžít, jiná cesta není. A s novým natáčecím dnem zase všechno vypustit a soustředit se na další práci,“ potvrzuje Judit Pecháček, že bez osobní angažovanosti se taková postava zahrát nedá. „A když to celé skončí, tak se snažíte vyčistit si hlavu, abyste se z toho nezbláznili. Takže chodím na jógu, na procházku se psem, na kávičku s kamarádkami... Dělám úplně běžné věci, a to mi pomáhá odpoutat se od svých rolí.“

„Nebo si zajdu do kina. Některé filmy dokážou být velmi inspirativní. A nemusím přitom ani v té době hrát postavu podobnou té, kterou sleduji na plátně. Stačí, že zaregistruji nějakou malou emoci a v tu chvíli si uvědomím: Aha, tak i takhle se to dá zahrát. Nemusí se to dělat přesně tak, jak je to napsané ve scénáři. Ovšem někdy takové poznání přijde pozdě, ve chvíli, kdy už je dotočeno,“ usmívá se herečka.

Pořád je pro ni děsivé vidět se zpětně v některých záběrech na plátně nebo v televizi, ale výčitkami, že se jí ne všechno podařilo na sto procent, se nebičuje. „Je to pořád jenom práce a když vím, že už na tom nic nezměním... Jde mi o hlavně o to, abych měla čisté svědomí, pocit, že jsem pro danou roli udělala maximum. A když se něco nepodaří tak, jak jsem sama chtěla, tak co už s tím, i tohle je zkušenost,“ krčí rameny.

Herečka je vdaná za kameramana Miloslava Pecháčka, za kterým se přestěhovala do Česka. Ale nezpřetrhala vazby ani se Slovenskem a Maďarskem, kde rovněž pracuje. Točit v českém jazyce jí problém nedělá, ovšem v soukromí mluví raději slovensky. Při natáčení se občas radí s režiséry nebo kolegy. „Když mám pocit, že je text na výslovnost příliš těžký, že je v něm hodně slov se souhláskou ř, tak se je snažím nahradit jinými a někdy si ověřuji i správnou intonaci,“ prozrazuje.

Ze seriálu Děcko (2025)

Na otázku, jestli je lepší si dítě za každou cenu nechat a prokousávat se životem za pomoci sociálních dávek a jiných podpůrných mechanismů, nebo mu nabídnout pomyslně lepší život v náhradní rodině, jednoznačný názor nemá.

„Myslím si, že všeobecná odpověď na tuto otázku neexistuje, protože každý se nacházíme v jiné situaci. Já si v té své současné vůbec nedokážu představit, že bych dala dítě k adopci. Kdybych měla dvě děti, do toho čekala třetí a cítila, že to sama nezvládnu, tak vím, že mám kolem sebe lidi, kteří by mě podrželi a pomohli mi. Ať už finančně nebo jiným způsobem. Ale Klára je na tom jinak a ani já nemůžu vědět, co mě ještě v životě potká,“ říká.

S manželem jsou spolu už dva roky, takže téma mateřství je pro ni aktuální. „Ano, chtěli bychom dítě, těšíme se na něj,“ říká upřímně.

Vánoční svátky budou trávit v Česku i na Slovensku. U maminky ji čeká halászlé, maďarská rybí polívka, kterou připravuje vždy na Štědrý den. „Jinak jsou naše tradice podobné těm českým nebo maďarským. Jíme kapra a bramborový salát. Ale máme ho jiný. Brambory plavou v octové vodě s cibulí, takže vypadá spíš jako bramborový kompot. Ale je moc dobrý, osvěžující,“ tvrdí herečka.

11. července 2022