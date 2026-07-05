Rodina ve mě sebelásku tolik nevypěstovala, přiznala Judit Pecháček

Proč si myslíte, že je důležité mluvit o psychickém zdraví, a hlavně o psychickém zdraví dětí a teenagerů?
Protože tady v našich končinách je to ještě stále trošku tabu. Už se to ale otevírá, už se o tom bavíme. Snad už v naší generaci není hanbou, když má někdo psychický problém, anebo duševní, nervový. Je to úplně normální a dá se to normálně vyléčit, jako když máte angínu. Je to pro mě důležité a proto jsem to i přišla podpořit, aby se o tom mluvilo.
Jak vy sama pracujete na svém sebevědomí a jak se snažíte utišit pochybnosti v hlavě, které můžou někdy vyvstat?
V mém případě to je asi práce na celý život. Myslím, že se sebevědomím mám ještě pořád co dělat, ale na tom pracuji i díky terapii, kam chodím. A vůbec na psychohygieně. Myslím si, že to asi možná i přichází trošku s věkem. Možná herci tak působí, že mají sebevědomí skrze role, ale když máme být takto civilně sami za sebe, v tu chvíli je to problém. Pro mě je to například celkem výzva dávat rozhovory. Bylo mi řečeno, že tu budou novináři, tak jsem se na to psychicky připravila, že to dělám pro dobrou věc. Udělám to velmi ráda, ale kdyby to bylo běžně, vůbec se v tom nevyžívám. My herci se schováváme rádi za role.
Co nejvíc ovlivní váš názor na sebe samou?
Myslím si, že by to měla být sebeúcta, sebeláska, kterou možná ve mně rodina až tak nevypěstovala. Ale já si ji pěstuji teď v dospělosti. (smích)
Běží festival v Karlových Varech. Co máte momentálně ve svém portfoliu, na co se můžeme těšit?
Myslím, že ještě stále běží v kinech film Pět švestek. To je nová komedie Jana Svěráka, kde mám maličkou roli. Nesmíte a nemůžete mrkat, abyste mě tam viděli. A potom ještě bude mít premiéru film Wirbel, což je takový česko-slovenský mysteriózní film plný tajemství. Na to zvu, to by mělo být v českých kinech. Nejprve to bude na festivalech v létě a potom to bude od října v českých kinech.
Pět švestek, to je fenomenální obsazení, plné hereckých legend na zdejší poměry. Měla jste možnost se s nimi vidět a popovídat si? Vy jste říkala, že to byla malá rolička.
(smích) Moje role je tak malinká, že se s nimi neshledala. Na malinkou chvíli jsem se mohla potkat s paní Lenkou Termerovou v kostymérně a na place jsem se též na chvilinku mohla setkat s Danou Syslovou. Ale v rámci herectví tam žádná interakce mezi námi neproběhla. Neměla jsem to tam napsané. Já jsem hrála hlavně s Petrem Lněničkou a měla jsem ještě jednu scénu, kde byla i Petra Špalková.