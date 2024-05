Už nevidím, končím, říká M z Bondovek Judi Denchová

Na otázku, jestli má v plánu ještě někdy hrát, odpověděla Judi Denchová novinářům během letošní největší světové výstavy květin Chelsea Flower Show: „Ne, ne, už ani nevidím.“ Její agent prohlásil, že k tomu už není co dodat. Judi Denchová tak ukončila svou hereckou kariéru.

Zhoršující se zrak zmiňovala už před dvěma lety. Tehdy ale řekla, že skončit neplánuje. „Nechci odejít do důchodu. Momentálně toho moc nedělám, protože nevidím. Je to špatné,“ řekla tehdy s tím, že se ale role může učit bez čtení. „Mám fotografickou paměť, takže když mi někdo řekne: ‚Tohle je tvůj řádek‘, můžu to dělat,“ uvedla herečka.

S jejím zrakem to ale už v té době bylo tak zlé, že jí partner musel připravovat jídlo. „Nakrájel to, dal mi něco na vidličku, a tak jsem to snědla,“ popsala večeři v restauraci s partnerem Davidem Millsem.

Denchová trpí věkem podmíněnou makulární degenerací, což je onemocnění centra sítnice, tzv. žluté skvrny. Postižení mohou vidět šedou skvrnu nebo stín uprostřed zorného pole.

Herečka se s tímto problémem svěřila už před deseti lety a od té doby ji novináři zasypávali otázkami, jestli hodlá skončit s herectvím. Vydržela dalších osm let hrát divadlo a natáčet filmy. Těch stihla od svých 79 let natočit ještě šestnáct, včetně slavné bondovky Spectre, kriminálky Vražda v Orient expresu nebo životopisného dramatu Příběh špionky.

Posledním snímkem, v němž si Denchová ve svých 87 letech zahrála, byl alternativní britský film Alelujá o geriatrické nemocnici, natočený podle divadelní hry Alana Bennetta.