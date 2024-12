Špatný tah. Jude Law prozradil, které role v romantické komedii lituje

Film je předělávkou populárního stejnojmenného snímku ze 60. let. Jude Law zde hraje mládence užívajícího si pozornost mnoha žen, který v průběhu filmu postupně dochází ke zjištění, že povrchní románky možná nejsou v životě to hlavní.

„V té době jsem na tom byl skvěle – zrovna jsem dostal další nominaci na Oscara za Návrat do Cold Mountain, a vrhnout se takhle záhy poté do filmu, jako je Zlatíčko, to byl podle mě špatný tah. Mám prostě pocit, že mi to nesedlo, že to působilo tak nějak přehnaně,“ vysvětluje v rozhovoru pro magazín GQ.

„Ten film asi příliš cílil na to, aby byl výdělečný, a já za něj dostal taky zaplaceno až příliš. Donutil jsem se hrát hezouna sršícího charismatem, ale nějak to nefungovalo. Projevilo se to i na mém sebevědomí,“ přiznává. „Rázem jsem si uvědomil, že když je člověk na výsluní, každý o něj má zájem, ale když to párkrát pokazí, o pozornost znenadání přijde.“

Jude Law ve filmu Zlatíčko (2004)

Zatímco totiž původní snímek kritici chválili, nová verze – byť některými diváky stále chválená – si v hodnocení Rotten Tomatoes vysloužila pouhých 48 %. „Je to zbytečná předělávka, která postrádá sex appeal a pochybný výkon Judea Lawa to jen podtrhuje. Diváci tak dostali romantickou komedii, která není ani romantická, ani vtipná,“ shodli se tamější kritici.

Aktuálně čeká herce role v očekávaném seriálu Skeleton Crew z universa Star Wars, ohledně čehož se netají nervozitou. „Mám z toho pocit zodpovědnosti,“ svěřil se. „Samozřejmě se v dnešní době kritika najde na všechno. Lidé mají vyhraněné názory ohledně toho, jak by se tyto galaktické příběhy měly točit. Takže si samozřejmě uvědomuji, že se možná nezavděčím všem, ale doufám, že na svou stranu získám alespoň většinu.“