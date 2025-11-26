Pletky s princeznou Dianou i problém se snachou Letizií. Bývalý španělský král vzpomíná

Bývalý španělský král Juan Carlos, který v současnosti žije v exilu ve Spojených arabských emirátech, vydal novou autobiografickou knihu. V níž mluví o dlouhotrvajících sporech ve vlastní rodině. Vyjádřil se také ke klepům o románku s britskou princeznou Dianou.
Princezna Diana, princové Harry a William a španělský král Juan Carlos I. na...

Princezna Diana, princové Harry a William a španělský král Juan Carlos I. na Mallorce (9. července 1986) | foto: AP

Juan Carlos v galicijském městě Sanxenxo (5. listopadu 2025)
Princezna Diana, princ William a princ Harry na návštěvě Španělska (Mallorca, 9...
Princ Charles, princezna Diana, princ Harry a princ William (Palma de Mallorca,...
Španělský král Juan Carlos I. a jeho snacha Letizia (2011)
Juan Carlos usedl na španělský trůn roku 1975 jako nástupce diktátora Francisca Franca. Po svém nástupu zavedl reformy, které ukončily diktaturu a nastolily demokracii. Získal si tak uznání doma i v zahraničí. V následujících letech své vlády pak zabránil pokusům o puč a posílil obraz Španělska jako moderního státu.

Španělský král Juan Carlos I. a jeho snacha Letizia (2011)

Jeho pověst však později poznamenaly skandály – četné milostné aféry, podezření z finančních machinací i nechvalně známý lov slonů v Africe. V roce 2014 proto abdikoval ve prospěch svého syna, krále Felipeho VI. O šest let později odešel do Spojených arabských emirátů, aby svými kauzami nezastiňoval Felipeho vládu. Jeho manželka, královna Sofia, zůstala ve Španělsku a doprovází syna na oficiálních akcích.

Sedmaosmdesátiletý bývalý král nyní vydává životopis s názvem Reconciliation (Usmíření), v němž otevřeně líčí svůj nástup k moci, vládu i osobní vztahy. Ještě před samotným vydáním knihy, ke kterému došlo 5. listopadu ve Francii, byly o jejím obsahu – ať už v podobě úryvků, či rovnou v plném znění – informovány některé světové zpravodajské portály.

Kulka ho zasáhla do čela, popsal bývalý španělský král smrt čtrnáctiletého bratra

Španělský deník El Confidencial se tak například vyjadřuje k tomu, jaký vztah má Juan Carlos se svou snachou, královnou Letizií. Už od jejího zasnoubení s tehdejším korunním princem Felipem v roce 2003 kolují zvěsti o tom, že v královské rodině panuje napětí, přičemž abdikace a následné odstěhování se ze Španělska tyto dohady jen přiživily.

Juan Carlos proto ve své knize popisuje „svou verzi“ událostí. Podle ní bylo někdejšímu králi dáno jasně najevo, že na královském dvoře není vítán. Stejně tak nesmí kontaktovat ani své vnučky – například princezna Leonor s ním má poslední fotografii z listopadu 2018, kdy se rodina společně zúčastnila oslav čtyřicátého výročí španělské ústavy.

Španělská princezna Leonor oslavila 20. Učí se létat a chystá se na práva

Dalším hojně propíraným tématem byl vztah Juana Carlose s britskou princeznou Dianou. V letech 1986-1986 totiž Diana se svými syny jezdila na letní dovolené do paláce Marivent, letního sídla španělských panovníků na Palma de Mallorca. Spolu s dalšími urozenými, jako byl například řecký král Konstantin, se tak Juan Carlos a Diana objevovali na společných fotkách z královské jachty Fortuna, jak si společně užívají volné chvíle ve svitu letního slunce.

Princezna Diana, princ William a princ Harry na návštěvě Španělska (Mallorca, 9 srpna 1987)

Tou dobou se již vědělo o tom, že manželství mezi Dianou a Charlesem – v současnosti britským králem Karlem – je přinejmenším napjaté, a to především vzhledem k Charlesově dlouhodobé aféře s Camillou Parker-Bowlesovou. A přestože veřejně se k těmto věcem nevyjadřovala, v minulosti se zmínila, že právě Juan Carlos měl sklony být k ní „trochu příliš pozorný“.

„Nebylo mi příjemné ocitat se s ním o samotě, ač vás mohu ujistit, že k ničemu nedošlo,“ sdělila jednou Diana královým přátelům. Jak dále píše spisovatel Andrew Morton v knize Španělské dámy, do jejího povědomí se tehdejší španělský král zapsal jako „velice náruživý muž“.

Juan Carlos žije ve Spojených arabských emirátech od roku 2020. „V zájmu svého syna jsem se snažil přesunout někam, kde mě novináři z mé země snadno nenajdou,“ objasnil v nedávném rozhovoru pro francouzský deník Le Figaro.

Vzhledem k tomu, že 20. listopadu si bude celé Španělsko připomínat 50. výročí úmrtí diktátora Franca, právě nyní se ve velkém spekuluje o tom, zda by měl být Juan Carlos na těchto oslavách přítomen. A přestože zatím nedošlo k žádnému oficiálnímu oznámení, sám bývalý král má jasno – knihu Usmíření napsal především se záměrem definitivně utvrdit a vyjasnit svou roli v historii Španělska. Jak totiž sám podotýká, „demokracie z nebe nespadla.“

3. června 2019
