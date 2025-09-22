„Jsou to dravý bestie!“ Kdo se nejvíc bojí hodnocení poroty na StarDance Tour?

Zuzana Stiboříková
  9:30
Koho bude tentokrát porota nejvíc grilovat? Pokud účastníci, kteří kývli na tančení ve StarDance Tour, doufali, že hodnocení poroty ujdou, mýlili se. Součástí tanečních vystoupení bude totiž opět okénko pro porotu.
Richard Genzer, Tatiana Drexler a Jan Tománek v zákulisí StarDance XIII (30....

Richard Genzer, Tatiana Drexler a Jan Tománek v zákulisí StarDance XIII (30. listopadu 2024) | foto: © Česká televize / Marie Anna Baráková

Tatiana Dyková a Petr Čadek ve StarDance Tour (2025)
Leoš Mareš a Zuzana Dovřáková Šťastná budou dalším párem StarDance Tour
Chili Ta Thuy a Jakub Mazůch ve StarDance Tour (2025)
Oskar Hes a Kateřina Bartuněk Hrstková ve finále StarDance XIII po vyhlášení...
12 fotografií

I když během StarDance Tour nebude třeba, aby porotci svým odborným názorem na taneční techniku ovlivňovali názor hlasujících, nesmí porota chybět. Především jako zábavně-protahovací vložka, která je neodmyslitelnou součástí formátu StarDance... když hvězdy tančí. Všichni účastníci však neberou hodnocení na stejnou váhu.

Mně je to fuk, říká Leoš Mareš

I když se tentokrát nebude vyřazovat, přesto se tanečníci i jejich partneři slov poroty už dopředu obávají. Možná byste čekali, že respekt mají zejména ti, které od účasti ve StarDance dělí už řádka let. Ale právě oni berou vystoupení s největším nadhledem. „My si to jdeme užít, takže hlavně, abychom byli spokojení my,“ říká Petr Čadek, který se s Tatianou Dykovou probojoval do finále již druhé řady StarDance v roce 2007.

Leoš Mareš to řekl ještě pregnantněji: „Mně je to fuk!“ Samozřejmě záleží na osobním nastavení každého z účastníků, například kuchařka a food blogerka Chili Ta přiznává, že si slova poroty bere obvykle velmi osobně.

Úplně jiný vztah mají k porotám obecně profesionální tanečníci.

„Kateřina (Bartuněk Hrstková, pozn. red.) je zvyklá ze soutěží, že porotci jsou dravý bestie a že jí můžou zničit celý život,“ nešetří sarkasmem Oskar Hes. „Já se spíš těším, co porotci řeknou,“ dodává.

Tatiana Dyková a Petr Čadek ve StarDance Tour (2025)

Leoš Mareš a Zuzana Dvořáková Šťastná

Chili Ta Thuy a Jakub Mazůch ve StarDance Tour (2025)

Oskar Hes a Kateřina Bartuněk Hrstková ve finále StarDance XIII po vyhlášení vítězů (14. prosince 2024)

StarDance Tour 2025

  • 27. 9. Karlovy Vary: KV Arena, 14:00 a 19:00
  • 4. 10. Ostrava: Ostravar Aréna, 14:00 a 19:00
  • 11. 10. Brno: Winning Group Arena, 14:00 a 19:00
  • 18. 10. Liberec: Home Credit Arena Liberec, 14:00 a 19:00
  • 25. 10. Pardubice: Enteria arena, 14:00 a 19:00
  • 4. 11. Praha: O2 arena, 19:00

Je to věc cechovní cti

Přísná kritika je velmi hořká zejména pro tanečníky, pro které je odvedená práce profesionální vizitkou. I když je herec Jiří Dvořák velký trémista, jeho taneční partnerka Lenka Nora Návorková odpovídá na otázku, kdo se víc bojí hodnocení poroty, takto: „Mě to možná vezme víc, protože budu mít pocit, že jsem nesplnila dobře svou práci.“ Podobně to má i Dominik Vodička, známý svou precizností, která ho ve StarDance přivedla už ke dvěma vítězstvím.

„Někde to tam je, že chci, aby se to Ivča naučila co nejlépe a znovu ukázala, že umí tak dobře tančit, jako to ukázala ve StarDance,“ potvrdil také Martin Prágr, zatímco pro jeho partnerku Ivu Kubelkovou je rozhodující, jak se vystoupení bude líbit divákům.

Jiří Dvořák a Lenka Nora Návorková ve StarDance Tour (2025)

Darija Pavlovičová a Dominik Vodička ve StarDance Tour (2025)

Iva Kubelková a Martin Prágr ve StarDance Tour (2025)

Já jsem jako Slavia Praha v Lize mistrů, říká Leoš Mareš o StarDance Tour

Nervozita se nevyhýbá ani porotcům

Kdo bude v porotě StarDance Tour?

Posuzovat vystoupení párů budou již zkušení hodnotitelé:

  • Tatiana Drexler, která soutěž provází již od druhé řady,
  • Jan Tománek a Richard Genzer, rekrutovaní z bývalých účastníků.
  • Sestavu posílí tanečník a vítěz 7. řady Marek Zelinka.

„Pokaždé mám pocit, že bych se chtěla schovat pod stůl, ale pokaždé mě přesvědčili, že se schovávat nemám,“ přiznala Tatiana Drexler, a potvrzuje, že i obávaná „teta Táňa“ je před každým prvním dílem velmi nervózní.

Stále však obdivuje každého, kdo se takto na tančení dá. „Když sedíte doma na gauči, vypadá to jako nic, ale ve skutečnosti je to makačka,“ řekla v rozhovoru pro OnaDNES před dvěma roky.

V soutěži je podle svých slov na andílka. „Kdybych byla přísná jako na moje soutěžní páry, to by viděli! Proto jim nevykládám, co všechno mě napadne, že by měli dělat lépe. Snažím se sdělit jen to nejdůležitější a i to říct tak, aby se cítili dobře.“

Premiéra pro Marka Zelinku

Na židli porotce ve StarDance Tour zcela nově usedne tanečník a choreograf Marek Zelinka, který v roce 2015 ovládl taneční parket soutěže s herečkou Marií Doležalovou. Diváci tehdy správně vycítili, že náboj, který mezi nimi probíhal, nebyl hraný, a odměnili je vítězstvím. Dalším vítězstvím jejich souhry jsou dvě děti, které se jim od té doby narodily.

Protože tu pravou královnu již našel, od roku 2015 doby již Marek Zelinka ve StarDance jako tanečník nesoutěžil, několikrát však vystupoval, pomáhal párům připravovat taneční sestavy a v roce 2021 byl hlavním choreografem 11. řady.

StarDace na cestách - porotkyně Tatiana Drexler.

StarDace na cestách - tanečník a choreograf Marek Zelinka.

StarDace na cestách - tanečník a porotce Jan Tománek.

StarDace na cestách - tanečník a bavič Richard Genzer.

StarDance tour 2025: Účastníci, termíny, porota. Kolik stojí vstupenky?

Vstoupit do diskuse

