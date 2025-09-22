„Jsou to dravý bestie!“ Kdo se nejvíc bojí hodnocení poroty na StarDance Tour?

I když během StarDance Tour nebude třeba, aby porotci svým odborným názorem na taneční techniku ovlivňovali názor hlasujících, nesmí porota chybět. Především jako zábavně-protahovací vložka, která je neodmyslitelnou součástí formátu StarDance... když hvězdy tančí. Všichni účastníci však neberou hodnocení na stejnou váhu.
Mně je to fuk, říká Leoš Mareš
I když se tentokrát nebude vyřazovat, přesto se tanečníci i jejich partneři slov poroty už dopředu obávají. Možná byste čekali, že respekt mají zejména ti, které od účasti ve StarDance dělí už řádka let. Ale právě oni berou vystoupení s největším nadhledem. „My si to jdeme užít, takže hlavně, abychom byli spokojení my,“ říká Petr Čadek, který se s Tatianou Dykovou probojoval do finále již druhé řady StarDance v roce 2007.
Leoš Mareš to řekl ještě pregnantněji: „Mně je to fuk!“ Samozřejmě záleží na osobním nastavení každého z účastníků, například kuchařka a food blogerka Chili Ta přiznává, že si slova poroty bere obvykle velmi osobně.
Úplně jiný vztah mají k porotám obecně profesionální tanečníci.
„Kateřina (Bartuněk Hrstková, pozn. red.) je zvyklá ze soutěží, že porotci jsou dravý bestie a že jí můžou zničit celý život,“ nešetří sarkasmem Oskar Hes. „Já se spíš těším, co porotci řeknou,“ dodává.
StarDance Tour 2025
Je to věc cechovní cti
Přísná kritika je velmi hořká zejména pro tanečníky, pro které je odvedená práce profesionální vizitkou. I když je herec Jiří Dvořák velký trémista, jeho taneční partnerka Lenka Nora Návorková odpovídá na otázku, kdo se víc bojí hodnocení poroty, takto: „Mě to možná vezme víc, protože budu mít pocit, že jsem nesplnila dobře svou práci.“ Podobně to má i Dominik Vodička, známý svou precizností, která ho ve StarDance přivedla už ke dvěma vítězstvím.
„Někde to tam je, že chci, aby se to Ivča naučila co nejlépe a znovu ukázala, že umí tak dobře tančit, jako to ukázala ve StarDance,“ potvrdil také Martin Prágr, zatímco pro jeho partnerku Ivu Kubelkovou je rozhodující, jak se vystoupení bude líbit divákům.
|
Já jsem jako Slavia Praha v Lize mistrů, říká Leoš Mareš o StarDance Tour
Nervozita se nevyhýbá ani porotcům
Kdo bude v porotě StarDance Tour?
Posuzovat vystoupení párů budou již zkušení hodnotitelé:
„Pokaždé mám pocit, že bych se chtěla schovat pod stůl, ale pokaždé mě přesvědčili, že se schovávat nemám,“ přiznala Tatiana Drexler, a potvrzuje, že i obávaná „teta Táňa“ je před každým prvním dílem velmi nervózní.
Stále však obdivuje každého, kdo se takto na tančení dá. „Když sedíte doma na gauči, vypadá to jako nic, ale ve skutečnosti je to makačka,“ řekla v rozhovoru pro OnaDNES před dvěma roky.
V soutěži je podle svých slov na andílka. „Kdybych byla přísná jako na moje soutěžní páry, to by viděli! Proto jim nevykládám, co všechno mě napadne, že by měli dělat lépe. Snažím se sdělit jen to nejdůležitější a i to říct tak, aby se cítili dobře.“
Premiéra pro Marka Zelinku
Na židli porotce ve StarDance Tour zcela nově usedne tanečník a choreograf Marek Zelinka, který v roce 2015 ovládl taneční parket soutěže s herečkou Marií Doležalovou. Diváci tehdy správně vycítili, že náboj, který mezi nimi probíhal, nebyl hraný, a odměnili je vítězstvím. Dalším vítězstvím jejich souhry jsou dvě děti, které se jim od té doby narodily.
Protože tu pravou královnu již našel, od roku 2015 doby již Marek Zelinka ve StarDance jako tanečník nesoutěžil, několikrát však vystupoval, pomáhal párům připravovat taneční sestavy a v roce 2021 byl hlavním choreografem 11. řady.
|
StarDance tour 2025: Účastníci, termíny, porota. Kolik stojí vstupenky?