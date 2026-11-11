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Alanis Morissette má v 45 letech třetí dítě, dostalo netradiční jméno
Alanis Morissette o své pansexualitě promluvila v podcastu Handsome, když moderátorka mluvila o zpěvaččině úzkostí prodchnuté tvorbě, která vzešla především z toho, jak jí ublížili někteří muži v jejím životě.
„Je mi líto, že ti muži tak ublížili, ale nelituji těch písní, které z toho vzešly. Přimělo tě to někdy uvažovat o tom, že bys byla lesbička?“ zeptala se zpěvačky moderátorka Tig Notaro.
„Jsem pansexuální, takže ano,“ prohlásila Morissette. Moderátorka byla jejím vyjádřením zaskočena. „Počkej, ty přece nejsi opravdu pansexuální, že ne?“ zeptala se znovu.
„Jsem,“ přikývla Alanis Morissette a přiřadila se tak k lidem, kteří cítí přitažlivost k osobám bez ohledu na jejich genderovou identitu či biologické pohlaví. Pansexualita se liší od bisexuality tím, že kromě přitažlivosti k mužům i ženám zahrnuje i přitažlivost k nebinárním osobám, zkrátka všem lidem, ať se identifikují jakkoli.
Zpěvačka v minulosti přiznala, že bojovala se závislostí na sexu. O svých vztazích ale nikdy moc veřejně nemluvila a není jisté, jestli měla vztahy i se ženami nebo nebinárními osobami.
Známí jsou jen její mužští partneři. Randila s herci Davem Coulierem, který se stal inspirací pro její nejznámější album Jagged Little Pill, Dashem Mihokem nebo Ryanem Reynoldsem, s nímž byla dokonce zasnoubená a po rozchodu musela chodit na terapii. Už šestnáct let je ale provdána za rapera Maria Treadwaye, který vystupuje pod jménem Souleye. Manžel má podle ní všechny skvělé vlastnosti, jaké si od muže přeje.