Jožo Ráž má nadprůměrný důchod. I tak končím v minusu, říká frontman Elánu

Autor:
  10:55
Jožo Ráž (70) prozradil, jaký pobírá důchod. Frontman slovenské kapely Elán přiznal, že i přesto, že je částka nad průměrem, končí každý měsíc pravidelně v minusu. O penzi promluvil také Rážův kolega Ján Baláž.

„Řeknu to takhle... Mám důchod 1 100 eur (tj. v přepočtu přibližně 26 780 korun). Platím ale 4 000 euro na daně a asi 3 800 euro na sociálku a tak. Takže jsem pravidelně v minusu asi 7 000 euro (170 240 korun),“ prozradil Jožo Ráž v pořadu Smotánka na TV Markíza bez bližšího vysvětlení.

Elán v dobách své největší slávy v 80. letech. Jožo Ráž uprostřed.

Průměrný slovenský důchod je okolo 700 eur, tedy asi 17 tisíc korun a mnozí by tak brali zpěvákův důchod všemi deseti. Zpěvák však přiznává, že v jeho případě částka nestačí ani na běžné výdaje související s životem stále aktivního muzikanta a obvykle mu z důchodu nic nezbude.

Rážův kolega z Elánu Ján Baláž ohledně výše své penze konkrétní nebyl, ale naznačil, že se nemá špatně. „Když jsem byl ve válce, tak to bylo tak, že voják se stará, voják má,“ uvedl Baláž podle deníku Nový Čas.

Zpěvák skupiny Elán Jožo Ráž na tiskové konferenci (Praha, 22. září 2025)
Kapela Elán
Elán v dobách své největší slávy v 80. letech. Jožo Ráž uprostřed.
Koncert kapely Elán v O2 areně (20. září 2024, Praha)
35 fotografií

I když Ráž opakovaně tvrdil, že končí s koncertováním, před publikum se vždy nakonec vrátí a to podle jeho slov hlavně kvůli energii, kterou získává od fanoušků.

„Toužím po publiku. Nastoupím před třeba padesát tisíc lidí, dám jim ze sebe to nejlepší, co umím a oni mi vrátí něco, co nelze jinak získat. Dává mi to strašlivou sílu a jsem na tom závislý,“ řekl Ráž v minulosti v jednom z rozhovorů po odchodu kolegy z kapely Vaša Patejdla (†68), který zemřel po krátké a těžké nemoci v srpnu 2023.

Vražda u sousedů Joža Ráže z Elánu. Podezřelým z ubodání ženy je její manžel

Kapela chystá na příští rok projekt Elán & kamaráti, v rámci kterého se k současné sestavě připojí i původní členové. Fanoušci se mohou těšit na 23. květen 2026 v Nitře a 6. červen 2026 v pražském Edenu. Koncerty budou oslavou pětačtyřiceti let od vydání debutového alba Ôsmy svetadiel, které v osmdesátkách nastartovalo dlouholetou éru slavné slovenské kapely. „Bude to speciální koncept, ve kterém se ke skupině připojí i bývalí členové kapely,“ potvrdil Ráž.

Prozradil také, že ve svých sedmdesáti letech touží často po klidu a rád si užívá domácí pohodu. „Každý den, v pět odpoledne, si naleju pohár dobré irské whisky, zapálím si dobré kubánské cigáro a je mi božsky. Nic víc nepotřebuju. A žena sedí vedle mě a dává si to samé. To je bomba,“ říká.

Do hospod prý raději nechodí – netouží po nevyžádané pozornosti. „Lidé mě všude otravují, chtějí se fotit a pít se mnou, a to se nedá vydržet. Takže jsem radši doma a starám se o to, abych přežil,“ dodává muzikant.

ANKETA: Spoříte si na důchod?

Vstoupit do diskuse (5 příspěvků)

Nejčtenější

První dámy v rouše Evině: před objektivem se svlékly Trumpová i Sarkozyová

Svět je zná především v usedlých kostýmcích nebo honosných róbách, ale dřív než poznaly svého prezidenta, neváhaly některé první dámy předvést své půvaby v celé holé kráse. Trumpová se fotila dokonce...

Proč se nutit, říká Josefína Prachařová o rozchodu se Sofií Höppnerovou

Hrála nevidomou a v podstatě se jí stala. Produkce seriálu Ratolesti jí nechala vyrobit zakalené kontaktní čočky, přes které nebylo takřka nic vidět. Josefína Prachařová se orientovala na place podle...

Vojta Kotek žije s policistkou. Radana chtěla vyšetřovat kriminální případy

Jedno se jí nedá upřít, a to, že na obrazovce působí přirozeně a vypadá stejně jako ve skutečnosti. Radanu Kotkovou má kamera ráda. V dokumentárním seriálu Farma Vojty Kotka je stejně důležitou...

Srdce roztříštěné na miliony kousků. Veronika Arichteva přišla o miminko

Herečka Veronika Arichteva (39) se na sociální síti svěřila fanouškům s obrovskou ztrátou, která ji potkala. Přišli s manželem Biserem Arichtevem (48) o vytoužené miminko. Byl to chlapec.

Klumová předvedla vnady v průsvitných šatech, jako šperk zvolila nasazovací zuby

Na pařížský týden módy zamířilo do Francie mnoho slavných tváří. Nejnovější modely luxusních značek přijela předvádět a obdivovat mimo jiné také Heidi Klumová (52), kterou doprovázela dcera Leni...

Jožo Ráž má nadprůměrný důchod. I tak končím v minusu, říká frontman Elánu

Jožo Ráž (70) prozradil, jaký pobírá důchod. Frontman slovenské kapely Elán přiznal, že i přesto, že je částka nad průměrem, končí každý měsíc pravidelně v minusu. O penzi promluvil také Rážův kolega...

9. října 2025  10:55

Když váhám, radím se často s partnerkou, říká farářka Martina Viktorie Kopecká

Farářka Martina Viktorie Kopecká (39) promluvila o truchlení, nové knížce i vztahu s partnerkou Andreou. Popsala také, co důležitého se naučila po patnácti letech služby a vysvětlila, v čem je její...

9. října 2025

Svobodův vnuk Ferdinand Sonny začal zpívat, vzal by i roli Draculy

Kdyby žil, měl by z nich Karel Svoboda radost. Vnoučata Ferdinand Sonny a Greta Elizabeth se věnují hudbě, syn Petr Klein Svoboda připravuje další film a jeho snacha Lucia napsala román inspirovaný...

9. října 2025

Laďka Něrgešová předvedla „helmičku“ na léčbu rakoviny elektrickým proudem

Moderátorka Laďka Něrgešová (49) nedávno odhodila paruku a sdělila fanouškům, že vlasy musela oholit kvůli zdravotní metodě, která jí prodlouží život. Nyní zveřejnila video, na kterém jí aplikují...

9. října 2025

Srdce roztříštěné na miliony kousků. Veronika Arichteva přišla o miminko

Herečka Veronika Arichteva (39) se na sociální síti svěřila fanouškům s obrovskou ztrátou, která ji potkala. Přišli s manželem Biserem Arichtevem (48) o vytoužené miminko. Byl to chlapec.

8. října 2025  20:59

Jsem samotář. Nebýt herectví, úplně bych se izoloval, přiznává Ivan Lupták

Premium

Herec známý ze seriálu Ordinace v růžové zahradě a z divadelních prken nyní překvapil i jako spisovatel. Ivan Lupták vydal svou první knihu s názvem Pan Bůh a paní Bohová mají krizi a připustil, že...

8. října 2025

Jsem žena. Tedy kromě dnů, kdy jsem spíš muž, říká o své sexualitě zpěvačka Lorde

Novozélandská popová zpěvačka Lorde (28) promluvila o hledání své pohlavní identity. Autorka hitu Ribs prozradila, co v poslední době ovlivnilo její život i kariéru a jak se změnil její pohled na...

8. října 2025

Kidmanová se ukázala poprvé od oznámení rozvodu, garde jí dělaly dospívající dcery

Nicole Kidmanová (58) se po devatenáctiletém vztahu rozvádí s country hudebníkem Keithem Urbanem (57). Na pařížském Fashion Weeku se australská herečka poprvé od oznámení rozchodu objevila na...

8. října 2025  11:11

Budoucí královny. Catharina-Amalia a Elisabeth zářily na červeném koberci

Na nedávném předání moci v lucemburském velkovévodství byly nepřehlédnutelné. Budoucí královny Belgie a Nizozemska, korunní princezny Elisabeth (23) a Catharina-Amalia (21). Kromě pohádkových rób s...

8. října 2025  10:22

Čaputová, Zelenková, Kvitová i Bílá. Proměny Fantazie jsou kompletní

Portrétní fotografky Lenka Hatašová a Monika Navrátilová i letos vytvořily pro Nadaci Archa Chantal nový kalendář. Osobnosti tentokrát zahalily do barev, které mají často skryté významy a diváka...

8. října 2025  8:08

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Vrátila jsem se domů poměrně rozebraná, říká Brzobohatá o účasti ve Zrádcích

Moderátorka Daniela Brzobohatá (46) se zúčastnila reality show Zrádci a v Show Jana Krause promluvila o tom, jak náročné pro ni toto natáčení bylo, i proč před kamerou plakala.

8. října 2025

Po těžké ztrátě už se nebojí ničeho. Mirka zkouší štěstí v nahé seznamce

Mirka (41) z Valašska je historicky první soutěžící česko-slovenské verze reality show Naked Attraction, která startuje 8. října na televizi Óčko. Má za sebou jedno manželství a obrovskou životní...

8. října 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.