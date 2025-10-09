Jožo Ráž má nadprůměrný důchod. I tak končím v minusu, říká frontman Elánu

„Řeknu to takhle... Mám důchod 1 100 eur (tj. v přepočtu přibližně 26 780 korun). Platím ale 4 000 euro na daně a asi 3 800 euro na sociálku a tak. Takže jsem pravidelně v minusu asi 7 000 euro (170 240 korun),“ prozradil Jožo Ráž v pořadu Smotánka na TV Markíza bez bližšího vysvětlení.
Průměrný slovenský důchod je okolo 700 eur, tedy asi 17 tisíc korun a mnozí by tak brali zpěvákův důchod všemi deseti. Zpěvák však přiznává, že v jeho případě částka nestačí ani na běžné výdaje související s životem stále aktivního muzikanta a obvykle mu z důchodu nic nezbude.
Rážův kolega z Elánu Ján Baláž ohledně výše své penze konkrétní nebyl, ale naznačil, že se nemá špatně. „Když jsem byl ve válce, tak to bylo tak, že voják se stará, voják má,“ uvedl Baláž podle deníku Nový Čas.
I když Ráž opakovaně tvrdil, že končí s koncertováním, před publikum se vždy nakonec vrátí a to podle jeho slov hlavně kvůli energii, kterou získává od fanoušků.
„Toužím po publiku. Nastoupím před třeba padesát tisíc lidí, dám jim ze sebe to nejlepší, co umím a oni mi vrátí něco, co nelze jinak získat. Dává mi to strašlivou sílu a jsem na tom závislý,“ řekl Ráž v minulosti v jednom z rozhovorů po odchodu kolegy z kapely Vaša Patejdla (†68), který zemřel po krátké a těžké nemoci v srpnu 2023.
Kapela chystá na příští rok projekt Elán & kamaráti, v rámci kterého se k současné sestavě připojí i původní členové. Fanoušci se mohou těšit na 23. květen 2026 v Nitře a 6. červen 2026 v pražském Edenu. Koncerty budou oslavou pětačtyřiceti let od vydání debutového alba Ôsmy svetadiel, které v osmdesátkách nastartovalo dlouholetou éru slavné slovenské kapely. „Bude to speciální koncept, ve kterém se ke skupině připojí i bývalí členové kapely,“ potvrdil Ráž.
Prozradil také, že ve svých sedmdesáti letech touží často po klidu a rád si užívá domácí pohodu. „Každý den, v pět odpoledne, si naleju pohár dobré irské whisky, zapálím si dobré kubánské cigáro a je mi božsky. Nic víc nepotřebuju. A žena sedí vedle mě a dává si to samé. To je bomba,“ říká.
Do hospod prý raději nechodí – netouží po nevyžádané pozornosti. „Lidé mě všude otravují, chtějí se fotit a pít se mnou, a to se nedá vydržet. Takže jsem radši doma a starám se o to, abych přežil,“ dodává muzikant.