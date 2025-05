Americká sportovní moderátorka Joy Taylorová na sebe poutá v poslední době velkou pozornost svými názory. Nejnověji prohlásila, že legalizace sexuální práce by mohla pomoci zmírnit osamělost mužů a obecně výrazně zlepšit situaci ve společnosti. Na toto téma promluvila v jednom z dílů svého podcastu Two Personal Show.

Jako hosta si na rozhovor pozvala bývalého moderátora pořadu TMZ Live, Vana Lathana, a během jejich debaty prohlásila, že se ve Spojených státech v současnosti uskutečňuje masivní útok na ženskost.

„Lidé si myslí, že ve skutečnosti je nyní denně napadána maskulinita. Všechno je totiž nyní jemné a tak ženské. Možná to působí tak, že ženskost je pod kontrolou. Ale pravda je taková, že ženy se dostaly až příliš blízko k moci, což se mnoha mužům nelíbí,“ uvedla sestra hvězdy amerického fotbalu Jasona Taylora.

Pokračovala ostrým výrokem: „Myslím, že drzost toho, že černoška (Kamala Harrisová – pozn. red.) kandidovala na prezidentku… To byla asi ta pomyslná poslední kapka. Řekli si: ‚Počkejte, dovolili jsme vám jít volit, stát se součástí politiky, dovolili jsme vám kreditky. Kandidatura na prezidentku, to už je trochu moc.‘“

Taylorová poukazuje na rostoucí polarizaci americké politiky a na ústup ženských práv, ke kterému podle ní dochází, protože ženy vytvořily svět, kde je momentálně až příliš rovnoprávnosti. „Lidem vadí, že mnoho žen se rozhodlo vůbec nemít děti jen proto, že zkrátka nechtějí, nebo chtějí potomky až ve vyšším věku. Mění se pravidla a svět nesouhlasí.“

Skutečným problémem se však podle jejího názoru stává epidemie mužské osamělosti, která se v tichosti rozrůstá. „Myslím, že osamělí muži, kteří nemají možnost pravidelného sexu se ženami a fyzické intimity, ničí svými činy společnost,“ míní.

„Nemohou za to, tak to zkrátka je – bez sexuálního vybouření v sobě zadržují spoustu agresivní energie, což se pak zákonitě někde projeví. Mnozí z nich pak dělají věci, které by se dít nemusely, kdyby tito muži měli uspokojivý sexuální život,“ prohlásila.

Podle Taylorové je to obrovský problém. „Legalizujme prostituci. Stojím si za tímto názorem už dlouhé roky. Sexuální služby by opravdu měly být legální. Politici to sice nikdy neudělají, ale podle mě by to vyřešilo mnoho problémů.“

Moderátorka už v minulosti zaujala například svým neotřelým přístupem k randění. V podcastu The Truth After Dark s Paulem Piercem a Azarem Faridehem se svěřila, že je ochotná chodit i s o mnoho let staršími muži ve věku jejího dědečka.

„Když mě uvidíte po boku nějakého osmdesátníka, neptejte se na nic. Nejspíš má letadlo, proč si neužít, něco za něco,“ říká Taylor. Zároveň ale přiznala, že má své hranice: „Upřímně řečeno, čím dál méně mě přitahují silně věřící, až fanatičtí muži. Cokoliv, co jde do extrému, je zkrátka špatné a nemůže to fungovat,“ dodává.

Podle současné legislativy není sexuální práce v Česku povolena, ale ani zakázána. Jak na svém webu v sekci Legislativa upozorňuje organizace Rozkoš bez rizika, neexistuje celonárodní právní předpis, který by tuto profesi a její provozování definoval. Podle českého práva tak nemůže být sexuální práce oficiálním zaměstnáním či zdrojem podnikání. Většina sexuálních pracovnic se tak ocitá v právním vakuu. Některé situaci řeší založením živnosti – například na modeling.