Joss Stone porodila holčičku. Doma už má sedmiměsíční miminko a další dvě děti

Joss Stone pojmenovali s manželem svou novorozenou holčičku Nalima Rose. Je to čtvrté dítě, které s bývalým mariňákem Codym DaLuzem budou vychovávat.

Mají tříletou dceru Violet, dvouletého syna Shackletona a k tomu ještě sedmiměsíčního chlapečka Beara, kterého adoptovali, aniž by věděli, že čekají další dítě.

jossstone Happy #mummymondays . Welcome our beautiful Nalima Rose to the world. we are so in love oblíbit sdílet odpovědět uložit

Zpěvačka před porodem prozradila, že kvůli dceřině vystoupení přesunuli plán porodu.

„Šílené je, že Violet chodí na taneční kroužek a v sobotu má taneční vystoupení. Tak jsem svému lékaři, který přijel na koncert do Nashvillu, řekla: ‚Je mi to moc líto, ale musíme změnit termín císařského řezu, protože holčička má taneční recitál.‘ A on řekl: ‚Nebojte se, prostě to přesunu.‘ A tak se to přesunulo z 10 hodin dopoledne na 16 hodin odpoledne,“ popsala Joss Stone.

Zpěvačka v minulosti prohlásila, že by chtěla mít sedm dětí. To bylo prý to první, co svému příteli řekla při seznámení.

Bývalého mariňáka Codyho DaLuze poznala anglická zpěvačka v roce 2020 a usadila se s ním v americkém Nashvillu. DaLuz je sám adoptovaný, takže byl jeho nápad dát opuštěnému dítěti domov.