Po odvaru z ayahuascy jsem viděl ďábla i Ježíše. Šílený zážitek, popsal Bassett

Kalifornský rodák Joshua Bassett přiznává, že se v minulosti potýkal se závislostí, a následně se s ní pokoušel různými způsoby vypořádat. V rámci této snahy vyzkoušel i různé drogy.

„Zkoušel jsem třeba kouzelné houbičky. Často jsem jich pár snědl a šel pak na pláž a pokoušel se tam zažít něco, co mi osvětlí pravdu o životě,“ uvedl herec v podcastu Show Zacha Sanga. „Pak jsem začal i s dalšími silnými psychotropními látkami, z nichž jednou byla ayahuasca,“ přiznává.

Jihoameričtí indiáni pravidelně podstupují tzv. ayahuaskový rituál – pijí halucinogenní odvar z liány, které se říká ayahuasca, což v překladu znamená něco jako „liána duše” či „liána mrtvých”. Požití získaného odvaru vás totiž přenese do jiných světů.

Ayahuasca je posvátný nápoj jihoamerických indiánských kmenů. Navozuje trans, mění vnímání času, prostoru, oslabuje úsudek a způsobuje halucinace, při kterých člověk opouští tělo. Podle toxikologů i odborníků na drogové závislosti může tento halucinogen a psychedelikum ovlivňovat chování člověka i několik dnů po požití a v některých případech může jeho užití skončit dokonce smrtí. Mezi podobné látky patří například u nás rozšířenější psilocybin, který obsahují houby lysohlávky, nebo LSD.

Zlomový prožitek měl Joshua Bassett po druhém užití této látky. „Budu teď naprosto upřímný – a nevadí mi, pokud o mně někdo kvůli tomu řekne, že jsem blázen. Pochopím to, protože já sám jsem měl velký problém se s tím srovnat. Ujišťoval jsem se, že nemám jen halucinace. Probudil jsem se a připadal jsem si nahý, myslím tím duchovně nahý, prostě jako bez filtru, nepokrytě, byl jsem jen moje duše,“ popisuje. „Uvědomil jsem si tehdy všechno to ošklivé v mém nitru. A viděl jsem to taky u všech ostatních v místnosti, jako by všichni byli průhlední,“ vysvětluje.

Následně popsal, že si připadal, jako když padá do pekla – přestože na žádné peklo nevěří. „Když jsem dopadl až na dno, obklopily mě tisíce démonů, posmívali se mi a trápili mě. A když jsem si vzpomněl na zneužívání, které jsem zažil jako dítě, začali se mi smát ještě víc,“ překvapil upřímnou zpovědí.

Uvědomuje si prý moc dobře, jak mohou být někteří lidé vůči jeho vyprávění skeptičtí. „Jasně, můžete mi říct – Joshi, vždyť to byla jen halucinace po tom, co jsi požil. Ale já vám říkám, že stejně jako tu teď s vámi sedím a dýchám, stejně tak reálný zážitek to pro mě byl,“ vzpomíná herec.

Tradiční rostlinný nápoj ayahuasca. Někdy se nápoj připravuje jen z dřeva liány Banisteriopsis caapi, bžně se ale přidávají listy keřů a stromů rodu psychotria obsahující drogu dimethyltryptamin (DMT). Ingredience se vaří společně v kotlíku na ohni.

„A tak jsem usoudil, že mě ďábel má takto v hrsti odjakživa. Doslova jsem ho viděl, jak se mi směje a začal jsem si díky tomu uvědomovat různé věci ze života. Nakonec jsem vstal a musel na záchod. Uvědomil jsem si, jakou hrůzu to zažívám a že chci, aby to okamžitě skončilo. Nemohl jsem řídit auto, protože jsem byl pod vlivem, tak jsem alespoň popadl klíče a utíkal ven. Šamanka mě chtěla zastavit, ale já viděl ďábla i v jejích očích. Když jsem se nakonec konečně dostal ven, podíval jsem se a na nebi uviděl Ježíše. Mojí první myšlenkou bylo, že můj táta měl pravdu a nebe a peklo vážně existuje,“ líčí.

Následně podle svých slov zažil pocity zmatení, úlevy i hrůzy. „Divil jsem se, co se to děje. Byla to ta nejšílenější věc, co jsem kdy zažil. Nějakou dobu jsem se pak z toho nemohl dostat a pořád jsem tomu nechtěl uvěřit. Řídil jsem se takovým tím krédem, že všechno je o lásce. Ale zlo skutečně existuje,“ dodává Bassett.

Herec se tak zařadil mezi celebrity, které otevřeně hovoří o svých zážitcích s touto látkou – mezi další patří například americký fotbalista Aaron Rodgers, herec Will Smith či hudebníci jako Machine Gun Kelly a zpěvačka Miley Cyrusová.