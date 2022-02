Lituji, že jsem nevzal roli kovboje ve Zkrocené hoře, říká Josh Hartnett

Josh Hartnett měl v Hollywoodu našlápnuto na velice úspěšnou kariéru. Zahrál si například ve válečných filmech Pearl Harbor či Černý jestřáb sestřelen, obdržel několik nominací na Oscara a další ocenění. V posledních letech však o velké role nemá zájem a raději hraje v menších, nezávislých filmech.

„Přestat řešit Hollywood bylo tím nejlepším rozhodnutím. Jak pro moji kariéru, tak i pro mé psychické zdraví. Naštěstí jsem na to přišel celkem brzy. Jde mi hlavně o to, abych měl spokojený rodinný a soukromý život. Dělat k tomu úžasné věci, jako jsou filmy, je něco navíc a velká výsada,“ řekl herec v rozhovoru pro youtubový kanál The Project.

Prozradil ovšem, že ho celkem dost mrzí promeškaná role ve filmu Zkrocená hora, kde měl původně hrát po boku herce Joaquina Phoenixe. „Lituji, že jsem tu roli nemohl vzít. Joaquina jsem odjakživa chtěl líbat,“ vtipkuje Hartnett.

„Tou dobou jsem měl ale už podepsanou smlouvu k jinému natáčení, takže tuto nabídku jsem musel odříct,“ vysvětluje. Hlavní role kovbojů nakonec získali Heath Ledger a Jake Gyllenhaal, kteří si za ně odnesli hned několik významných filmových cen.

Hartnett tvrdí, že jiných „ztracených“ rolí nelituje. „Byl mezi nimi i Superman v tehdy chystané trilogii nebo Batman pod režisérskou taktovkou Christophera Nolana,“ vzpomíná.

Mezi filmy, kterým se herec věnuje teď, patří například druhý Nolanův film s tématikou druhé světové války s názvem Oppenheimer. V roce 2021 zabodovala u diváků akční krimi Rozhněvaný muž. Hartnett si zahrál také v úspěšném hororovém seriálu Penny Dreadful vysílaném v letech 2014 a 2016.