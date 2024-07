Být hezoun je prokletí, říká Josh Hartnett. V novém filmu hraje sériového vraha

„Nikdy jsem nechtěl být za hezouna. Zjistil jsem, že to ovlivňuje mou kariéru i osobní život, a musel jsem se proti tomu začít stavět. Opravdu jsem se snažil být seriózním dobrým hercem,“ říká Josh Hartnett v rozhovoru pro magazín Variety.

„Nechápal jsem, že mám vlastně skvělou pozici, že můžu i díky svému vzhledu pracovat s výjimečnými režiséry na opravdu výjimečných projektech. Nikdy vlastně pořádně nezáleželo na tom, jak o mně budou psát v bulváru, pokud budu mít stále práci v oboru a budu odvádět dobrou práci. Ale tehdy jsem byl příliš mladý, než abych to chápal a dokázal to rozlišit,“ přiznává herec. „Bral jsem to tak, že mě svět vnímá jako někoho, kým se cítit nechci. A to jsem chtěl napravit. Moc jsem se snažil,“ popisuje.

Od jeho hereckých začátků už uplynuly desítky let, přičemž i po čtyřicítce je v očích fanynek stále velmi pohledný chlapík. Kromě toho ale skutečně platí i za seriózního herce, který se nebojí náročných rolí.

V šesté řadě seriálu Black Mirror hrál astronauta, který se snaží smířit s obrovskou tragédií, ve filmu Oppenheimer hrál fyzika a v novém filmu Past od režiséra M. Night Syamalana, který má v českých kinech premiéru 1. srpna, ztvárnil postavu sériového vraha.

Před letošním předáváním Oscarů se herec prošel po červeném koberci spolu s manželkou Tamsin Egertonovou, svůj soukromý život si však přísně drží pod pokličkou. Snaží se soustředit především na svou rodinu a naskakuje do filmových projektů, které ho baví.

„Můj vztah s Hollywoodem zůstává stejný – prostě dělám jen to, co dělat chci. A snažím se na sobě stále pracovat, abych to dělat zvládl. V posledních letech se mi daří potkávat režiséry, kteří mě chtějí obsadit do rolí, jaké bych sám toužil hrát. Můžu říct, že mám docela štěstí,“ dodává.

VIDEO: Trailer k filmu Past (2024):