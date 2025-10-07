Proč se nutit, říká Josefína Prachařová o rozchodu se Sofií Höppnerovou

Autor:
Hrála nevidomou a v podstatě se jí stala. Produkce seriálu Ratolesti jí nechala vyrobit zakalené kontaktní čočky, přes které nebylo takřka nic vidět. Josefína Prachařová se orientovala na place podle sluchu a za pomoci slepecké hůlky.
Josefína Prachařová v Karlových Varech (5. července 2024)

Josefína Prachařová v Karlových Varech (5. července 2024) | foto: David Kundrat / CNCProfimedia.cz

Sofie Höppnerová (Praha, 25. března 2024)
Tomas Sean Pšenička
Josefína Prachařová a Tomas Sean Pšenička (2024)
Josefína Prachařová v seriálu Ratolesti (2025)
38 fotografií

„Ono mi to vlastně v té roli pomáhalo, ale nebylo to jednoduché,“ vzpomíná dcera Lindy Rybové a Davida Prachaře. Když jí dělali čočky, zjistilo se, že její oči jsou atypické. „Prý jsou dost velké a víčka jdou až moc nahoru, takže hrozilo, že by se ta čočka srolovávala dolů a mohla mi poničit oko,“ popisuje nečekané problémy.

Ty neměly konce. Jakmile si čočky nasadila, trpěla. „Jakmile mi do očí svítily reflektory, oči mě opravdu hodně pálily. Takže jsem mezi ostrými záběry odbíhala na záchod a neustále si je vyplachovala. A když to nešlo, nedalo se nic dělat a na chvíli jsem si čočky vyndala,“ popisuje natáčení.

Josefína Prachařová v seriálu Ratolesti (2025)

Přípravu na roli v žádném směru nepodcenila. Byla v kontaktu se SONS (Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých), kde ji učili, jak zacházet se slepeckou holí, sedat, vstávat, mluvit... „Taky jsem tam měla možnost setkat se s jednou nevidomou multitalentovanou slečnou, která mi hrála na klavír a četla básničky, a to bylo moc hezké,“ vypráví Josefína.

Sama si vůbec neumí představit život bez zrakového vjemu. „Je to úplně jiný svět, spoléháte, že vás někdo dovede tam, kam potřebujete, že nezakopnete, že lidi budou mluvit přímo na vás a slyšet, když jim odpovídáte,“ popisuje.

A stejně jako přirozeně nevidomým i jí se zbystřil sluch. „Bylo to, jako bych byla uzavřena v tmavé místnosti. Ale ten plac, jak je chaotický a je tam hodně zvuků, protože všichni pořád něco řeší, tak jsem se furt otáčela a nevěděla, jestli někdo nemluví na mě,“ popisuje.

Aňa Geislerová a Josefína Prachařová v seriálu Ratolesti (2025)

Během chůze se spoléhala především na slepeckou hůl. „To bylo taky složité. Já přes ty čočky opravdu neviděla a nemohla jsem koukat ani nenápadně pod sebe, ale jenom dopředu, tak jsem doufala, že když tou hůlkou do něčeho ťuknu, že se tomu předmětu pak vyhnu,“ dodává.

Žádný úraz si naštěstí nepřivodila. Před kamerou ji kolegové drželi za loket a vodili tímto způsobem. Ať už to byl její partner Tom Sean Pšenička (Jan Velek), jedna z hlavních postav desetidílného seriálu České televize nebo Aňa Geislerová (Hana Velková), která hraje jeho matku. Josefína se postupně stane součástí jejich rodiny. „Náš vtah s Tomasem bude skoro sourozenecký,“ odkrývá, co diváci v následujících dílech uvidí.

Každý díl přibližuje určitý společenský problém, ten první se zabýval drogovou závislostí. Pro Toma je největším pokušením v soukromém životě alkohol, pro Josefínu káva. „Vypiju jich pět až šest za den. Kdybych si po ránu kafe nedala, bolela by mě hlava. Je součástí mého života. Když jsem se ji snažila omezit, byla jsem hrozně nepříjemná,“ vypráví. „A pak si myslím, že jsem závislá na lidech kolem mě. Mám už vytříbenou skupinu těch nejbližších a potřebuji s nimi být v kontaktu,“ dodává.

Josefína Prachařová a Tom Sean Pšenička v pořadu 7 pádů Honzy Dědka (22. dubna 2025)

O jednu kamarádku - Sofii Höppnerovou ale přišla. Dceři Ivany Jirešové se totiž nelíbí, že Josefína začala randit s jejím bývalým klukem.

„Na to jsou dva pohledy. My jsme se se Sofčou přestaly bavit a stýkat daleko dřív, než jsem začala chodit s Tomasem. Vlastně dřív, než jsem ho poznala. Oni spolu chodili hodně dávno, než Sofča nastoupila na konzervatoř, což je asi šest let. A v té době jsme taky nebyly pořád spolu, vlastně jsme se tenkrát spolu nebavily,“ vysvětluje. „Ale každá to můžeme vidět jinak a je v pohodě, že si nemyslíme to samé,“ dodává.

„Ale nevnímám to tak, že bychom se nekamarádily, jenom se poslední dobou nevídáme, protože každá žijeme jiný život. Hodně jiný,“ naráží na fakt, že Sofie se vzdálila herectví a momentálně tančí u tyče. „Prostě jsme si vzájemně ze života odešly. Protože ono to spíš ubližuje, když ti lidé ztratí to nejdůležitější, co mezi nimi bylo a na sílu by spolu pořád chtěli trávit čas. To mi pak přijde zbytečné. Takže se přirozeně stalo, že už spolu nebýváme, ale rozhodně to neznamená, že ji nemám ráda,“ uzavírá.

Rozálie Prachařová, Sofie Höppnerová a Josefína Prachařová v Show Jana Krause

Její sestra Rozálie, s níž se stejně jako se Sofií objevila v primáckém seriálu Lež na pláži, studovala animovaný film, ona dělala taneční konzervatoř. Teď se věnuje humanitním studiím se zaměřením na psychologii.

„Když děláte konzervatoř, tak to poslední co chcete, je chodit na další uměleckou školu. Mně to aspoň nešlo. Měla jsem pocit, že chci získat ještě nějaké vědomosti. Navíc uměleckým školám se musí věnovat extrémně moc času a energie. A taky je pravděpodobné, že moje talentové schopnosti by nedosahovaly toho, co se na nich vyžaduje,“ říká sebekriticky. „Ale věnuji se v poslední době scenáristice a moc mě to baví,“ dodává.

Zřejmě by mohla být jednou i psychoterapeutkou, ale není to její cíl. „Psychologie je pro mě spíš zdroj, ze kterého můžu čerpat jak v herectví, tak při psaní nebo v běžném životě. Je to takový přirozený způsob, jak si rozšířit obzor,“ popisuje svoje motivace.

Josefína Prachařová v Karlových Varech (5. července 2024)
Sofie Höppnerová (Praha, 25. března 2024)
Tomas Sean Pšenička
Josefína Prachařová a Tomas Sean Pšenička (2024)
38 fotografií

Stejně jako její přítel točila i Josefína na Slovensku s režisérem Adamem Sedlákem seriál Sexta. Zatímco Tom byl obsazen do hlavní role, ona měla jen pár natáčecích dní. Hraje v něm holku z Moravy.

„Za celý svůj život jsem byla všehovšudy jednou v Brně, tak jsem se Adama ptala, jestli se nebudu muset snažit o nějaký přízvuk, aby to nakonec nebylo trapné. Ale ujistil mě, že ne,“ usmívá se Josefína. Za sebou má také natáčení celovečerního filmu s Adamem Rybanským s pracovním názvem Dovolená v Českém ráji. „Hraji tam s Adamem Mišíkem mladý pár, který přijede do kempu, kde se stanou všelijaké věci. Je to cynická rodinná komedie,“ prozrazuje.

„S Tomasem jsme si v mnoha věcech strašně podobní, tak nemáme žádné velké problémy, které bychom museli řešit nebo nějak komunikovat,“ vypráví, jak jim to ve vztahu, který trvá už rok a půl, klape. Nelíbí se jí jenom, že jí nepomáhá s úklidem, nevynese sám od sebe ani odpadky. „Ale myslím si, že jinak je nám spolu dobře,“ dodává.

Letní dovolenou strávili ve španělském Alicante. „Bylo to úžasné,“ shrnuje Josefína třítýdenní pobyt u moře.

25. května 2023
Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)
Témata: čočka (optika)

Nejčtenější

První dámy v rouše Evině: před objektivem se svlékly Trumpová i Sarkozyová

Svět je zná především v usedlých kostýmcích nebo honosných róbách, ale dřív než poznaly svého prezidenta, neváhaly některé první dámy předvést své půvaby v celé holé kráse. Trumpová se fotila dokonce...

Další Polívka hercem. Jan podobu se svým otcem Bolkem nezapře

V rodině Bolka Polívky (76) je další herec. Po dceři Anně (46) a synovi Vladimírovi (36) se herectví věnuje i jeho syn Jan (21). Ten nyní hraje v nováckém seriálu Bratři a sestry, kde ztvárňuje...

Zůstanu u svých jedniček, říká Bernášková poté, co si zkusila čtyřky

Je to sen mnoha žen mít pořádně vyvinuté poprsí, ale zaručeně ne všech. Jana Bernášková o něm rovněž uvažovala a vyzkoušela si i, jak by jí slušelo. Nakonec se ale rozhodla, že zůstane u toho, co jí...

Vojta Kotek žije s policistkou. Radana chtěla vyšetřovat kriminální případy

Jedno se jí nedá upřít, a to, že na obrazovce působí přirozeně a vypadá stejně jako ve skutečnosti. Radanu Kotkovou má kamera ráda. V dokumentárním seriálu Farma Vojty Kotka je stejně důležitou...

Eva Perkausová předvedla sexy postavu v bikinách. S rodinou si užívá na Kypru

Česká moderátorka, modelka a příležitostná herečka Eva Perkausová (31) je na dovolené u moře a užívá si sluníčka spolu s manželem a syny. Fanouškům na Instagramu předvedla dvojnásobná maminka svou...

Proč se nutit, říká Josefína Prachařová o rozchodu se Sofií Höppnerovou

Hrála nevidomou a v podstatě se jí stala. Produkce seriálu Ratolesti jí nechala vyrobit zakalené kontaktní čočky, přes které nebylo takřka nic vidět. Josefína Prachařová se orientovala na place podle...

7. října 2025

Moje žena Šárka je jediná normální herečka v Česku, říká herec Ondřej Kraus

Vášní herce Ondřeje Krause jsou – kromě jeho profese samozřejmě – koně. Nejvroucnější city ale chová ke své ženě, herečce Šárce Krausové (dříve Vaculíkové), s níž momentálně čeká prvního potomka....

7. října 2025

Filmaře zaujal jeho výraz, pak přišly slavné role. Zdeňku Srstkovi přezdívali „dentista“

Premium

Tvář přístavního dělníka, ruce jako kladiva, ale duše dítěte. Nezkažená, prostá a upřímná. Těžko hledat jiného herce, který by v sobě tak přirozeně skloubil dva zdánlivě protichůdné světy.

6. října 2025

Rozchod po roce vztahu. Veronica Biasiol oznámila konec s přítelkyní Alicí

Influencerka a modelka Veronica Biasiol (27) je po více než roce znovu singl. Rozešla se s přítelkyní, holičkou Alicí Kolarčíkovou. Na Instagramu sdílela rozsáhlé vyjádření, ve kterém popsala, proč...

6. října 2025  19:13

Přepnout z rolí je pro mě těžké, některé jsou se mnou stále, říká Anita Krausová

Premium

Důkladný průzkum herecké duše nabízí rozhovor s herečkou Anitou Krausovou, která se jednoznačně ocitá mimo kategorii „tuctová“. Povídaly jsme si o náročnosti profese, krásných rolích a také o tom,...

6. října 2025

Klumová předvedla vnady v průsvitných šatech, jako šperk zvolila nasazovací zuby

Na pařížský týden módy zamířilo do Francie mnoho slavných tváří. Nejnovější modely luxusních značek přijela předvádět a obdivovat mimo jiné také Heidi Klumová (52), kterou doprovázela dcera Leni...

6. října 2025  10:30

Prý mě to omladilo, pochvaluje si zmenšení prsou Zuzana Belohorcová

Zuzana Belohorcová (49) si nechala v srpnu vyjmout prsní implantáty. Nyní se slovenská moderátorka svěřila fanouškům na sociální síti, jak je s výsledkem spokojená. Zákrok označila za jedno z...

6. října 2025  9:48

Sama nevím, jak jsem se mezi takové hvězdy dostala, diví se Aňa Geislerová

Pouze třikrát se stihl Petr Geisler za svého života podívat do Japonska, přitom poprvé to bylo v roce 1986. O jeho práci, setkáváních, kolezích a taky kaligrafiích, jež vytvořil, teď jeho dcery Aňa a...

6. října 2025

Oba jsme věřící, je to hodně důležité, pochvaluje si Eliška Bučková partnera

Odmala byla vychovávána k víře v Boha, ale když přišla do Prahy, na čas ji opustila. „Byly to dva roky stagnace, kdy jsem si říkala, že pána Boha nepotřebuji, ale pak jsem zjistila, že tu víru v sobě...

6. října 2025

„Budeš hrát jen tlusté holky.“ Kate Winsletovou kvůli váze šikanovali od školy

Premium

Vyrostla v prostředí plném lásky. Možná i proto se herečka Kate Winsletová nepropadla ke dnu, když natočila Titanic – a celý svět řešil, že je moc... oplácaná. Její život je příběhem neobyčejné...

5. října 2025

Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba
Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba

Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba

Jsem první aktivní tenistka, která si nechala zvětšit prsa, chlubí se Dodinová

Francouzská tenistka Océane Dodinová (28) si i přes varování okolí nechala zvětšit poprsí a vystavuje své vylepšené tělo na Instagramu. Věří, že v tenisové kariéře jí to neuškodí.

5. října 2025  14:24

Abstinuji i díky zahradničení, showbyznys možná opustím, říká Miley Cyrusová

Zpěvačku a herečku Miley Cyrusovou (32) znají mnozí fanoušci už od dob jejího dospívání z Disney seriálu Hannah Montana. Dříve žila divokým životním stylem, posledních pět let se však ani nedotkla...

5. října 2025  11:09

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.