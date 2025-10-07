Proč se nutit, říká Josefína Prachařová o rozchodu se Sofií Höppnerovou

„Ono mi to vlastně v té roli pomáhalo, ale nebylo to jednoduché,“ vzpomíná dcera Lindy Rybové a Davida Prachaře. Když jí dělali čočky, zjistilo se, že její oči jsou atypické. „Prý jsou dost velké a víčka jdou až moc nahoru, takže hrozilo, že by se ta čočka srolovávala dolů a mohla mi poničit oko,“ popisuje nečekané problémy.
Ty neměly konce. Jakmile si čočky nasadila, trpěla. „Jakmile mi do očí svítily reflektory, oči mě opravdu hodně pálily. Takže jsem mezi ostrými záběry odbíhala na záchod a neustále si je vyplachovala. A když to nešlo, nedalo se nic dělat a na chvíli jsem si čočky vyndala,“ popisuje natáčení.
Přípravu na roli v žádném směru nepodcenila. Byla v kontaktu se SONS (Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých), kde ji učili, jak zacházet se slepeckou holí, sedat, vstávat, mluvit... „Taky jsem tam měla možnost setkat se s jednou nevidomou multitalentovanou slečnou, která mi hrála na klavír a četla básničky, a to bylo moc hezké,“ vypráví Josefína.
Sama si vůbec neumí představit život bez zrakového vjemu. „Je to úplně jiný svět, spoléháte, že vás někdo dovede tam, kam potřebujete, že nezakopnete, že lidi budou mluvit přímo na vás a slyšet, když jim odpovídáte,“ popisuje.
A stejně jako přirozeně nevidomým i jí se zbystřil sluch. „Bylo to, jako bych byla uzavřena v tmavé místnosti. Ale ten plac, jak je chaotický a je tam hodně zvuků, protože všichni pořád něco řeší, tak jsem se furt otáčela a nevěděla, jestli někdo nemluví na mě,“ popisuje.
Během chůze se spoléhala především na slepeckou hůl. „To bylo taky složité. Já přes ty čočky opravdu neviděla a nemohla jsem koukat ani nenápadně pod sebe, ale jenom dopředu, tak jsem doufala, že když tou hůlkou do něčeho ťuknu, že se tomu předmětu pak vyhnu,“ dodává.
Žádný úraz si naštěstí nepřivodila. Před kamerou ji kolegové drželi za loket a vodili tímto způsobem. Ať už to byl její partner Tom Sean Pšenička (Jan Velek), jedna z hlavních postav desetidílného seriálu České televize nebo Aňa Geislerová (Hana Velková), která hraje jeho matku. Josefína se postupně stane součástí jejich rodiny. „Náš vtah s Tomasem bude skoro sourozenecký,“ odkrývá, co diváci v následujících dílech uvidí.
Každý díl přibližuje určitý společenský problém, ten první se zabýval drogovou závislostí. Pro Toma je největším pokušením v soukromém životě alkohol, pro Josefínu káva. „Vypiju jich pět až šest za den. Kdybych si po ránu kafe nedala, bolela by mě hlava. Je součástí mého života. Když jsem se ji snažila omezit, byla jsem hrozně nepříjemná,“ vypráví. „A pak si myslím, že jsem závislá na lidech kolem mě. Mám už vytříbenou skupinu těch nejbližších a potřebuji s nimi být v kontaktu,“ dodává.
O jednu kamarádku - Sofii Höppnerovou ale přišla. Dceři Ivany Jirešové se totiž nelíbí, že Josefína začala randit s jejím bývalým klukem.
„Na to jsou dva pohledy. My jsme se se Sofčou přestaly bavit a stýkat daleko dřív, než jsem začala chodit s Tomasem. Vlastně dřív, než jsem ho poznala. Oni spolu chodili hodně dávno, než Sofča nastoupila na konzervatoř, což je asi šest let. A v té době jsme taky nebyly pořád spolu, vlastně jsme se tenkrát spolu nebavily,“ vysvětluje. „Ale každá to můžeme vidět jinak a je v pohodě, že si nemyslíme to samé,“ dodává.
„Ale nevnímám to tak, že bychom se nekamarádily, jenom se poslední dobou nevídáme, protože každá žijeme jiný život. Hodně jiný,“ naráží na fakt, že Sofie se vzdálila herectví a momentálně tančí u tyče. „Prostě jsme si vzájemně ze života odešly. Protože ono to spíš ubližuje, když ti lidé ztratí to nejdůležitější, co mezi nimi bylo a na sílu by spolu pořád chtěli trávit čas. To mi pak přijde zbytečné. Takže se přirozeně stalo, že už spolu nebýváme, ale rozhodně to neznamená, že ji nemám ráda,“ uzavírá.
Její sestra Rozálie, s níž se stejně jako se Sofií objevila v primáckém seriálu Lež na pláži, studovala animovaný film, ona dělala taneční konzervatoř. Teď se věnuje humanitním studiím se zaměřením na psychologii.
„Když děláte konzervatoř, tak to poslední co chcete, je chodit na další uměleckou školu. Mně to aspoň nešlo. Měla jsem pocit, že chci získat ještě nějaké vědomosti. Navíc uměleckým školám se musí věnovat extrémně moc času a energie. A taky je pravděpodobné, že moje talentové schopnosti by nedosahovaly toho, co se na nich vyžaduje,“ říká sebekriticky. „Ale věnuji se v poslední době scenáristice a moc mě to baví,“ dodává.
Zřejmě by mohla být jednou i psychoterapeutkou, ale není to její cíl. „Psychologie je pro mě spíš zdroj, ze kterého můžu čerpat jak v herectví, tak při psaní nebo v běžném životě. Je to takový přirozený způsob, jak si rozšířit obzor,“ popisuje svoje motivace.
Stejně jako její přítel točila i Josefína na Slovensku s režisérem Adamem Sedlákem seriál Sexta. Zatímco Tom byl obsazen do hlavní role, ona měla jen pár natáčecích dní. Hraje v něm holku z Moravy.
„Za celý svůj život jsem byla všehovšudy jednou v Brně, tak jsem se Adama ptala, jestli se nebudu muset snažit o nějaký přízvuk, aby to nakonec nebylo trapné. Ale ujistil mě, že ne,“ usmívá se Josefína. Za sebou má také natáčení celovečerního filmu s Adamem Rybanským s pracovním názvem Dovolená v Českém ráji. „Hraji tam s Adamem Mišíkem mladý pár, který přijede do kempu, kde se stanou všelijaké věci. Je to cynická rodinná komedie,“ prozrazuje.
„S Tomasem jsme si v mnoha věcech strašně podobní, tak nemáme žádné velké problémy, které bychom museli řešit nebo nějak komunikovat,“ vypráví, jak jim to ve vztahu, který trvá už rok a půl, klape. Nelíbí se jí jenom, že jí nepomáhá s úklidem, nevynese sám od sebe ani odpadky. „Ale myslím si, že jinak je nám spolu dobře,“ dodává.
Letní dovolenou strávili ve španělském Alicante. „Bylo to úžasné,“ shrnuje Josefína třítýdenní pobyt u moře.
25. května 2023