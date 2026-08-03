Předlohou se tvůrcům stal úspěšný román Kateřiny Šardické, který líčí příběh Lindy, jež jednoho dne vešla do metra a od té doby ji nikdo neviděl. Pátrají po ní příbuzní, sestra Klaudie v podání Julie Šoucové i detektiv, kterého hraje David Prachař. Jeho dcera Josefína se přitom ujala role zmizelé dívky Lindy.
Zdá se, že podzemí pražského metra by už mohla Josefína, vzhledem k množství hodin v něm strávených, znát jako svoje boty. Ale opak je pravdou. „To je tak obrovský prostor, že ho nejde úplně prozkoumat,“ říká herečka.
Natáčení probíhá ve stanicích Želivského a Flora a pak zejména hluboko v podzemí. Tam se filmaři vydávají mezi půlnocí a čtvrtou hodinou ranní, kdy je metro pro veřejnost uzavřené, aby mohli jezdit vlastním „filmovým“ vagónem. A v tunelech o několik metrů hlouběji pod kolejemi se točí další scény, které jsou pro všechny vysilující. „Já to nějak zvládám, ale někteří lidé ve štábu se tam necítí dobře, mají tak trochu klaustrofobické stavy,“ prozrazuje herečka.
Ta se pere hlavně s časovým tlakem. „Kolikrát čekáme hluboko v podzemí jenom na zvuk projíždějícího metra nad námi, který je potřeba, aby byl v tom seriálu zachycen souběžně s hereckou akcí. Přitom celé je to přesně načasované. Víme, že metro pojede za čtyři minuty dvacet vteřin, že dva kroky zaberou dvě vteřiny, že tohle a tamto vezme další čas a všechno se to musí sladit tak, aby se ta akce odehrála přesně s příjezdem metra. A to je vždycky stres,“ přiznává.
Své účasti na projektu ale nelituje. „Je to mimořádný příběh s prvky sci-fi, který má divákům co sdělit. Byla jsem nadšená, když jsem dostala nabídku zahrát si v něm,“ říká Josefína.
Původně se věnovala tanci, vzdělávala se v Duncan Centre, pak se objevila se svojí sestrou Rozálií v seriálu Lež na pláži a zdálo se, že hraní nebude její parketa. Začala studovat psychologii (stejně jako postava Lindy, kterou hraje – pozn. red.) a se svým partnerem, hercem a studentem režie na FAMU, Tomem Seanem Pšeničkou, psát scénáře.
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Rodinu a práci je třeba oddělovat, říkají Josefína a Rozálie Prachařovy
Ale jak vidět, hereckým výzvám se nebrání. I když je založením introvert. „Když jsem byla malá, úplně mě děsilo, že bych měla někde veřejně vystupovat,“ odhaluje další důvody, které jí bránily jít ve šlépějích svých rodičů Lindy Rybové a Davida Prachaře. „Měla jsem s tím problém i při tanečních vystoupeních, trpěla jsem obrovskou trémou. Do dramaťáku jsem se přihlásila až v osmnácti. Nikdy předtím jsem nehrála, tak jsem si to chtěla nejprve vyzkoušet nanečisto tam, kde mě ‚nikdo‘ neuvidí a určitě mi to pomohlo.“
Role k ní přicházejí dál. S Rudolfem Havlíkem dotočila film Po čem holky touží, v němž hraje sedmnáctiletou Alici. „Těžko říct, po čem holky v tomhle věku touží, to se nedá zevšeobecnit, ale Alice chce být úspěšnou módní návrhářkou a najít si bohatého manžela. Hlavně si ale přeje být už dospělá, aby si mohla dělat, co chce,“ prozrazuje Josefína, která hraje Alici v mladém věku, zatímco v dospělém ji ztvárnila její matka Linda Rybová.
Před pár dny vstoupil do kin celovečerní snímek Dovolená v Českém ráji režiséra Adama Kolomana Rybanského s ústředními postavami v podání Tomáše Jeřábka a Magdalény Borové, kteří mají zcela rozdílné představy o ideální dovolené. Josefína s Adamem Mišíkem jsou pak představiteli mladého zamilovaného páru, který s kempováním nemá problémy.
Český ráj, kde se příběh odehrává, Josefína do té doby neznala. „Ale líbilo se mi tam, když bude příležitost, ráda se do něj vrátím. Nejraději mám ale dovolenou u moře. Nejprve ležení na pláži, pak poznávání okolí,“ přiznává. V tom se se svým partnerem Tomem Seanem Pšeničkou na rozdíl od manželů Svobodových shodnou.
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3. října 2025