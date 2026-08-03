Premium

Získejte všechny články
3 měsíce za 19 Kč

Josefína Prachařová po nocích bloudí podzemím metra. A její otec ji hledá

Autor:
Josefína Prachařová a její otec David Prachař (3. února 2024)

Josefína Prachařová a její otec David Prachař (3. února 2024) | foto: Herminapress

Josefína Prachařová v Karlových Varech (5. července 2024)
Josefína Prachařová a Tomas Sean Pšenička (2024)
Josefína Prachařová a Tomas Sean Pšenička (Karlovy Vary, 2024)
Josefína Prachařová (Karlovy Vary. 2026)
37 fotografií
Ve dne spí a v noci bloudí metrem. Josefína Prachařová má momentálně život převrácený naruby. S režisérem Matějem Chlupáčkem připravuje pro Canal+ mysteriózní šestidílný thriller Zmizení Sáry Lindertové, jehož natáčení probíhá hlavně v noci.

Předlohou se tvůrcům stal úspěšný román Kateřiny Šardické, který líčí příběh Lindy, jež jednoho dne vešla do metra a od té doby ji nikdo neviděl. Pátrají po ní příbuzní, sestra Klaudie v podání Julie Šoucové i detektiv, kterého hraje David Prachař. Jeho dcera Josefína se přitom ujala role zmizelé dívky Lindy.

Josefína Prachařová a její otec David Prachař (3. února 2024)
Josefína Prachařová v Karlových Varech (5. července 2024)
Josefína Prachařová a Tomas Sean Pšenička (2024)
Josefína Prachařová a Tomas Sean Pšenička (Karlovy Vary, 2024)
37 fotografií

Zdá se, že podzemí pražského metra by už mohla Josefína, vzhledem k množství hodin v něm strávených, znát jako svoje boty. Ale opak je pravdou. „To je tak obrovský prostor, že ho nejde úplně prozkoumat,“ říká herečka.

Josefína Prachařová v seriálu Zmizení Sáry Lindertové

Natáčení probíhá ve stanicích Želivského a Flora a pak zejména hluboko v podzemí. Tam se filmaři vydávají mezi půlnocí a čtvrtou hodinou ranní, kdy je metro pro veřejnost uzavřené, aby mohli jezdit vlastním „filmovým“ vagónem. A v tunelech o několik metrů hlouběji pod kolejemi se točí další scény, které jsou pro všechny vysilující. „Já to nějak zvládám, ale někteří lidé ve štábu se tam necítí dobře, mají tak trochu klaustrofobické stavy,“ prozrazuje herečka.

Ta se pere hlavně s časovým tlakem. „Kolikrát čekáme hluboko v podzemí jenom na zvuk projíždějícího metra nad námi, který je potřeba, aby byl v tom seriálu zachycen souběžně s hereckou akcí. Přitom celé je to přesně načasované. Víme, že metro pojede za čtyři minuty dvacet vteřin, že dva kroky zaberou dvě vteřiny, že tohle a tamto vezme další čas a všechno se to musí sladit tak, aby se ta akce odehrála přesně s příjezdem metra. A to je vždycky stres,“ přiznává.

Josefína Prachařová a Tomas Sean Pšenička (Karlovy Vary, 2024)

Své účasti na projektu ale nelituje. „Je to mimořádný příběh s prvky sci-fi, který má divákům co sdělit. Byla jsem nadšená, když jsem dostala nabídku zahrát si v něm,“ říká Josefína.

Původně se věnovala tanci, vzdělávala se v Duncan Centre, pak se objevila se svojí sestrou Rozálií v seriálu Lež na pláži a zdálo se, že hraní nebude její parketa. Začala studovat psychologii (stejně jako postava Lindy, kterou hraje – pozn. red.) a se svým partnerem, hercem a studentem režie na FAMU, Tomem Seanem Pšeničkou, psát scénáře.

Rodinu a práci je třeba oddělovat, říkají Josefína a Rozálie Prachařovy

Ale jak vidět, hereckým výzvám se nebrání. I když je založením introvert. „Když jsem byla malá, úplně mě děsilo, že bych měla někde veřejně vystupovat,“ odhaluje další důvody, které jí bránily jít ve šlépějích svých rodičů Lindy Rybové a Davida Prachaře. „Měla jsem s tím problém i při tanečních vystoupeních, trpěla jsem obrovskou trémou. Do dramaťáku jsem se přihlásila až v osmnácti. Nikdy předtím jsem nehrála, tak jsem si to chtěla nejprve vyzkoušet nanečisto tam, kde mě ‚nikdo‘ neuvidí a určitě mi to pomohlo.“

Role k ní přicházejí dál. S Rudolfem Havlíkem dotočila film Po čem holky touží, v němž hraje sedmnáctiletou Alici. „Těžko říct, po čem holky v tomhle věku touží, to se nedá zevšeobecnit, ale Alice chce být úspěšnou módní návrhářkou a najít si bohatého manžela. Hlavně si ale přeje být už dospělá, aby si mohla dělat, co chce,“ prozrazuje Josefína, která hraje Alici v mladém věku, zatímco v dospělém ji ztvárnila její matka Linda Rybová.

Josefína Prachařová a Adam Mišík ve filmu Dovolená v Českém ráji (2026)

Před pár dny vstoupil do kin celovečerní snímek Dovolená v Českém ráji režiséra Adama Kolomana Rybanského s ústředními postavami v podání Tomáše Jeřábka a Magdalény Borové, kteří mají zcela rozdílné představy o ideální dovolené. Josefína s Adamem Mišíkem jsou pak představiteli mladého zamilovaného páru, který s kempováním nemá problémy.

Český ráj, kde se příběh odehrává, Josefína do té doby neznala. „Ale líbilo se mi tam, když bude příležitost, ráda se do něj vrátím. Nejraději mám ale dovolenou u moře. Nejprve ležení na pláži, pak poznávání okolí,“ přiznává. V tom se se svým partnerem Tomem Seanem Pšeničkou na rozdíl od manželů Svobodových shodnou.

3. října 2025
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Konec manželství? Herec Štěpán Benoni ukázal fotky z výletu s mladší kolegyní

Štěpán Benoni sdílel na Instagramu fotky z Šumavy, kam vyrazil s Michaelou...

Herec Štěpán Benoni (41) se pochlubil společnými fotografiemi z výletu s hereckou kolegyní Michaelou Petřekovou (28). Snímky na Instagramu okamžitě rozvířily spekulace o možné romanci. Ani jeden z...

Po vile v Itálii další luxusní sídlo. Rolins a Nedvěd staví dům i v pražské Šárce

Dara Rolins se na Instagramu pochlubila záběrem ze stavby nové vily v pražské...

Jen co s Pavlem Nedvědem (53) téměř dokončili vysněnou vilu u italského jezera Lago Maggiore, pochlubila se Dara Rolins (53) dalším stavebním projektem. Na sociálních sítích ukázala, jak pokračuje...

Orlando Bloom už lásku netají. Se švýcarskou modelkou tráví dovolenou v Itálii

Orlando Bloom a Luisa Laemmelová tráví dovolenou v Itálii (červenec 2026)

Orlando Bloom (49) už se od rozchodu se zpěvačkou Katy Perry (41) posunul dál. Ona randí s kanadským expremiérem, on se švýcarskou modelkou. Herec zářil štěstím na dovolené v Itálii, kam vyrazil s...

Saskia Burešová slaví 80 let. Kdo byli muži jejího života a jaké je její skutečné jméno

Syn Petr se narodil v roce 1974.

Televizní hlasatelka a moderátorka Saskia Burešová patří už desítky let k nejznámějším tvářím České televize. Přestože je na obrazovkách nepřehlédnutelná už od 60. let, svůj soukromý život si vždy...

Dvacetiletá dcera Toma Cruise se vzdala otcova příjmení, tátu neviděla od dětství

Dvacetiletá Suri Noelleová si podle veřejných záznamů změnila příjmení a vzdala...

Dvacetiletá Suri, dcera hollywoodských herců Toma Cruise (64) a Katie Holmesové (47), už podle veřejných záznamů nepoužívá otcovo příjmení. Ve voličských registrech v americké Pensylvánii vystupuje...

Vím, že jsem hrozně špatná herečka, šokuje Nikol Moravcová

Nikol Moravcová

Slavnostní premiéra čtvrtého pokračování Spidermana s Tomem Hollandem v hlavní roli, přilákala do kina i Nikol Moravcovou. Překvapivě ale přišla sama. „Manžel to chce vidět v originále, bez dabingu....

3. srpna 2026

Josefína Prachařová po nocích bloudí podzemím metra. A její otec ji hledá

Josefína Prachařová a její otec David Prachař (3. února 2024)

Ve dne spí a v noci bloudí metrem. Josefína Prachařová má momentálně život převrácený naruby. S režisérem Matějem Chlupáčkem připravuje pro Canal+ mysteriózní šestidílný thriller Zmizení Sáry...

3. srpna 2026

Naderová jako nová Pamela i svůdná Mitchellová. Nová Pobřežní hlídka bude sexy

Nové díly seriálu Pobřežní hlídka lákají diváky hlavně na svůdné krásky. Brooks...

Nové díly seriálu Pobřežní hlídka lákají diváky hlavně na svůdné krásky. Brooks Naderová by mohla být novou Pamelou Andersonovou. V ikonických červených plavkách už se na place objevila i Shay...

2. srpna 2026

Unikli jsme, ale náš hotel je v plamenech, popsal zpěvák Lexa závěr dovolené

Petr Lexa ze skupiny Slza

Zpěvák skupiny Slza Petr Lexa (35) zažil dramatický závěr dovolené v řecké Kefalonii, kterou sužují rozsáhlé požáry. Zasahují i turistické oblasti a český zpěvák popsal, že hotel, v němž na dovolené...

2. srpna 2026  10:48

Baldwinová radí, jak mít i po šesti porodech pevnou postavu bez posilovny

Hilaria Baldwinová (březen 2026)

Manželka herce Aleka Baldwina (68) Hilaria (42) se na sociálních sítích chlubí dokonalou postavou v bikinách. Má za sebou šest porodů a tělo i po čtyřicítce dokonale pevné. Ženám radí, jak na to i...

2. srpna 2026  9:32

Rádia formují hudební vkus celé republiky, vybíral bych jinou muziku, říká Garand

Paulie Garand - třetí den festivalu Colours of Ostrava 2026, Dolní oblast...

Raper Paulie Garand a zpěvák Slávek Pham představili společný singl vzniklý v rámci projektu Korzuj za snem. V rozhovoru pro iDNES.cz promluvili o spolupráci, významu vizuální stránky umělce i o tom,...

2. srpna 2026

Šebrle vyvedl svou Hedviku: Romča je můj superhrdina, přiznává novinářka

Roman Šebrle se Hedvikou Liškovou (červenec 2026)

Roman Šebrle (51) vyrazil do kina na Spider-Mana se svou přítelkyní Hedvikou Liškovou (46) a jejím synem. Pro ni to byl vůbec první film o tomto superhrdinovi. Doma má reportérka Primy totiž...

2. srpna 2026

Lucie Výborná: Po odchodu z rádia bylo těžké vstát. Stavím si nový životní půdorys

Premium
Lucie Výborná

Tvrdí o sobě, že odmítá shnít v bačkorách. Její životní tempo však k ničemu takovému nesměřuje. Jeden týden rozmlouvá s dalajlamou v indické Dharamsale, druhý už sedí v expedičním autě a uhání za...

1. srpna 2026

Harper Beckhamová má v 15 letech vlastní kosmetickou značku. Míří na americký trh

Harper Beckhamová (červen 2026)

Dcera bývalého fotbalisty Davida Beckhama a módní návrhářky Victorie Beckhamové Harper (15) už vytvořila svou vlastní kosmetickou značku. Jmenuje se Harlo by Harper a plánuje s ní prorazit na...

1. srpna 2026  14:20

Karolína Gorylová získala korunku na Miss Supranational. Skončila pátá

Karolína Gorylová na Miss Supranational 2026 (červenec 2026)

Mezinárodní soutěž krásy Miss Supranational 2026 se uskutečnila v Polsku. Zvítězila Katrina Llegado z Filipín. Reprezentantka České republiky Karolína Gorylová skončila na pátém místě a odvezla si...

1. srpna 2026

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Nechala jsem si zmenšit zadek, ale víc to nejde, říká raperka Cardi B

Cardi B (červenec 2026)

Americká raperka Cardi B (33) ráda předvádí se svým pozadím před fanoušky twerking. Před lety si k tomu účelu nechávala injekcemi pozadí zvětšit. Často se ale setkává s reakcemi, že její zadek je...

1. srpna 2026

Po ránu se musím podívat do občanky, vtipkuje Pavel Vítek po infarktu

Pavel Vítek před koncertem Diany Ross v Plzni (červenec 2026)

Zpěvák Pavel Vítek (63) v červnu prodělal infarkt, ale udělal vše pro to, aby se rychle vrátil se na pódium a mohl si splnit svůj sen z dětství. Pro iDNES.cz prozradil, co v životě po infarktu změnil.

1. srpna 2026  8:15

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.