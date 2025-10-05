Josefína Formanová vzpomíná na Miloše: Hotely nic moc, ale restaurace byly luxusní

Autor:
Jsou tři. Antonie, Emílie a Josefína. První je držitelkou Českého lva za vedlejší roli ve filmu Okupace, druhá pracuje jako divadelní produkční a nejstarší Josefína si právě dělá doktorát z filozofie. Příjmení mají všechny Formanová, i když nedávno provdaná Antonie si k němu přidala i to manželovo.
Josefína Formanová (22. září 2025)

Josefína Formanová (22. září 2025) | foto: Herminapress

Josefína Formanová a Světlana Witowská na křtu knihy Sebe-vědomé (22. září 2025)
Antonie Martinec Formanová na party Forbes Misfits Night v Karlových Varech...
Antonie Formanová
Antonie Formanová
27 fotografií

Spojuje je divadlo a intenzivní prožitky z mládí, kdy s kočovným rodinným Divadlem Bratří Formanů cestovaly po světě. „Rodiče nás brali s sebou už jako děti, a když jsme začaly chodit do školy, cestovala s námi i učitelka, která nás vyučovala v karavanu. Praktikovali jsme to takhle, dokud to šlo. Před dvaceti lety jsme tímto způsobem procestovali Francii. To bylo naposledy, co jsme byly delší dobu v kuse mimo školu. Pak už to nebylo možné, protože jsme každá navštěvovala jiný stupeň a bylo těžké zvládnout to logisticky,“ vzpomíná Josefína, nejstarší dcera Petra a Kláry Formanových.

„Zbožňovala jsem to. Bylo to jedno z mých nejkrásnějších životních období, Přitom nám stačilo tak málo. Hrát si venku, bydlet v karavanu… Ale často jsme i pomáhaly s provozem divadla a přípravou na večerní představení. Hlavně jsme pořád byly spolu, s rodinou, kterou mám velmi ráda,“ dodává.

Neztratily prý ani přátele. „Nebyly jsme zase až tak moc odloučeny od spolužáků. Většinou jsme vycestovaly na tři měsíce a pak se vracely do školy, takže nějací kamarádi nám zůstali,“ vysvětluje.

Josefína Formanová a Světlana Witowská na křtu knihy Sebe-vědomé (22. září 2025)

Už tak úžasné dětství jim obohacoval ještě dědeček oscarový režisér Miloš Forman, který pravidelně brával svoje starší dvojčata Petra a Matěje, jejichž matkou je Věra Křesadlová, na výlety na kolech po Evropě.

„Cestu jsme volili tak, abychom na trati vždycky měli nějakou lepší restauraci. Sice jsme bydleli ve dvouhvězdičkových hotelech, někdy i se šváby, ale večer jsme šli do michelinského podniku a tam se strašně nadlábli,“ vzpomíná s úsměvem Josefína. „Já jezdila na kole, sestry, které byly tehdy ještě dost malé, se vezly v autě. A byl to obrovský zážitek, nádherné, protože Miloš byl vášnivec,“ popisuje, jak procestovaly jižní Francii.

Velký vliv na její formování měl ale i dědeček z matčiny strany, spisovatel, scenárista a dramatik Jiří Stránský.

Miloš Forman slaví 85 let. V Polné uvedou dva jeho snímky. A režisér prostřednictvím tohoto promítání trochu netradiční cestou přispěje svými penězi do ledečské potravinové banky, která zásobuje bezdomovce i chudé lidi.

„Oba moji dědečkové byli přemýšliví a zároveň se stýkali s různými typy osobností. Od naprosto šedých myší, jako jsem já, až po velikány své doby. V tomto ohledu byli nesmírně otevření, což je možná taky věc, která mě na filozofii fascinuje. Určitá otevřenost, která vypadá jako drzost. Ale je to práce, která vyžaduje velkou pokoru, aby člověk mohl mluvit s kýmkoliv o komkoliv a přemýšlet jaksi nebezpečně - za hranu běžného uvažování, do hloubky. A oba mojí dědečkové tohle uměli a byli mi inspirací pro studium filozofie,“ vypráví Josefína.

O uplatnění zatím konkrétní představu nemá. „Filozofů je dnes docela hodně. Jak říká moje bývalá školitelka, filozofka a publicistka Tereza Matějíčková, žijeme ve filozofické době, každý má potřebu zamýšlet se nad tím, proč je nešťastný, jestli se blíží konec světa, co s námi bude… A uplatnit se v akademické sféře je velmi těžké,“ říká Josefína, která kromě filozofie vystudovala ještě anglistiku a amerikanistiku.

Nabízí se, že by mohla psát jako její děda Jiří Stránský a matka Klára Formanová, která vystudovala scenáristiku a před pár týdny měla v pražském Divadle v Řeznické premiéru její hra Vraťte nám Sofii Lorenovou.

Antonie Martinec Formanová na party Forbes Misfits Night v Karlových Varech (10. července 2025)

„Je to komedie o stárnoucím páru, který zjišťuje, že má ještě nějaké sny a než se je naučí společně sdílet, dochází mezi nimi k různým nedorozuměním,“ říká Josefína, která je na maminku velmi pyšná.

„Sofie Loren v názvu je zamýšlena jako pozvánka pro určitou generaci, i když já jsem taky vyrůstala na filmech se Sofií Lorenovou a všemi těmi nádhernými ženami zlaté éry italských filmů. Takže pamětníci vědí a pro dnešní generaci je to možná upozornění na klasiku,“ upřesňuje.

Zapomínáme. Naše minulost není jen o másle za dvacku, varuje Klára Formanová

Předtím Klára Formanová dokončila po zesnulém otci povídku Tichá pošta, která se stala základem scénáře, jehož je rovněž autorkou, k celovečernímu filmu. „Máma má talent pozorovat lidi kolem sebe a nasát esenci toho, jak spolu komunikují, ale i čeho se bojí a pak to dostat do velmi jednoduchých, svižných, břitkých i křehkých dialogů,“ říká Josefína.

Scenáristka Klára Formanová

I ona se pokoušela o vlastní tvorbu. V Dejvickém divadle se hraje inscenace Játra, hra Jiřího Stránského, kterou režírovala. Bohužel jejího uvedení se dědeček nedožil, krátce před premiérou zemřel.

I když je introvert, na křtu knihy Světlany Witowské Sebe-vědomé, jež obsahuje rozhovory s výjimečnými ženami, přiznala, že právě jí sebevědomí spíš chybí. Přesto si troufla na režii a v dětství se věnovala herectví.

„Je to i tím, že se celý život pohybuji v tvůrčím prostředí, takže jsem mohla nasávat inspiraci. A pak čas od času přijde chvíle, kdy mám chuť pokusit se o něco, co celý život obdivuji. V mém případě je to třeba práce mého tatínka,“ říká na adresu herce a režiséra Petra Formana.

Rodina drží pohromadě, i když všechny dcery už vylétly z hnízda a žijí se svými partnery. Patří do ní i Martina Formanová, vdova po Miloši Formanovi, která svému muži porodila další dvojčata – Jamese a Andrewa. Martina taktéž vystudovala FAMU a podle jejího scénáře Na tělo připravuje Jan Hřebejk pro Českou televizi televizní seriál.

Filmové Vary 2018

Sledovat další díly na iDNES.tv
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

První dámy v rouše Evině: před objektivem se svlékly Trumpová i Sarkozyová

Svět je zná především v usedlých kostýmcích nebo honosných róbách, ale dřív než poznaly svého prezidenta, neváhaly některé první dámy předvést své půvaby v celé holé kráse. Trumpová se fotila dokonce...

Další Polívka hercem. Jan podobu se svým otcem Bolkem nezapře

V rodině Bolka Polívky (76) je další herec. Po dceři Anně (46) a synovi Vladimírovi (36) se herectví věnuje i jeho syn Jan (21). Ten nyní hraje v nováckém seriálu Bratři a sestry, kde ztvárňuje...

Zůstanu u svých jedniček, říká Bernášková poté, co si zkusila čtyřky

Je to sen mnoha žen mít pořádně vyvinuté poprsí, ale zaručeně ne všech. Jana Bernášková o něm rovněž uvažovala a vyzkoušela si i, jak by jí slušelo. Nakonec se ale rozhodla, že zůstane u toho, co jí...

Vojta Kotek žije s policistkou. Radana chtěla vyšetřovat kriminální případy

Jedno se jí nedá upřít, a to, že na obrazovce působí přirozeně a vypadá stejně jako ve skutečnosti. Radanu Kotkovou má kamera ráda. V dokumentárním seriálu Farma Vojty Kotka je stejně důležitou...

Eva Perkausová předvedla sexy postavu v bikinách. S rodinou si užívá na Kypru

Česká moderátorka, modelka a příležitostná herečka Eva Perkausová (31) je na dovolené u moře a užívá si sluníčka spolu s manželem a syny. Fanouškům na Instagramu předvedla dvojnásobná maminka svou...

Josefína Formanová vzpomíná na Miloše: Hotely nic moc, ale restaurace byly luxusní

Jsou tři. Antonie, Emílie a Josefína. První je držitelkou Českého lva za vedlejší roli ve filmu Okupace, druhá pracuje jako divadelní produkční a nejstarší Josefína si právě dělá doktorát z...

5. října 2025

Hvězda Titanicu, trojnásobná máma i kritička diet. Kate Winsletová slaví 50

Jméno Kate Winsletové si filmoví diváci nejvíc spojují s rolí v kasovním trhákem Titanic, kde britská herečka zazářila po boku hollywoodské hvězdy Leonarda Di Capria. Snímek posbíral 11 Oscarů, ona...

5. října 2025

Kvůli médiím jsem stále držela nesmyslné diety. To byla kravina! vzpomíná Pogodová

Premium

Herečka Sandra Pogodová nedávno oslavila padesátku, ale cítí se na pětatřicet. Část roku cestuje s kamarádem Tomášem do exotických krajin a užívá si radost ze života a svobodu.

4. října 2025

Matka Ivany Trumpové oslavila 99. narozeniny. Vnučka Ivanka sdílela fotky z oslavy

Dcera amerického prezidenta Donalda Trumpa Ivanka Trumpová (43) sdílela na Instagramu fotky z 99. narozenin své české babičky Marie Zelníčkové, které říká „babi“. Matka Ivany Trumpové žije na Floridě.

4. října 2025  13:17

Forman a Parková se rozešli. Láska ze seriálu jim nevyšla ani v soukromí

Americká herečka Ashley Parková (34), známá především svou rolí Mindy Chenové ze seriálového hitu Emily in Paris, je po dvou letech opět singl. Rozešla se s hercem Paulem Formanem (31), se kterým...

4. října 2025  11:02

Zjistila jsem, kde všude může být piercing a silikon, říká Timková z nahé seznamky

Česko-slovenská verze nahé televizní seznamky Naked Attraction startuje na televizi Óčko už ve středu. Její tvůrci prozradili, co je při natáčení překvapilo a v čem se bude domácí verze lišit od...

4. října 2025

Dagmar Havlová trpí klaustrofobií. Nemůže proto na Margitův koncert do O2 areny

Konečně se vyjádřila k tomu, proč před lety ze dne na den pověsila herectví na hřebík. „Asi jsem měla syndrom vyhoření,“ říká Dagmar Havlová, která přišla svému kamarádovi Štefanu Margitovi pokřtít...

4. října 2025

Léky na hubnutí zapíjel alkoholem. Duchoňova dcera o zradě otce i fanoušcích

Premium

Slovenský zpěvák Karol Duchoň, který zemřel v pětatřiceti, je teď hrdinou životopisného filmu. Znovu se mluví o jeho písničkách, o jeho podivném životě i o jeho smrti. Jaký byl? Takhle si ho pamatuje...

3. října 2025

„To je jenom pro vyvolené!“ zlobí se diváci. Kdy bude televize vysílat StarDance Tour?

Zatímco tanečníci oslavili úspěch v Karlových Varech a chystají se do Ostravy, mezi fanoušky roste napětí a nespokojenost. „Proč už to není na ČT? Všichni nemají možnost to vidět!“ ptají se televizní...

3. října 2025  16:16

Před 30 lety se poprvé hrál Dracula. Psali, že to bude propadák, vzpomíná Sidovský

Producent a bývalý tanečník Janis Sidovský na sociálních sítích zavzpomínal na legendární muzikál Dracula skladatele Karla Svobody. Je totiž přesně 30 let od doby, co se poprvé hrál. Sidovský...

3. října 2025  14:14

Nerozumím tomu, říká Tom Sean Pšenička k obvinění Sofie Höppnerové

„Bylo nám čtrnáct, to je hodně let zpátky. A chodili jsme spolu asi osm měsíců,“ vyjádřil se Tomas Sean Pšenička k obvinění, které proti jeho přítelkyni Josefíně Prachařové vznesla Sofie Höppnerová....

3. října 2025

Eva Perkausová předvedla sexy postavu v bikinách. S rodinou si užívá na Kypru

Česká moderátorka, modelka a příležitostná herečka Eva Perkausová (31) je na dovolené u moře a užívá si sluníčka spolu s manželem a syny. Fanouškům na Instagramu předvedla dvojnásobná maminka svou...

3. října 2025  9:50

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.