Princeznu se zlatou hvězdou jsem točil ožralej, přiznal Josef Zíma

„Byl jsem rád, že mi režisér Frič svěřil tu roli, protože jsem se tam setkal s lidmi, kterým bych nejradši chodil pro pivo a leštil boty. Tam byl pan Neumann, Kohout, Pištěk, Smolík, Růžek… A já jsem tam byl jako kandrdas – tak se říká začátečníkům hereckého řemesla,“ začal vzpomínání Josef Zíma.

„Tu scénu, kde se potkám v zahradě s princeznou… to jsem byl ožralej. To se mi narodila v noci dcera, a tak jsem jako slušný člověk nespal tu noc. Maskéři pak ráno měli co dělat. A ten hlas byl o nějakých pět tónů dole. No, vychlastanej. Měl jsem závratný honorář sto padesát korun za jeden natáčecí den. Těch dnů bylo pět. Měl jsem všechny scény jenom v zámku na jednom místě. Takže pět dní a šmitec,“ řekl.

Josef Zíma přihodil ještě další zajímavost z natáčení jedné z nejoblíbenějších českých pohádek tykající se jeho manželky Evy Klepáčové. „Moje paní měla původně hrát tu princeznu. A ona i ta druhá, Maruška Kyselková, byly v tom. Ale na ní to ještě nebylo vidět,“ prozradil.

Herec a zpěvák s manželkou prožil 59 let, rok jim chyběl do diamantové svatby. Josef Zíma prozradil také recept na spokojené manželství. „My jsme se skoro neviděli, spíš jsme se potkávali. Někdy mezi dveřma. Také byla furt v divadle nebo na zájezdě nebo v televizi. Proto to vydrželo. Kdybychom byli pořád spolu, to by byl náš konec. Lidi se na sebe musí umět těšit, radovat se, že se vidí. Opravdu jsme se měli rádi, i přes všechny eskapády, ke kterým buď z mé nebo její strany došlo, vždycky jsme byli ty a já.“