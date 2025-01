Mám se blbě, nezlepšilo se to, vzkázal z nemocnice Josef Zíma

„Mám se blbě, jsem ve špitále ve Stodůlkách. Nezlepšilo se to,“ cituje TN.cz zpěváka, který se kvůli potížím zatím prý nemůže vrátit k milovanému zpěvu a koncerty nyní neplánuje.

„Navštěvuje mě rodina. Samozřejmě mi to dělá radost,“ dodal Zíma, který má dvě vnučky a čtyři pravnoučata.

Zpěvák v listopadu 2024 podstoupil zákrok, během něhož mu amputovali nohu. Už čtyři dny po zákroku pak vystoupil v pražském Divadle U Hasičů na koncertě k 85. výročí Orchestru Karla Vlacha.

Josef Zíma na narozeninovém koncertě Pavla Vítka (Praha, 30. září 2022)

Josef Zíma s potížemi kvůli nohám bojoval dvanáct let. Nejdřív mu lékaři diagnostikovali neprůchodnost cév, později se k problémům přidala ještě bakterie. Zpěvák trpěl velkými bolestmi.

Kvůli problémům s chůzí proto v posledních letech vystupoval na koncertech vsedě a spolupracovníci mu pomáhali dostat se na pódium.

„To účinkování je to jediné, co mě ještě drží při životě. Protože jinak už tady nemám co dělat. Už mě to tady taky moc nebaví. Ale to publikum mi dává sílu, je to moje veliká radost, spolu teda s rodinou,“ vysvětlil zpěvák, proč pořád rád vystupuje.