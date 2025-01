Syn slavných herců Ivanky Deváté a Josefa Vinkláře (†76) nikdy nedostal příležitost jít ve stopách svých rodičů, což ho dodnes mrzí.

„O protekci jsem nestál a táta to ani udělat nechtěl. Nechtěl, abych mu, jak se říká, viděl do talíře. Nechtěl mě poblíž té branže. Drásá mě, že jsem nedostal tu příležitost a nemohl ani ukázat, jestli ve mně něco je,“ říká Vinklář.

Vyučil se truhlářem, ale toto povolání dělat nechtěl. „Byl jsem zvyklý od rodičů na nějaký standard, takže jsem koukal, kde bych vydělal nějaké větší peníze,“ vysvětluje.

Začal se proto živit jako taxikář. „Tam začaly moje problémy, protože jsem si přičichl k nočnímu životu a začal jsem se ochomýtat kolem heren,“ popisuje.

Prohrával peníze, flámoval. Aby zachránil manželství, přestal hrát i pít a našel si práci s pravidelnou pracovní dobou. Rozvodu se ale stejně nevyhnul a navíc v roce 2007 zemřel jeho otec Josef Vinklář.

„Pak začalo peklo. Rozhodli jsme se po neshodách s bratrem, že prodáme byt po otci, což si dodnes myslím, že byla hloupost. Ale přišel jsem k velkému množství peněz. Měl jsem miliony,“ popisuje.

„Neunesl jsem to a začal jsem dělat hlouposti. Pít, gambleřit a prohrával jsem neskutečné peníze. Začal jsem rozhazovat, myslel jsem, že jsem král a že těch peněz je nekonečně. Postupem času jsem do toho zapadal pořád víc, až mi došly peníze. Tak jsem začal prodávat věci, svůj byt, chalupu a ty peníze jsem rozfofroval,“ vysvětluje Adam Vinklář.

Ocitl se úplně na dně a chtěl se vším skoncovat. „Uvažoval jsem o konci, ale nedostal jsem tu odvahu. Ráno, když jsem se probral a zjistil, co jsem provedl za těch sedm let, jsem se rozhodl, že není východisko a že musím vyhledat pomoc, protože si s tím sám nevím rady a skončilo by to tragicky,“ říká.

Adam Vinklář v pořadu 13. komnata

Odešel proto do léčebny v Červeném Dvoře, kde strávil pět měsíců. „S dluhy mi pomohla maminka. Mě to hrozně mrzí, v tom věku bych já měl pomáhat jí, jako to dělá třeba bratr, ale okolnosti byly prostě takové, že pomáhala ona mně,“ říká Vinklář.

V současné době se živí montováním kuchyní a věří, že je vše za ním. Svůj příběh sdílí, aby pomohl podobným „troubům“, co mají milující rodinu a riskují, že vše pohřbí v automatech. „Není to cesta, nedá se na tom zbohatnout a není to dobrý koníček,“ vzkazuje všem.