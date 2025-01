„Když mi psychiatr diagnostikoval deprese, tak mi to dávalo smysl. Možná se dědí nějaký herecký talent či vlohy, ale bohužel se dědí i tato mentální genetická informace,“ řekl Trojan, jehož matka Klára Pollertová se od roku 2001 léčí s klinickou depresí.

„Neberu to jako velkou indispozici. Naopak, tím, že o tom vím a mám tu mámu, kterou jsem mohl celý život mohl pozorovat a vnímat ta rizika, kdy jsou ta období sezonní deprese, tak jsem měl poměrně dost informací,“ popsal.

Trojan chodí na terapie, ale nepravidelně. Díky diagnóze těžké deprese se začal víc zajímat a poslouchat své tělo. „Nemám to štěstí, abych měl dávky serotoninu v těle v takové míře, jako ostatní lidi, tak musím vymýšlet systémy, jak v tom světě přežít a mít se hezky, což se mi daří,“ říká Trojan a všem lidem trpící depresemi doporučuje, aby své tělo poslouchali.

„Tělo vám bude vám dávat signály a směrovat vás, co dělat a když to budete dělat a budete to dělat dlouho, tak najednou ten serotonin bude fungovat lépe,“ míní herec, který i v rámci zachování vlastního klidu odešel ze sociálních sítí.

„Sociální sítě mohou posloužit i dobrým věcem, ale na druhou stranu jsou nebezpečné,“ míní Trojan.