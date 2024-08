Vdovec po Ivetě Bartošové má novou práci, z Rychtáře je pohřebák

„Jezdíme do domácností, také k nehodám, do léčeben dlouhodobě nemocných a podobně. Někdo to dělat musí a mně osobně to nevadí. Tím, že mi zemřela Ivetka, tak mám cit pro pozůstalé,“ uvedl Josef Rychtář pro ŽivotvČesku.cz.

Iveta Bartošová a Josef Rychtář se vzali v Uhříněvsi 29. září 2013.

„K zesnulým pohlížím tak, že s nimi nakládám s veškerou úctou. K té práci přistupuji tak, jako by to byl někdo blízký – zkrátka s respektem. Ta práce mě baví,“ popisuje. Své vedlejší zaměstnání vnímá jako službu. „Beru to jako poslání. A věřím, že pokud jsem měl nějaké hříchy, tak je tímto způsobem dokážu splatit,“ dodává.

Zpěvačka Iveta Bartošová ukončila svůj život sama před deseti lety v den Rychtářových narozenin na kolejích v pražské Uhříněvsi. Tři roky poté si vdovec našel novou partnerku, se kterou plánoval svatbu. Nedávno se však rozešli.

Josef Rychtář, původně osobní strážce a později manžel zesnulé zpěvačky Ivety Bartošové, je podnikatel z Říčan u Prahy, provozuje bezpečnostní agenturu. Osmadvacet let byl ženatý s Darinou Rychtářovou. Z prvního manželství má syny Jana a Josefa. Rodinu opustil, když vyšel najevo jeho vztah se slavnou zpěvačkou, rozvedl se v roce 2012. Ivetu Bartošovou si vzal o rok později, v roce 2013.

Jejich soužití doprovázely Rychtářovy prudké střety se Zdeňkem Macurou, ctitelem Bartošové, s nímž zpěvačka za záhadných okolností na čas zmizela. Za jeho napadení byl Rychtář odsouzen na 80 hodin veřejně prospěšných prací, avšak vůči rozsudku se odvolal. Léčil se na psychiatrii kvůli agresivní psychóze.

Krátce po manželčině sebevraždě obvinil Rychtář bulvár z jejích osobních problémů a na veřejnosti ukázal její dopis na rozloučenou. Ten byl určený synovi Arturovi Štaidlovi. „Miluju tě nade vše,“ napsala Bartošová v dopise, kterým odkázala svému jedinému potomkovi dům i všechny peníze.