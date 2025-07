Před dvaadvaceti lety proslul v reklamě na Kofolu legendární větou: „A když vydržíš do večera nepapat, uvidíš zlaté prasátko…“ Dnes se herec Josef Polášek (59) při vzpomínkách na natáčení usmívá: „Tehdy jsem si vyprosil, aby mi dali čepici hluboko do čela – aby mě nebylo poznat. A skutečně mě lidé často poznávají až teď, když se se mnou setkají osobně. A někdy i překvapeně řeknou: ‚Aha, to jste byl vy!‘“ | foto: Jan Zátorský, MAFRA