Né, pětku né posluchači chtěli, Janeček ji zakázal hrát, vzpomíná Melen

Josef Melen se narodil v roce 1973 v Litoměřicích. Od čtyř let hrál na bicí a zpíval v rodinné kapele Rytmus. V sedmi letech ho objevil Viktor Sodoma a vzal ho pod svá křídla, v té době vychází první singl Moucha. O rok později mu píše František Ringo Čech český text k písni No Milk Today a vzniká megahit Né, pětku né.

„Když dnes moderuji maturitní ples nebo akci, kde jsou studenti, někdy odhalím to, že jsem ten Pepa Melen, který zpívá Né, pětku né. Všichni se diví s tím, že mysleli, že to zpívá nějaký malý kluk. Ano, ale bylo mu tehdy deset, dnes už mu je padesát,“ směje se hudebník a moderátor v rozhovoru pro pořad Život ve hvězdách.

Pepa Melen ve filmu Zahradní slavnost (1984)

V roce 1986 přišlo angažmá ve skupině Kroky Františka Janečka a Né, pětku né a další hity jako Údolí vran mizí z repertoáru. „Na jedné straně byla stáj kolem Ringo Čecha a na druhé stáj kolem Franty Janečka. Asi není tajemstvím, že se v té době ti dva vůbec nemuseli. Došlo k velkému přestupu a přetažení,“ popisuje.

„Jezdili jsme tehdy velké koncerty a haly, kde byly tisíce lidí. Všichni chtěli samozřejmě Pětku. Ale František to zakázal, že se Pětka hrát nesmí. Hrály se jen nové písničky a mnoho lidí odcházelo viditelně zklamaných,“ vzpomíná Melen.

V roce 1989 pak zažil Josef Melen šok. O jeho hudbu, jako by nikdo neměl zájem. U Kroků skončil, aniž by mu to kdokoliv oznámil. Od té doby se živí jako profesionální moderátor. Vystudoval hudební konzervatoř, pracoval v rozhlase, ale na hudbu nikdy úplně nezanevřel.

„Měl jsem to štěstí, že jsem mohl pracovat na kompilacích i s Karlem Gottem a Petrem Kolářem. V několika jejich nahrávkách zní můj klavír nebo klávesové nástroje,“ vysvětluje bývalá dětská hvězda.

Zpěvák Josef Melen a jeho manželka Markéta Melenová (1993)

Melen před lety překvapil tím, když zremixoval skladbu Du Hast německé skupiny Rammstein. „Sednul jsem si tehdy, udělal tři věci podle sebe, dali jsme to tehdy nazpívat klukům z Rakouska. Sami Rammsteini řekli, že k tomu nemají vůbec nic, že je to super,“ říká.

Další slavná skladba Pepy Melena s názvem Moucha slaví letos čtyřicáté výročí. Fanoušci se mohou těšit na nové desky i videoklip. Svůj podíl má na tom i nedávno zesnulý otec muzikanta.

„Táta mi řekl, ať všechno vydám, ať to udělám pro něj. Začal jsem vyndavat ze šuplíků desítky svých písní, které měl rád. Je to teprve pár měsíců, co zemřel,“ říká muzikant. Jen krátce před úmrtím se jim s otcem společně podařilo nahrát novou skladbu i s videoklipem. „Pět dní předtím, než zemřel, viděl to video. Ani jsem nedutal a bál jsem se, co mi na to řekne. Když jsem mu to pustil, bylo to poprvé v životě, kdy se na mě otočil a řekl, že je to nádherné,“ dodává se slzami v očích.

Josef Melen je podruhé ženatý, má dva syny. OSA mu podle jeho slov dodnes posílá za Né, pětku né asi 80 korun měsíčně, svěřil se v roce 2013 v rozhovoru pro iDNES.cz.

VIDEO: Josef Melen – Né pětku né (1984):