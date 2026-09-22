Fotografii Maršálek zveřejnil na Instagramu na přání kadeřníka Honzy Kořínka. „Pro Honzu jsem našel 20 let starou fotku, žádné nevyžádané komentáře a vůbec nemáte zač,“ připsal ke snímku s typickým humorem. Fotografie pochází z roku 2006, kdy žil Maršálek v Anglii.
Reakce fanoušků na sebe nenechaly dlouho čekat. Někteří v mladém Maršálkovi vidí hollywoodské hvězdy, například Hugha Jackmana, Bradleyho Coopera nebo představitele Brandona Walshe ze seriálu Beverly Hills 902 10. Další komentující chválí jeho tehdejší vzhled a shodují se, že mu to na archivním snímku velmi sluší.
Dnes je Josef Maršálek jednou z nejznámějších tváří české cukrařiny. Televizní diváci ho znají především jako porotce soutěže Peče celá země, kde se objevil už v první řadě. V roce 2023 si navíc vyzkoušel roli soutěžícího ve StarDance, kde tančil s Adrianou Maškovou. Pár tehdy skončil na pátém místě. Na taneční parket se později ještě vrátil v rámci StarDance Tour.
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Jeho profesní cesta přitom vedla také do zahraničí. Maršálek strávil deset let v Anglii a pracoval mimo jiné v londýnském obchodním domě Harrods. Později se dostal také k práci pro britskou královskou rodinu. V jednom z rozhovorů popsal, že v Buckinghamském paláci strávil jeden týden a připravoval odpolední čaj včetně vdolků, kterým se v Anglii říká scones. Brigádu u královny Alžběty II. však podle svých slov ukončil poté, co zjistil, že připravené vdolky panovnice nejedla, ale dávala je svým psům, velšským corgi.
„Já jsem absolutně pro zvířata, ale čeho je moc, toho je příliš,“ dodal s tím, že víc než pečení pro královnu mu přinesla práce v luxusním londýnském obchodním domě Harrods. „V Anglii jsem byl celkem přes deset let a přes sedm a půl jsem opravdu strávil v Harrods, což byla práce snů,“ uvedl. Po návratu do České republiky se věnuje vlastní cukrářské tvorbě, kurzům a psaní kuchařek.
Maršálkův osobní život je dlouhodobě spojený s Petrem Tejmlem, vysokoškolským pedagogem. Dvojice se vzala v červnu 2020. Tejml se věnuje chovu ušlechtilých morčat a v roce 1999 založil chovatelskou stanici Westminster.
Manželé společně žijí na malé jihočeské vesnici Dubné u Českých Budějovic, kde se starají o zvířata a zahradu. Maršálek přiznal, že život na venkově mu vyhovuje. Sám vyrůstal na vesnici a po letech strávených v zahraničí se podle svých slov rád vrátil k životnímu stylu, který znal z dětství.