Herci to unesou, já ne, říká cukrář Josef Maršálek. Na parket se nevrátí

„Jakmile to není o zvířatech, jsem ztracený,“ přiznal jeho partner, úspěšný chovatel morčat Petr Tejml, který ho doprovodil na Kampu, kde se uskutečnila premiéra. „Chodím na kulturu rád, vybírá ji ale Pepa, i když se mě vždycky zeptá, jestli mám zájem,“ prozradil.
„Ta historie, to co vytvořili, je krásné, jméno ve světě mají obrovské. Zrovna nedávno byla u nás na návštěvě kamarádka Indka a když jsem ji vezl kolem prodejny Baťa v Českých Budějovicích, říkala, že rodiče nosili jenom jejich boty,“ vypráví Tejml. „Já jsem pokročil trošku dál, ale taky jsem v nich dříve chodil.“
Josef Maršálek se měl na Univerzitě Tomáše Bati vzdělávat v oboru animovaný film. Předpoklady pro to měl, navíc maturoval z výtvarného umění. Ale táhlo ho to k pečení, což rodiče neschvalovali a „tlačili“ ho coby dobrého studenta na vysokou školu.
„Ale na tom talíři je to taky umění, akorát jedlé. Takže si je to s pečením v něčem podobné,“ říká Maršálek. „Obojí je piplačka a vyžaduje trpělivost, deset dílů Večerníčku se dělá pět let. A za tu dobu já nakrmím spoustu lidí a napíšu i knihu. Takže jsem rád, že jsem na tu školu nakonec nešel.“
V pečení se po jeho boku už lépe orientuje i Petr. Ale pouze jako konzument. „Dokážu rozeznat kvalitní a méně kvalitní sladké, ale v kuchyni se angažuji minimálně, nejvýš jednou měsíčně. Protože mě to strašně nebaví. Přijde mi to jako obrovská ztráta času. Pak se to během několika minut sní... Mám trošku jiné aktivity, ale sladké miluji,“ říká Tejml.
Jeho zájmem jsou morčata a želvy, chov drobných zvířat vyučuje i na českobudějovické univerzitě. Loni byl pracovně v Austrálii, teď jede posuzovat morčata do Norska. Josef, protože na severu má být tou dobou jenom patnáct stupňů, řekl, že radši zůstane doma. Tím pádem se bude starat o krmení pro více než stovku morčat a několik želv, které Petr chová.
Josef se pro změnu připravuje na sledování StarDance. „Těším se, až se na ty maličký přijdu do studia podívat. ‚Maličký‘ říkám lidem, kterých je mi trošku líto, ale zároveň jim fandím,“ vysvětluje. Drží palce všem, ale přiznává, že kvůli Adrianě Maškové, s níž tvořil soutěžní pár před třemi lety, bude fandit o něco víc Tomáši Polákovi z kapely O5 a Radeček. Protože i jeho bude na parketě vést Adriana.
Sám už taneční boty dávno pověsil na hřebík. „Nechodím tančit vůbec nikam. I když zrovna dneska jsem dostal zajímavou nabídku na září, abych tancoval na plese pro seniory. Tak jsem z toho vycouval, že mám hodně práce,“ přiznává. „Nemám to zapotřebí. Rád tento prostor přenechám lidem, kteří se tím živí a dělají to fantasticky. K těm já nepatřím. A strašně jsem nechtěl, aby se z toho v mém případě stala groteska. Ať si ji dělají herci, ti to unesou, ale já ne,“ zdůvodňuje.
Pořád ochutnává další a další pokrmy, které ho inspirují k vlastní tvorbě. Pochutná si ale i na tom, co uvaří partner. „Jak bylo nedávno škaredé počasí, udělal Petr hrnec thajské polívky. Dal do ní rýži, domácí zeleninu, ochutil ji tom yum pastou a bylo to výborné. Zrovna dneska jsem ji dojedl,“ vypráví.
„A nedávno jsem byl krátce ve Španělsku a tam jsem navštívil restauraci, která oficiálně neexistuje. Je to takový letecký klub, protože za tím baráčkem je malé místní letiště. Řekli nám, že si jídlo musíme jít objednat do restaurace. Tak jsem do ní vstoupil a větší hnus jsem nikdy v životě neviděl. Ta špína, to jak uchovávali jídlo a skladovali potraviny… Ale dal jsem tomu šanci, protože všichni říkali, že tam vaří výborně. Akorát jsem si sedl venku tak, abych neviděl dovnitř. A nakonec to bylo jedno z nejlepších jídel, jaké jsem kdy ve Španělsku jedl,“ vzpomíná.
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„Servírovali nám místní dobroty. Králíka na mandlích, tapas, bocadillos... a všechno bylo výborné. Ale to zázemí, ti lidé, to bylo něco šíleného. Dá se to vysvětlit jednoduše: Neumějí uklízet. Nejsou tam nad nimi kontroly, dozorové orgány jako je ‚hygiena‘ a podobně,“ říká.
V současné době má období sklizně, takže tancuje kolem zahrady. „Na ovoce méně, ale na zeleninu je tento rok dobrý,“ říká Maršálek, který opět bude zavařovat. Do toho připravuje nové díly pořadu Buchty po ránu pro Českou televizi a píše další knihu.
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28. dubna 2025