S modelem a influencerem Josefem Kůrkou se setkáváme na valentýnském workshopu. Co vy a láska? S partnerkou Angie Mangombe jste se po narození syna rozešli.

Co já a láska? Na to se mě teď ptá každý. Zatím nic. Uvidíme, jak to bude do budoucna. Zadaný momentálně nejsem. Není to tak.

Jeden plod lásky ale držíte v náručí...

Je to už pěkně těžkej plod lásky, ano.

Jak sedmnáctiměsíční syn Rafík změnil a přeřadil vaše priority?

Rafík je priorita číslo jedna, vždycky byl, vždycky bude. A proto mu vybereme i tu nejlepší maminku. Samozřejmě. Ta fáze výběru bude proto delší než normálně, kdy bych si třeba za týden řekl „pojďme spolu chodit a žít“.

Řekl bys na začátku roku 2024, co všechno se za jeden rok může stát? Na psychiku to musela být extrémní zátěž.

Je to extrémní. Já jsem kolikrát už... Nebýt Rafíka, tak to vzdám, možná už celkově, ale kvůli němu furt tak nějak držím. Ale je to obrovský nápor na moji psychiku, protože se mi během chvíle zhroutil úplně celý svět. Teď mám Rafíka a všechno jsem musel překopat. Nebylo to vůbec jednoduché. Není to jednoduché a doufám, že jsem už z toho nejhoršího tak nějak venku a bude to jen lepší.

Co byla pro vaši psychiku opravdu ta největší zátěž? Kdo vám podal jako první pomocnou ruku a viděl, že je všechno kompletně špatně?

Nejvíc mi pomáhá babička. Moc se snaží a pomáhá mi i s Rafíkem. Ono se to stalo vlastně všechno v jeden den, takže to nebylo v průběhu roku. Měl jsem úraz kolene, do toho vystěhování, rozchod s Angie a to koleno mi nedovolilo nic. Lidé mě vodili na záchod, nemohl jsem se hnout. Když už to s kolenem bylo dobré, měl jsem najednou zánět v celém těle. Dokonce přijely tři záchranky a já jsem se nemohl ani hnout, myslel jsem, že fakt umírám. Musel jsem na druhou operaci kolene, která byla ještě horší a ta rekonvalescence je hodně dlouhá a ještě dlouhá bude. Prognóza je taková, že koleno už možná nikdy neohnu jako dřív.

Pobrečel jste si, když jste viděl své tělo v zrcadle, poté, když jste ztratil formu, která vás živí? Vaše tělo bylo svého času pro spoustu lidí inspirací.

Brečím často. Nebrečím jeden večer a dost. Je to záhul na psychiku, ale snažím se s tím vyrovnávat. Naučil jsem se dělat věci krůček po krůčku, vždycky dřív jsem si říkal, že musím hned udělat to, to a to. Teď na to jdu postupně a to mé psychice hodně pomáhá. Neříkám, že po večerech nebrečím do polštáře, prostě to tak je. Vždycky se snažím mluvit na rovinu a ne si hrát na nějakého hrdinu. Ten rok byl pro mě šílený. Já jsem si ani nedokázal představit, že takhle šílený může být. Ale už se to zlepšuje. A mám Rafíka a ten mi dělá radost.

Řekl byste, že vás to teď všechno formuje a bude z vás v budoucnu možná úplně jiný člověk?

Věřím, že všechno se děje z nějakého důvodu. Myslím, že i tohle všechno se mi stalo z nějakého důvodu, ať už by to mělo být třeba jen více času stráveného s Rafíkem. Až spolu budeme mluvit za půl roku, třeba vám řeknu, že mám novou přítelkyni, jsem šťastný a pomohlo mi to v tom a v tom. Může se to takhle otočit. Když jsem se na to fakt chtěl vykašlat, říkal jsem si, že je to jen období a musím zůstat v klidu. Že to tak má každý a možná je to více lidí, než si vůbec dokážeme představit. Takové to vyhoření, nebaví vás život. Já jsem ráno ani nechtěl vstávat. Prostě jsem se válel třeba do jedné odpoledne a jen jsem měl zavřené oči, abych je nemusel vůbec otevřít. Myslím, že to tak má víc lidí a že se o tom jen méně mluví, nebo se o tom většina lidí stydí mluvit.

Budete proti tomu bojovat na sociálních sítích?

Zatím bojuju sám se sebou. Musím se sám se sebou srovnat, abych mohl být pro někoho dobrý přítel a dobrý táta. Nejdřív se musím dát dohromady já sám, aby i lidé okolo mě mohli být v pohodě.