Po plastikách a rozchodu jsem konečně šťastná, říká Angeli Mangombe

V poslední době jste prodělala určité vizuální změny nejprve na těle a potom v obličeji. Jste teď se sebou spokojená?

Chybělo mi to k tomu být šťastná ve svém těle. Jsem teď maximálně spokojená. Ale ten nos si pořád sedá, takže čekám, kdy to bude úplně ta finální verze.

Svěřila jste se plastickému chirurgovi v Turecku. Bála jste se, že v Praze by to zkazili?

Co jsem koukala, tak ty nosy potom nevypadají dobře. Třeba na začátku hodně padají. Skvělý kamarád mi doporučil jet do Turecka a jsem ráda, že jsem zvolila Turecko.

Po rozchodu s Josefem Kůrkou je z vás single maminka. Jak jste se s touto změnou vypořádala?

Já jsem vlastně strašně šťastná, že jsem single. Konečně můžu dělat věci sama, soustředit se na sebe, ohlížet se maximálně tak na malého. Takže já jsem spokojená, šťastná víc než předtím.

S Josefem jste se shledali na ročních narozeninách syna. Jak ta shledání teď probíhají?

Většinou už jsme teď v pohodě. Vyříkali jsme si to, co jsme si vyříkat měli a kvůli malému se snažíme řešit věci v klidu a zbytečně se nehádat. Ono to potom stejně nikam nevede.

angie.mangombe První narozeniny



Neskutečný jak to letí, mám dobrou naladičku, tak Vám sem dam Rafa alespoň z boku.



Touhle dobou jsem minulej rok umírala v nemocnici.



Už to začíná být fakt parťák! oblíbit sdílet odpovědět uložit

Zklidnilo vás mateřství?

Určitě jsem klidnější. Změnilo mě to. Celkově mám zodpovědnost, kterou jsem předtím neměla.

Co vyvolalo největší poprask mezi sledujícími vašeho podcastu?

Nejvíc dostávám bídu za to, že nechávám malého být i s tátou, protože my máme střídavou péči. Máme ho týden já a týden on. A za to jsem teď popotahována. Hodně mi to lidi dávají sežrat.

Možná byste měla nosit malého neustále v nůši na zádech.

To vůbec není můj styl. Já jsem ráda, že se ho na chviličku zbavím, že mám klid sama pro sebe. On má čas s tátou. Nevidím na tom nic špatného. Ti lidé, co to komentují, taky za svého dětství nebyli nonstop s maminkou a přežili to až do dospělosti.

Co teď bude s podcastem, který jste měli s Josefem?

Mám v plánu ten podcast vést dál, akorát to povedeme s jednou mou známou a bude to takový holčičí pokec.

Kde se vidíte za rok?

Nad tím jsem nepřemýšlela. Uvidíme, kam mě cesty povedou. Chtěla bych určitě víc cestovat. I s malým. Už bude starší, takže budeme hodně cestovat.