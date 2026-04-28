Kokta se kaje kvůli vulgárním nadávkám dětem. Kritizují ho Arichteva i bývalá tchyně

Kokta na sociálních sítích uvedl, že video natočené jeho synem Quentinem je čtyři roky staré a z doby, kdy se rodina stěhovala. Malé děti rozbily skleněný barel na vodu a všude byla podle něj spousta střepů.
„A já jsem úplně vypěnil a měl jsem strach, aby se ty malý dětičky nepořezaly. Výrazy, který jsem použil, jsou neomluvitelný. Úplně vás chápu, že mě za to kritizujete a zasloužím si to,“ prohlásil Josef Kokta s tím, že Ornelle slíbil, že taková slova směrem k dětem už nikdy nepoužije.
„Chápu Veroniku Arichtevu a všechny ostatní, které z toho jsou v šoku, z toho videa, které zveřejnila všechna média. To moje starý selhání teď dopadá i na Orny, což je ta holka v tom úplně nevinně. Je to skvělá máma, která dělá všechno pro to, aby děti byly v pohodě, měly spoustu zážitků a měly zázemí,“ dodal s tím, že se zachoval jako „starej nerudnej dědek.“
Herečka Veronika Arichteva v příbězích na Instagramu řekla, že i když původně na video nechtěla reagovat, musela. Podle ní není správné takové věci přehlížet u nikoho. „Myslím, že těm lidem by se mělo říct, že to není v pořádku a není to normální. Takhle by se neměl chovat nikdo k nikomu. Natož k dětem. Z toho videa jsem dost pochopila, z reakce dětí, že na takové chování jsou zvyklé. Takže, nemyslím si, že to je o tom, že Pepovi ruply nervy. To se asi děje poměrně často. Ne, Ornello, nemyslím si, že tam je nějakej balanc, že to vyvažuješ. Nevyvažuješ to vůbec ničím,“ řekla Arichteva.
Ornellina bývalá parťačka Agáta Hanychová s manželem Miroslavem Dopitou se během živého vysílání také nepřímo vyjádřili k této kauze. „Násilí jak fyzický, tak psychický na ženách je strašný. Na dětech je to krát sto. Tak já opravdu nemám slitování. Není na to omluva, není na to nic. Je to podlost, která si zasluhuje ten nejvyšší trest,“ řekl Dopita.
Eva Burešová byla také šokovaná videem, kde Josef Kokta vulgárně nadává svým malým dětem. „Budeme se tvářit, že mluvit se svými dětmi stylem ‚pi*a jedna malá‘ a ‚hovada‘ je ok? A že stačí říct, že nám jen ujely nervy?“ prohlásila zpěvačka a herečka.
„Nejsem svatá a dokonalá matka, ale tohle ne, dobře. Lidé, kteří se živí tím, že pomlouvají v podcastech jiné, by měli mít na svém prahu tak čisto, že se z něj dá jíst,“ dodala Burešová.
Modelka a influencerka Jitka Nováčková uvedla, že kdyby toto video viděla a mlčela, měla by pocit, že tím pomáhá normalizovat něco, co je podle ní za hranou. A to včetně výhrůžek násilím. „Je mi líto, že z reakcí dětí i Ornelly působí, že podobné situace pro ně nejsou překvapující. Nereagovat a ‚ustát to klidem‘ podle mě není podpora, ale spíš tiché přijetí situace. Proto se neztotožňuji s postojem, že ‚jsme to zvládli, on vybuchl a já ho podržela‘,“ dodala. „Své děti milují. O to víc má smysl si podobné situace přiznat, vyhodnotit a změnit přístup. Držím jim palce, aby se to povedlo.“
Chování svého bývalého zetě okomentovala také Ornellina matka Monika Binias, která se kvůli sporům s dcerou nestýká. „Ty nejsi starý nerudný dědek. Ty jsi tyhle násilnické věci a chuť se prát a nadávat měl už u mě ve Štikách. Je to podstata tvé osobnosti. Nebo osoby, ty žádná osobnost nejsi. Takhle nadávat svým dětem, to jsem ještě nikdy v životě neviděla. Myslím si, že jsi nemocný člověk, psychopat, který by neměl být u dětí. To, že tě Ornella vůbec nechá samotného s dětmi, je na pováženou. Vás by měl někdo nahlásit na sociálku,“ prohlásila.
27. května 2013