Manželka řekla, že o peníze se mi postará, což udělala, říká Dvořák

I když se na televizní obrazovce objevuje jen sporadicky, lidé na nejslavnějšího českého vodníka nezapomněli. Pořád ho milují a dávají mu to nejrůznějšími způsoby najevo. „Když špatně zaparkuje, policista mu domluví, než aby ho pokutoval. Když jdeme s pejskem, hned nám pro něj lidi nabízejí misku s vodou nebo sáčky na exkrementy,“ říká bývalá televizní produkční Jája Dvořáková.

Josef Dvořák svoji manželku rád občas poškádlí. „Ale dělám to i sobě pro potěšení. Když vidím v pravém pruhu dlouhou frontu, zařadím se do levého, jedu až dopředu a čekám, jak budou lidi reagovat, až je budu muset požádat, aby mě pustili zpátky. Jednou tam byl chlap, který se z toho měl zbláznit. Nejprve se rozkřičel, tak povídám Jáje, ať stáhne okýnko a naklonil jsem se, že mu něco řeknu. A on na mě: Jééé, to jste vy, pane Dvořáku? Tak jeďte, jeďte! Z mrzutého naštvaného obličeje bylo najednou sluníčko,“ vypráví herec.

Josef Dvořák a jeho manželka Jája

Josef Dvořák si svoji oblíbenost vysvětluje tím, že si to zatím nestihl ničím pokazit. „Loni byla v Praze akce Comic Con, na kterou šel Pepa nepolíbený, protože jsme nevěděli přesně, o co jde. Přitom tam v Kongresovém sálu byla hodina vyhrazená na setkání s diváky. A když jsme do něj vstoupili, byl naplněný do posledního místa. Ale mladými lidmi! Tak to mě překvapilo,“ říká hercova manželka. „Ptali se hlavně na seriál Návštěvníci a Pepa jim odpovídal. Letos bude podobná akce v Brně, tak jsem zvědavá, jestli to bude s těma mlaďochama stejné.“

„Jája mi ve své lákací přesvědčovací řeči kdysi řekla: Nemysli si, že ti budu stát furt za zadkem. A k tomu dodala: Pepíčku, protože jsem produkční a vidím, jaký máš binec v papírech, raději to vezmu do rukou já a vnesu do toho naprostý pořádek. Ty nebudeš mít vůbec žádné starosti s penězi. A je pravda, že to dělá naprosto skvěle. Já už ani nevím, jaké teď platí bankovky,“ směje se herec.

Osm let spolu chodili, než se vzali. Ani jeden nechtěl nic riskovat. „Pepa mi řekl, že to čtvrté manželství už nebude pokusné. A je to už čtyřicet let, co vytrval. Docela ho obdivuji,“ vypráví Jája Dvořáková.

Přitom na počátku toho o sobě věděli hodně málo. Jája herce znala jenom po jménu. „Do Semaforu jsem chodila, ale na Suchého. O Dvořákovi jsem věděla jenom, že je to nějaký vodník. Ale nebyla jsem na žádném jeho představení, ani na legendární Kytici. Poprvé jsem ho viděla až inscenaci S Pydlou v zádech, to jsme tenkrát točili v Karlových Varech seriál Rozpaky kuchaře Svatopluka a Pepa s Janou Paulovou spěchali na vystoupení do Prahy. Tak jsem se k nim přidala, protože jsem na něj byla zvědavá. A byla jsem nadšená, můžu říct, že i dojatá, jak byl přesvědčivý a úžasný. Kdyby Pepa dostal nějakou tragikomickou roli, byla by to přesně jeho parketa,“ řekla.

Prošli si i složitějším obdobím, kdy herec bojoval s rakovinou tlustého střeva a měl namále. Nemoc naštěstí překonal a dnes se těší ze své velké rodiny. Z předchozích vztahů má tři dcery a jednu do manželství přivedla Jája. Nedávno byli manželé na svatbě jeho nejstaršího vnuka Lukáše, který bydlí v Kadani. Dočkali se už i jednoho pravnoučete a další je na cestě.

Herec se v létě uchýlí opět na chalupu, kde tráví rád volné chvilky, ale objeví se i na divadelních prknech. Během Hvězdného léta pod Žižkovskou věží bude hrát představení S Pydlou v zádech a Čochtan. A právě druhá inscenace, kterou má na repertoáru jeho divadelní společnost už čtyřicet let, čeká zanedlouho derniéra. „Myslím, že to Pepu bude hodně bolet u srdce. Hrajeme to dlouho a pořád úspěšně, ale s těmi autorskými právy je to komplikované,“ vysvětlila Jája Dvořáková důvody tohoto rozhodnutí.